Задържаният за тройното убийство в Люляково остава в ареста

Според прокуратурата мъжът е застрелял майка си, леля си и сестра си, а след това подпалил къщата им

23 октомври 2025, 18:01

Източник: БГНЕС

Б ургаският окръжен съд остави в ареста 25-годишния Фахри Мустафа, обвинен в тройното убийство на свои близки в руенското село Люляково. Според прокуратурата мъжът е застрелял майка си, леля си и сестра си, а след това подпалил къщата им.

Престъплението е извършено във вторник. По данни на разследващите, Мустафа е произвел седем изстрела за две-три минути. Експертизите показват, че жертвите са били живи след стрелбата, изгорени са живи. . Обвиняемият е задържан минути по-късно в покрайнините на селото.

От полицията съобщиха, че комуникацията с него е затруднена. Самият Мустафа не се признава за виновен.



Служебният му защитник, адвокат Стефан Кенов, заяви пред медиите, че обвиняемият е разговарял с него около два часа.

„Той не се признава за виновен, но всичко събрано до момента сочи, че е извършител на това деяние. Говори трудно, заеква, но разсъждава нормално и разбира какво се случва“, посочи Кенов.

По думите му, младият мъж е в тежко психическо и физическо състояние.

„Далече е от нормалното поведение на един зрял мъж. За мен остава загадка откъде е взел пушката и патроните“, допълни адвокатът.

Мустафа разказал, че е живял в тоалетната на стадиона в Люляково, след като не е бил допускан в дома на чичо си Кемал, където се е приютил баща му след издадена ограничителна заповед за домашно насилие.

Според прокуратурата тройното убийство е извършено именно в условията на домашно насилие. През август съдът е издал заповед, с която Мустафа е бил изведен от семейната къща.



„Не трябва да се прекъсва разследването. Трябва да се изясни как е стигнал до огнестрелното оръжие. Единствената адекватна мярка към момента е задържане под стража – и заради липсата на адрес, и за собствената му безопасност“, посочи още служебният защитник.

Фахри Мустафа няма криминални регистрации и не фигурира в регистрите на Центъра за психично здраве в Бургас. Разследването продължава под ръководството на Окръжната прокуратура – Бургас.

Източник: БГНЕС    

