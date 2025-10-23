Тропическата буря "Мелиса" се движи изключително бавно, но се очаква да прерасне в ураган

Т ропическата буря "Мелиса" застрашава островите в Карибско море с опасни свлачища и животозастрашаващи наводнения, като властите призовават жителите на рисковите райони да се изтеглят на по-високи места и да потърсят убежище.

Източната част на Ямайка може да бъде залята от валежи до 300 мм, предупреди директорът на Ямайската метеорологична служба Евън Томпсън. "Това са значителни количества дъжд и именно върху това трябва да е насочено вниманието ни в момента", подчерта той.

Подобни валежи се очакват в южните части на Хаити и Доминиканската република до събота, като в зависимост от траекторията на бурята са възможни и по-интензивни дъждове. Прогнози за силни валежи има и за западна Ямайка, южна Испаньола, Аруба и Пуерто Рико, пише Al Jazeera .

TS #Melissa is starting to have that look, convection starting to wrap around its center of circulation. There should be some steady strengthening today, but the Euro still persistent that the better UL conditions will not be until at least tomorrow night. It is also trending… pic.twitter.com/EGVyN8n7Gv — Deni Garcia (@NDGMETCHEF) October 23, 2025

По данни на Националния център за ураганите на САЩ (NHC) в Маями "Мелиса" е със скорост на ветровете от 85 км/ч и се придвижва бавно на запад със 7 км/ч. Късно в сряда бурята се е намирала на около 535 км юг-югозападно от Порт-о-Пренс, Хаити, и на приблизително 475 км юго-югоизточно от Кингстън, Ямайка.

Според прогнозите "Мелиса" може постепенно да се засили и до петък да достигне ураганна сила, а в края на уикенда да прерасне в силен ураган.

MELISSA REMAINS A MESS OVER THE CARIBBEAN#TropicalStormMelissa continues to look disorganized this morning, with thunderstorms firing north and south of the center. The system remains tilted, with the 850mb and 700mb lows elongated and displaced east of the surface circulation.… pic.twitter.com/51DTMa2R1s — Mike Masco (@MikeMasco) October 23, 2025

В Доминиканската република вече има значителни затруднения в трафика и отменени спортни събития заради проливните валежи.

"Мелиса" е 13-ата наименувана буря за сезона на ураганите в Атлантическия океан и първата, образувала се тази година в Карибския басейн.

Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ прогнозира по-активен от обичайното сезон на ураганите, от 1 юни до 30 ноември, с между 13 и 18 наименувани бури. От тях се очаква пет до девет да се превърнат в урагани, включително два до пет силни урагани със скорост на вятъра над 178 км/ч.

It will be crucial, over these next 24 hours, to monitor how far north #Melissa climbs.



Hurricane models have trended farther north today, with all of them slowly moving near or over Jamaica at roughly 2-10 mph.



This would be a catastrophic event for the entire island. pic.twitter.com/DgpziLABtJ — Mike Gagliardi (Tropics) (@Mike__Gagliardi) October 23, 2025

Учените предупреждават, че по-бавните бури носят огромни рискове от наводнения

В момента бурята изминава приблизително три километра в рамките на един час - по-бавно от темпото на ходещ човек, пише CNN .

Ураганите са мощни атмосферни явления, но за да определят посоката и скоростта им на движение, е необходима "теглеща" сила от други метеорологични системи, например студен фронт или промяна в струйното течение. Когато тези фактори отсъстват или са много слаби, както е в случая с "Мелиса", бурята може да остане над една и съща зона дни наред, изсипвайки огромни количества валежи.

Слабите въздушни течения във височина и ниската скорост на придвижване също могат да подпомогнат бързото усилване на бурята до голям ураган от трета категория или по-силен. Карибско море в момента е с необичайно висока температура на водата и може да предостави на бурята огромен запас от енергия.

"Потенциалната сила е значително по-висока в сравнение със средните стойности за периода 1979-2023 година", коментира Кери Емануел, специалист по тропически циклони от Масачузетския технологичен институт. Той отбелязва, че до този момент активността в Карибите е била ниска заради силните горни ветрове, които са възпрепятствали развитието на по-ранните системи.

Сега обаче условията изглеждат идеални "Мелиса" да продължи своето "пълзене" в региона.

Tropical Storm Melissa is expected to strengthen into a major hurricane by late this weekend or early next week as it continues drifting slowly across the central Caribbean. Melissa’s slow movement increases the risk of extended periods of strong winds and heavy rain.



Hurricane… pic.twitter.com/QA6CdfNF02 — Pacific Disaster Center - PDC Global (@PDC_Global) October 23, 2025

Забавят ли се ураганите?

Има доказателства, че в Атлантическия океан, особено над сушата и крайбрежните райони, тропическите бури и урагани все по-често се движат по-бавно, твърдят експерти. Това е ключова промяна, защото ниската скорост означава повече време за проливни валежи и по-висок риск от наводнения и щети от щормови приливи.

Някои научни изследвания свързват тази тенденция с глобалното затопляне, но окончателна връзка засега не е установена, посочва метеорологът Киърън Батия от компанията за презастраховане Guy Carpenter. По думите му подобни забавяния се наблюдават и над континенталната част на Съединените щати.

Последният голям доклад на Междуправителствения панел по изменение на климата на ООН отчита забавяне, което не може да бъде обяснено само с естествената изменчивост, но с "средно" ниво на научна увереност.

Изследвания на ураганния експерт Джеймс Косин и негови колеги показват глобално намаляване на скоростта на придвижване на циклони, свързано с промени в горните въздушни течения, които съответстват на очакваното влияние на климатичните промени. Други учени също откриват подобни тенденции, включително по-често "застиване" на бурите над сушата.

Научната общност все още не е напълно единодушна. Но независимо от причините, по-бавното придвижване, подобно на това на "Мелиса", значително увеличава риска от катастрофални последици.

"Мелиса" представлява сериозна заплаха от наводнения за Ямайка и остров Испаньола, тъй като ще остане продължително близо до сушата. Планинският релеф на региона допълнително усилва валежите, като "изстисква" влагата от атмосферата. Метеоролозите предупреждават, че поройните дъждове могат да продължат в продължение на много дни.

Докато учените продължават да изследват връзката между климатичните промени и темпото на бурите, вече е доказано, че тропическите циклони в наши дни произвеждат повече валежи заради по-топлите океански и въздушни маси, които задържат повече влага.

Ужасен пример за бавно придвижваща се и силно водоносна буря е ураганът "Харви" от 2017 година, донесъл над 1540 милиметра дъжд в Югоизточен Тексас - рекорд за Съединените щати.

Колкото повече бурите се забавят, толкова по-реален става рискът от повторение на подобни опустошения.