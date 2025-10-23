Свят

Михаела Маринова тества интуицията си в “Пееш или лъжеш”

Саня Армутлиева и младата музикална звезда Елизабет ще дават ценни съвети на певицата

23 октомври 2025, 15:50
Михаела Маринова тества интуицията си в “Пееш или лъжеш”
Източник: NOVA

Т ази неделя на сцената на “Пееш или лъжеш” водещият Димитър Рачков посреща един от най-разпознаваемите гласове на родната поп сцена. В музикалното телевизионно приключение ще се впусне талантливата Михаела Маринова, която ще подложи на тест интуицията си с новите осем участници, готови да се борят за наградата и призванието “Най-добър певец” или “Най-добър лъжец”. 

На помощ в панела до Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов застават нейният музикален продуцент Саня Армутлиева и една от изгряващите български музикални звезди - певицата Елизабет. С много чувство за хумор петимата панелисти ще напътстват Михаела със своето твърдо мнение или колебания относно певческите умения на участниците.

Източник: NOVA

“Задачата ми със сигурност няма да бъде лесна. Знам, че екипът се е постарал да ме затрудни. Но аз имам много силен афинитет към музиката и успявам да уловя много бързо можещите”, сподели Михаела Маринова минути преди да влезе в предаването в специалната рубрика зад кулисите на “Пееш или лъжеш” в “На кафе” с Елизабет Методиева. Певицата добави, че ще разчита на Саня и Елизабет, но няма пълно доверие на постоянния панел: “Ще се доверявам предимно на интуицията си”, категорична е тя. 

Тази седмица зрителите на NOVA ще се запознаят с новите пъстри участници, които ще се опитат да спечелят доверието на певицата и панелистите на всяка цена. Сред тях ще бъде и риалити звездата и инфлуенсър Стефани Разсолков, по-известна като Tattstoner, a Михаела Маринова ще трябва да избира между нейното представяне и това на Момичето от плажа, Поета, Продавачката на билети, Фитнес маниака и други. Дали певицата и нейните съветници ще успеят да разгадаят кой пее наистина и кой е там само за да ги заблуди? 

Гледайте “Пееш или лъжеш” тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Пееш или лъжеш” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Източник: NOVA    
Пееш или лъжеш Михаела Маринова Музикално шоу NOVA Димитър Рачков Панелисти Участници Певец или лъжец Телевизионно приключение Интуиция
Последвайте ни

По темата

Радев за управляващите: Поднасят ни данайски дарове

Радев за управляващите: Поднасят ни данайски дарове

Бившата на Мъск с татуировка на лицето, която никой не забелязва

Бившата на Мъск с татуировка на лицето, която никой не забелязва

Хванаха мъж след въоръжен обир в Студентски град

Хванаха мъж след въоръжен обир в Студентски град

„Събуди се с нож на гърлото“: Шон

„Събуди се с нож на гърлото“: Шон "Диди" Комбс бил заплашен в затвора

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

pariteni.bg
Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

carmarket.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво искаш за вечеря? – Спокойствие. – Добре, поръчай си пица и я яж в колата.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Какво става, чистка сред най-могъщите в Китай</p>

Чистка на върха в Китайската комунистическа партия

Свят Преди 42 минути

Продължава и чистка в китайската армия

<p>Фирма превърна обира на Лувъра в реклама</p>

„Когато искате да действате бързо“: Фирма превърна обира на Лувъра в реклама

Любопитно Преди 52 минути

Тя произвежда мобилните стълби и подемни съоръжения, които бяха използвани в Париж

Спешен призив: Зеленски иска руски активи за оръжия за Украйна

Спешен призив: Зеленски иска руски активи за оръжия за Украйна

Свят Преди 1 час

Той каза, че Украйна би използвала значителна част от тези авоари за закупуване на оръжие от европейските си партньори

Какво включват новите санкции на САЩ срещу Русия

Какво включват новите санкции на САЩ срещу Русия

Свят Преди 1 час

Съветът на ЕС и Европейската комисия представиха подробности за одобрените нови санкции срещу Русия

Суданската столица под обстрел трети пореден ден

Суданската столица под обстрел трети пореден ден

Свят Преди 1 час

Войната в Судан стана причина за смъртта на десетки хиляди хора

Задържа грузинец във Варна, издирван с Червена бюлетина

Задържа грузинец във Варна, издирван с Червена бюлетина

България Преди 1 час

Москва: Русия отворена за контакти със САЩ за Украйна

Москва: Русия отворена за контакти със САЩ за Украйна

Свят Преди 2 часа

Захарова добави, че руската страна не вижда съществени пречки за продължаване на процеса, започнат от президентите на двете държави

Исторически момент: Крал Чарлз и папа Лъв XIV се молиха заедно

Исторически момент: Крал Чарлз и папа Лъв XIV се молиха заедно

Свят Преди 2 часа

Това е първото съвместно богослужение с участието на английски монарх и католически понтифик след като крал Хенри VIII се раздели с Рим през 1534 г.

Коща: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години

Коща: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години

Свят Преди 2 часа

ЕС ще използва замразените ценни книжа на руската централна банка

Дишане през ректума може да спаси пациенти с белодробни проблеми

Дишане през ректума може да спаси пациенти с белодробни проблеми

Свят Преди 2 часа

Процесът доставя свръхкислородна течност до дебелото черво, където животоподдържащият газ се абсорбира в кръвния поток

Плъх шокира българи на романтична вечеря в Рим

Плъх шокира българи на романтична вечеря в Рим

Свят Преди 2 часа

Те нагостили с парченце храна необичайния си сътрапезник

Гуцанов: Ще бъда безкомпромисен към нарушения при помощите за уязвимите

Гуцанов: Ще бъда безкомпромисен към нарушения при помощите за уязвимите

България Преди 2 часа

Социалният министър беше на посещение в Благоевград

<p>Желязков: България полага максимални усилия за защита на външните граници на ЕС</p>

Желязков: България полага максимални усилия за защита на външните граници на ЕС и борбата с каналджийството

България Преди 2 часа

Мъж получи 12 години затвор за тайно снимане на колеги

Мъж получи 12 години затвор за тайно снимане на колеги

Свят Преди 2 часа

Присъдата от 12 години е сбор от двете присъди по 6 години за всяко едно от лицата, които е заснел осъденият и чиито снимки е копирал

Актьор от "Дюн" критикува жестоки деца, тормозят сина му

Актьор от "Дюн" критикува жестоки деца, тормозят сина му

Любопитно Преди 3 часа

„Няма приятели в училище. Изолиран е. Жестоки деца – или жестоки и невежи“

КНДР е откраднала милиарди в криптовалута и от технологични фирми

КНДР е откраднала милиарди в криптовалута и от технологични фирми

Свят Преди 3 часа

Пхенян развива нелегална дейност за финансиране на научноизследователска дейност в областта на ядрените оръжия

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Безусловната обич между Даян Кийтън и нейното куче

Edna.bg

Меган Маркъл започва собствена линия за красота?

Edna.bg

Иван Колев се завърна в българския футбол

Gong.bg

Барса обжалва отново санкцията на Флик преди Ел Класико

Gong.bg

Заловиха български шофьор със 179 кг кокаин във Франция

Nova.bg

Русия: Новите американски санкции са излишни, ние сме имунизирани срещу тях

Nova.bg