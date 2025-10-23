Михаела Маринова тества интуицията си в “Пееш или лъжеш”

Т ази неделя на сцената на “Пееш или лъжеш” водещият Димитър Рачков посреща един от най-разпознаваемите гласове на родната поп сцена. В музикалното телевизионно приключение ще се впусне талантливата Михаела Маринова, която ще подложи на тест интуицията си с новите осем участници, готови да се борят за наградата и призванието “Най-добър певец” или “Най-добър лъжец”.

На помощ в панела до Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов застават нейният музикален продуцент Саня Армутлиева и една от изгряващите български музикални звезди - певицата Елизабет. С много чувство за хумор петимата панелисти ще напътстват Михаела със своето твърдо мнение или колебания относно певческите умения на участниците.

“Задачата ми със сигурност няма да бъде лесна. Знам, че екипът се е постарал да ме затрудни. Но аз имам много силен афинитет към музиката и успявам да уловя много бързо можещите”, сподели Михаела Маринова минути преди да влезе в предаването в специалната рубрика зад кулисите на “Пееш или лъжеш” в “На кафе” с Елизабет Методиева. Певицата добави, че ще разчита на Саня и Елизабет, но няма пълно доверие на постоянния панел: “Ще се доверявам предимно на интуицията си”, категорична е тя.

Тази седмица зрителите на NOVA ще се запознаят с новите пъстри участници, които ще се опитат да спечелят доверието на певицата и панелистите на всяка цена. Сред тях ще бъде и риалити звездата и инфлуенсър Стефани Разсолков, по-известна като Tattstoner, a Михаела Маринова ще трябва да избира между нейното представяне и това на Момичето от плажа, Поета, Продавачката на билети, Фитнес маниака и други. Дали певицата и нейните съветници ще успеят да разгадаят кой пее наистина и кой е там само за да ги заблуди?

