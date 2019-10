Обрат в Сирия, армията на Асад тръгна срещу Турция

С ирийската армия е изпратила войски срещу „турската агресия” в северната част на страната, където подкрепяните от Анкара арабски милиции настъпват срещу кюрдите.

Това съобщи сирийската държавна агенция САНА, цитирана от АФП.

„Сирийските военни части се придвижват на север, за да се противопоставят на турската агресия на сирийска територия”, посочва САНА, без да дава допълнителни подробности.

Информацията се появи, след като висш кюрдски служител обяви, при условие на анонимност, че се водят „преговори” между кюрдите и правителството в Дамаск.

#Syria’s President Bashar al-Assad rightly warned the Syrian #Kurds that the US will ultimately betray them, and reminded them that the only ones who will protect them are the Syrian government and the Syrian Army. pic.twitter.com/OqBygaooIN