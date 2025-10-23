Свят

Тропическата буря "Мелиса" се движи изключително бавно, но се очаква да прерасне в ураган

Бурята може да прерасне в ураган до петък, а през уикенда

23 октомври 2025, 16:44
Източник: БТА

Т ропическата буря "Мелиса" застрашава островите в Карибско море с опасни свлачища и животозастрашаващи наводнения, като властите призовават жителите на рисковите райони да се изтеглят на по-високи места и да потърсят убежище.

Източната част на Ямайка може да бъде залята от валежи до 300 мм, предупреди директорът на Ямайската метеорологична служба Евън Томпсън. "Това са значителни количества дъжд и именно върху това трябва да е насочено вниманието ни в момента", подчерта той.

Подобни валежи се очакват в южните части на Хаити и Доминиканската република до събота, като в зависимост от траекторията на бурята са възможни и по-интензивни дъждове. Прогнози за силни валежи има и за западна Ямайка, южна Испаньола, Аруба и Пуерто Рико, пише Al Jazeera.

По данни на Националния център за ураганите на САЩ (NHC) в Маями "Мелиса" е със скорост на ветровете от 85 км/ч и се придвижва бавно на запад със 7 км/ч. Късно в сряда бурята се е намирала на около 535 км юг-югозападно от Порт-о-Пренс, Хаити, и на приблизително 475 км юго-югоизточно от Кингстън, Ямайка.

Според прогнозите "Мелиса" може постепенно да се засили и до петък да достигне ураганна сила, а в края на уикенда да прерасне в силен ураган.

В Доминиканската република вече има значителни затруднения в трафика и отменени спортни събития заради проливните валежи.

"Мелиса" е 13-ата наименувана буря за сезона на ураганите в Атлантическия океан и първата, образувала се тази година в Карибския басейн.

Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ прогнозира по-активен от обичайното сезон на ураганите, от 1 юни до 30 ноември, с между 13 и 18 наименувани бури. От тях се очаква пет до девет да се превърнат в урагани, включително два до пет силни урагани със скорост на вятъра над 178 км/ч.

 

  • Учените предупреждават, че по-бавните бури носят огромни рискове от наводнения

В момента бурята изминава приблизително три километра в рамките на един час - по-бавно от темпото на ходещ човек, пише CNN.

Ураганите са мощни атмосферни явления, но за да определят посоката и скоростта им на движение, е необходима "теглеща" сила от други метеорологични системи, например студен фронт или промяна в струйното течение. Когато тези фактори отсъстват или са много слаби, както е в случая с "Мелиса", бурята може да остане над една и съща зона дни наред, изсипвайки огромни количества валежи.

Слабите въздушни течения във височина и ниската скорост на придвижване също могат да подпомогнат бързото усилване на бурята до голям ураган от трета категория или по-силен. Карибско море в момента е с необичайно висока температура на водата и може да предостави на бурята огромен запас от енергия.

"Потенциалната сила е значително по-висока в сравнение със средните стойности за периода 1979-2023 година", коментира Кери Емануел, специалист по тропически циклони от Масачузетския технологичен институт. Той отбелязва, че до този момент активността в Карибите е била ниска заради силните горни ветрове, които са възпрепятствали развитието на по-ранните системи.

Сега обаче условията изглеждат идеални "Мелиса" да продължи своето "пълзене" в региона.

  • Забавят ли се ураганите?

Има доказателства, че в Атлантическия океан, особено над сушата и крайбрежните райони, тропическите бури и урагани все по-често се движат по-бавно, твърдят експерти. Това е ключова промяна, защото ниската скорост означава повече време за проливни валежи и по-висок риск от наводнения и щети от щормови приливи.

Някои научни изследвания свързват тази тенденция с глобалното затопляне, но окончателна връзка засега не е установена, посочва метеорологът Киърън Батия от компанията за презастраховане Guy Carpenter. По думите му подобни забавяния се наблюдават и над континенталната част на Съединените щати.

Последният голям доклад на Междуправителствения панел по изменение на климата на ООН отчита забавяне, което не може да бъде обяснено само с естествената изменчивост, но с "средно" ниво на научна увереност.

Изследвания на ураганния експерт Джеймс Косин и негови колеги показват глобално намаляване на скоростта на придвижване на циклони, свързано с промени в горните въздушни течения, които съответстват на очакваното влияние на климатичните промени. Други учени също откриват подобни тенденции, включително по-често "застиване" на бурите над сушата.

Научната общност все още не е напълно единодушна. Но независимо от причините, по-бавното придвижване, подобно на това на "Мелиса", значително увеличава риска от катастрофални последици.

"Мелиса" представлява сериозна заплаха от наводнения за Ямайка и остров Испаньола, тъй като ще остане продължително близо до сушата. Планинският релеф на региона допълнително усилва валежите, като "изстисква" влагата от атмосферата. Метеоролозите предупреждават, че поройните дъждове могат да продължат в продължение на много дни.

Докато учените продължават да изследват връзката между климатичните промени и темпото на бурите, вече е доказано, че тропическите циклони в наши дни произвеждат повече валежи заради по-топлите океански и въздушни маси, които задържат повече влага.

Ужасен пример за бавно придвижваща се и силно водоносна буря е ураганът "Харви" от 2017 година, донесъл над 1540 милиметра дъжд в Югоизточен Тексас - рекорд за Съединените щати.

Колкото повече бурите се забавят, толкова по-реален става рискът от повторение на подобни опустошения.

Източник: Al Jazeera, cnn    
