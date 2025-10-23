България

Радев за управляващите: Поднасят ни данайски дарове

Радев: Тези хора нямат търпение да погазят собствените си закони

23 октомври 2025, 16:01
Виетнам поиска от България да опрости издаването на визи

Виетнам поиска от България да опрости издаването на визи
БНБ: Българските банки ще вземат решения за отношенията с руските енергийни компании

БНБ: Българските банки ще вземат решения за отношенията с руските енергийни компании
Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“
Борисов: Това е цирк. Никой не е взел бронираните автомобили на Радев

Борисов: Това е цирк. Никой не е взел бронираните автомобили на Радев
Борисов за

Борисов за "Лукойл": Изпреварихме събитията, аз бях информиран какво ще стане
Желязков от Брюксел: Доставките на газ за България са обезпечени

Желязков от Брюксел: Доставките на газ за България са обезпечени
ПП-ДБ иска трима министри да обяснят последиците за България от санкциите на САЩ върху

ПП-ДБ иска трима министри да обяснят последиците за България от санкциите на САЩ върху "Лукойл"
Народното събрание прие повторно върнатите от Радев промени в Закона за ДАНС

Народното събрание прие повторно върнатите от Радев промени в Закона за ДАНС

„Неслучайно казах, че държавата не е игра на колички. След като не успяха да блокират дейността на президентската институция и аз благодаря за това на моите служители, сега ни поднасят данайски дарове (предателски дар, дар от неприятел - бел ред.), за да я компрометират“.

Това каза президентът Румен Радев във връзка с изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че ще помоли финансовия министър всички коли и шофьори, ползвани досега от държавния глава и администрацията му, да бъдат прехвърлени на Президентството, предава NOVA.

Радев с коментар за санкциите, наложени от САЩ

„Тези хора нямат търпение да погазят собствените си закони. Те го правят не от държавен интерес, а от паника, защото хората питат: след като президентът слезе от бронираната кола, а аз пътувам много рядко с такава, защо те не могат? Защо Пеевски и Борисов се возят в чисто нови бронирани автомобили, които се полагат на премиера и председателя на Народното събрание?“, подчерта Радев.

„Тези хора направиха цирк. Те не се водят от закона, а само от личния си интерес. А той води към шкафчета, пачки, офшорки и имоти в чужбина“, посочи президентът.

Борисов: Това е цирк. Никой не е взел бронираните автомобили на Радев

Той коментира и наложените санкции от страна на САЩ срещу руски петролни гиганти. „Очаквам да вземем всички мерки, така че да няма криза на горивата в България. Това е много важно. Как точно ще се изразят санкциите, тепърва ще се уточнява. Възможна е ескалация. Всеки ден, в който тази война продължава, ще има ескалация във всички останали сфери“, заяви Радев.

По думите му голямата задача пред правителството е да няма криза с горивата и да не се вдигат цените.

Президентът коментира и преодоляването на ветото му върху промените в законите за ДАНС, ДАТО и ДАР.

Президентът: Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта

„Вчера беше официализирана коалиция „Магнитски“ – Пеевски управлява, Борисов изпълнява. Изострянето на тази криза води до нейния логически край. Тази колаборация не може да трае. Тя поставя българите, ГЕРБ и Борисов на произвола на прищевките на един човек. Убеден съм, че демокрацията е по-силна от арогантността“, заключи Радев.

Източник: NOVA    
Президент Румен Радев Политически конфликт
Последвайте ни
Българите са втори по субективна бедност в ЕС

Българите са втори по субективна бедност в ЕС

Ким Кардашиян: Страдах от Стокхолмски синдром по време на връзката си с Кание Уест

Ким Кардашиян: Страдах от Стокхолмски синдром по време на връзката си с Кание Уест

Радев за управляващите: Поднасят ни данайски дарове

Радев за управляващите: Поднасят ни данайски дарове

Син уби любовника на майка си, спал с нея в камион пред дома им

Син уби любовника на майка си, спал с нея в камион пред дома им

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

carmarket.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво искаш за вечеря? – Спокойствие. – Добре, поръчай си пица и я яж в колата.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Никога не ни подкрепяхте!“ – ресторант затвори и обвини съседите

„Никога не ни подкрепяхте!“ – ресторант затвори и обвини съседите

Свят Преди 20 минути

„На онези, които живееха на няколко врати от нас, но си поръчваха доставка от другаде – благодаря за ангажимента към разстоянието“

