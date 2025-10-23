Свят

Слънцето залязва над Макрон като главния визионер на Европа

Вътрешнополитическите проблеми на френския президент притъпиха амбициите му и отслабиха влиянието му в Европейския съюз

23 октомври 2025, 11:58
Ф ренският президент Еманюел Макрон ще пристигне в Брюксел за ключовия Европейски съвет в четвъртък с репутация, която е претърпяла пълна трансформация: от човек с големи идеи за бъдещето на Европа до човек, който "разваля купона".

(Във видеото: Макрон преназначи Себастиан Льокорню за премиер на Франция)

Докато лидерите на Европейския съюз се събират, за да обсъдят как да се справят с екзистенциални предизвикателства, от възхода на крайната десница до предотвратяване на неблагоприятна сделка между Доналд Тръмп и Владимир Путин за Украйна, те вече не могат да разчитат на грандиозните визии на Макрон.

Разговори с десетима дипломати и служители от различни страни от ЕС, пожелали анонимност, за да говорят откровено, показват, че вътрешнополитическите проблеми на 47-годишния центрист и стремежът му да защити наследството си са го превърнали по-скоро в пречка за европейския напредък, отколкото в негов двигател.

  • От визионер до песимист

Предложението на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за "стена от дронове", която да защитава европейското небе от руските безпилотни апарати?

"Нереалистично", според Макрон.

Идеята на председателя на Европейския съвет Антониу Коща за ускоряване на процеса на присъединяване чрез премахване на изискването за единодушие?

"Не", отговаря Франция. Париж няма намерение да се отказва от правото си на вето.

Дори темите, с които Макрон се гордееше, като борбата с климатичните промени, вече не са приоритет. Сега не било "моментът" за директиви, които изискват от компаниите да следят глобалните си доставчици за нарушения на човешките права и екологични щети, нито за поставяне на нови климатични цели до 2040 г.

През последните месеци Макрон се държи по-предпазливо, отказвайки да подкрепи предложения, които биха могли да предизвикат недоволство във Франция. Той става все по-чувствителен към инициативи, които не идват лично от него, и насочва енергията си към намаляване на бюрокрацията.

В последно време френският президент настоява за повече контрол върху миграцията, за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи и за облекчения за автомобилните производители по отношение на зелените цели.

"Този Макрон е погълнат от вътрешни проблеми", казва европейски дипломат. "Той вече не е онзи шампион на Европа, когото познавахме."

Отслабеният Макрон и скромната му поява на срещата на върха на НАТО

  • Не е същият човек

Преди едно десетилетие Макрон беше лицето на европейската промяна. В речта си в Сорбоната през 2017 г. той страстно призоваваше за по-независима и силна Европа, която да не разчита на други за промишлени стоки или за собствената си отбрана.

Тогава идеите му изглеждаха прекалено амбициозни. Днес обаче Европейската комисия и лидерите на блока говорят именно за тази "стратегическа автономия", за диверсификация от Китай и за укрепване на европейските отбранителни способности срещу руската агресия и отслабващото американско присъствие.

Макрон спечели прозвището "главен мислител на ЕС", а лавината от негови предложения за реформи на Съюза беляза първите години от президентството му.

Но през октомври 2025 г. политиката и личното му наследство вече надделяват над визията.

Източник: Getty Images
  • Противоречия и загубено доверие

Макрон дълго време беше привърженик на разширяването на ЕС, настоявайки за по-бързо приемане на нови членове. Той дори създаде Европейската политическа общност през 2022 г., своеобразна "чакалня" за страни кандидатки, а година по-късно обеща ускорено приемане на нови държави.

Затова съюзниците му останаха изненадани, когато Франция се противопостави на предложението на Коща да се премахне правото на вето на Унгария върху част от процеса на разширяване. Един от влиятелните представители на партията "Обнови Европа" определи това като "пълно противоречие" с досегашната политика на Макрон.

"Това е фундаментална грешка", заяви той.

Според близки до президента, Макрон просто няма достатъчно политически капитал, за да подкрепи собствени идеи, които могат да дадат оръжие на евроскептиците и крайнодясната партия на Марин Льо Пен.

"Не е подходящият момент, крайната десница диша във врата ни", казва един от съветниците му.

"Всяка дума за Албания или Черна гора е подарък за Льо Пен", добавя той, подчертавайки, че френските фермери първи биха излезли на протест срещу членството на селскостопанския гигант Украйна.

Как сривът на Макрон разклаща Европа

  • Намаляващо влияние

Влиянието на Макрон в Брюксел е жертва на хаоса във Франция. Президентът смени петима премиери за по-малко от две години, а шестият му избор, Себастиен Лекорню, подаде оставка само 14 часа след като беше назначен. Макрон бе принуден отново да го върне, за да избегне пълен срив на управлението.

Честите правителствени кризи отслабиха френското влияние в ЕС.

"Ако имаш нефункциониращо правителство година и половина, естествено влиянието ти върху решенията намалява", казва дипломат от страна, различна от Франция.

Това затруднява работата и в залата, когато министрите се срещат, добавя той. Освен това френските власти все по-трудно изготвят ключовите политически документи, които определят дневния ред и приоритетите на ЕС.

Източник: Getty Images
  • Краят на една ера

С наближаването на края на втория му мандат Макрон може и да представи нови амбициозни идеи за Европа, но способността му да ги превърне в реалност е почти изчерпана.

Дори да успее отново да се измъкне от вътрешнополитическата криза и да осигури стабилно правителство и работещ бюджет, в Брюксел вече цари усещането, че влиянието му е силно отслабено, а неговият голям проевропейски проект е приключил.

Дипломати от други държави вече говорят за Макрон в минало време и обсъждат "наследството" му, макар той да остава на поста си до 2027 г.

"Беше нещо специално", казва един от тях пред Politico.

Източник: Politico    
Еманюел Макрон Европейски съюз Политическа трансформация Вътрешнополитически проблеми Отслабено влияние Европейски съвет Крайна десница Право на вето Разширяване на ЕС Правителствени кризи