<p>Тропическата буря &quot;Мелиса&quot; &quot;пълзи&quot; към Карибите</p>

Тропическата буря "Мелиса" се движи изключително бавно, но се очаква да прерасне в ураган

Свят Преди 27 минути

Бурята може да прерасне в ураган до петък, а през уикенда

Добрев за санкциите на САЩ срещу "Лукойл": Хората трябва да бъдат спокойни

Добрев за санкциите на САЩ срещу "Лукойл": Хората трябва да бъдат спокойни

България Преди 1 час

Добрев: Българският парламент действа изпреварващо

Скритият „златен“ резерв на САЩ: Милиони килограми сирене в подземни пещери

Скритият „златен“ резерв на САЩ: Милиони килограми сирене в подземни пещери

Любопитно Преди 1 час

Не е известно точно къде се намират правителствените пещери за сирене

Михаела Маринова тества интуицията си в “Пееш или лъжеш”

Михаела Маринова тества интуицията си в “Пееш или лъжеш”

Свят Преди 1 час

Саня Армутлиева и младата музикална звезда Елизабет ще дават ценни съвети на певицата

Бриджит Бардо опроверга фалшиви новини за смъртта си

Бриджит Бардо опроверга фалшиви новини за смъртта си

Свят Преди 1 час

Слуховете за смъртта ѝ започнаха след пост в социалните мрежи на 27-годишната инфлуенсърка Акабабе

<p>Какво става, чистка сред най-могъщите в Китай</p>

Чистка на върха в Китайската комунистическа партия

Свят Преди 1 час

Продължава и чистка в китайската армия

<p>Фирма превърна обира на Лувъра в реклама</p>

„Когато искате да действате бързо“: Фирма превърна обира на Лувъра в реклама

Любопитно Преди 1 час

Тя произвежда мобилните стълби и подемни съоръжения, които бяха използвани в Париж

Изненадваща връзка между рак и сива коса

Изненадваща връзка между рак и сива коса

Любопитно Преди 1 час

Стволовите клетки в космените фоликули реагират на увреждане на ДНК и по този начин разкрива изненадваща връзка между сивата коса и меланома

Хванаха мъж след въоръжен обир в Студентски град

Хванаха мъж след въоръжен обир в Студентски град

България Преди 2 часа

Обвиняемият, принудил жената да му даде всички пари от касата и кутията на магазина

Топ 10 държави с най-висока заболеваемост от рак

Топ 10 държави с най-висока заболеваемост от рак

Свят Преди 2 часа

Статистиката на World Population Review за цялата 2024 година разкрива кои нации се изправят пред най-големи предизвикателства в борбата с онкологичните заболявания

Спешен призив: Зеленски иска руски активи за оръжия за Украйна

Спешен призив: Зеленски иска руски активи за оръжия за Украйна

Свят Преди 2 часа

Той каза, че Украйна би използвала значителна част от тези авоари за закупуване на оръжие от европейските си партньори

Какво включват новите санкции на САЩ срещу Русия

Какво включват новите санкции на САЩ срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Съветът на ЕС и Европейската комисия представиха подробности за одобрените нови санкции срещу Русия

Бившата на Мъск с татуировка на лицето, която никой не забелязва

Бившата на Мъск с татуировка на лицето, която никой не забелязва

Любопитно Преди 2 часа

Певицата показа свежото си мастило – едва забележим кръг наблизо до лявото си око – в снимка, публикувана в Instagram

Суданската столица под обстрел трети пореден ден

Суданската столица под обстрел трети пореден ден

Свят Преди 2 часа

Войната в Судан стана причина за смъртта на десетки хиляди хора

Задържа грузинец във Варна, издирван с Червена бюлетина

Задържа грузинец във Варна, издирван с Червена бюлетина

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Безусловната обич между Даян Кийтън и нейното куче

Edna.bg

Меган Маркъл започва собствена линия за красота?

Edna.bg

Иван Колев се завърна в българския футбол

Gong.bg

Барса обжалва отново санкцията на Флик преди Ел Класико

Gong.bg

Заловиха български шофьор със 179 кг кокаин във Франция

Nova.bg

Русия: Новите американски санкции са излишни, ние сме имунизирани срещу тях

Nova.bg