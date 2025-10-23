Свят

„Никога не ни подкрепяхте!“ – ресторант затвори и обвини съседите

„На онези, които живееха на няколко врати от нас, но си поръчваха доставка от другаде – благодаря за ангажимента към разстоянието“

23 октомври 2025, 16:51
ресторант
Източник: iStock

Р есторант остро критикува местните жители, че „никога не са го подкрепяли“, след като обяви внезапното си затваряне.

Семейният ресторант затвори завинаги вратите си миналата седмица, след шест години работа, предаде The Sun

Don Ciccio Osteria Siciliana е италиански ресторант на Хампстед Лейн в Хайгейт – един от най-престижните райони в Северен Лондон.

Собственикът обаче нападна местните жители, твърдейки, че те„никога не ни подкрепяха, нито веднъж“.

Собствениците публикуваха в социалните мрежи прощално съобщение, в което обвиниха жителите, че пренебрегват ресторанта въпреки отличните отзиви и наградите му.

„На онези, които живееха на няколко врати от нас, но си поръчваха доставка от другаде – благодаря за ангажимента към разстоянието“, се казваше в публикацията.

Продължаваше: „Може би сме първият италиански ресторант, който затваря не заради лоша храна, лоши отзиви или лош късмет – а заради пълното безразличие на съседите ни.“

В ядосаното съобщение се казваше, че готвачите и сервитьорите са изпитвали „унижението на празна зала“.

Те обвиниха местни организации, включително The Highgate Society, че не са се отзовали на предложенията им за сътрудничество.

В съобщението заведението се похвали с 4,7-звездния рейтинг в Google и многобройните награди от Tripadvisor, преди да добави: „На онези, които през 2019 г. казаха: „Ще затворят до три месеца“ – поздравления! Сгрешихте само с пет години и девет месеца.“

Ресторантът добави още: „Гордеем се, че обслужвахме възрастни, деца, семейства, самотни, радостни и сломени хора. Поне изпълнихме дълга си.“

Don Ciccio, известен с пиците, ризотото и коктейлите си, предлагаше основни ястия между 16 и 34 паунда, а десертите – около 8 паунда.

Макар стотици клиенти да оставяха отлични отзиви през годините, последните ревюта рисуваха различна картина.

Клиенти се оплакваха от бавно обслужване, по-малки порции, а един недоволен дори твърдеше, че са му таксували вода от чешмата в преизползвана бутилка от газирана вода.

The Highgate Society отвърна на удара, като подчерта, че не може да отговаря на всяко местно заведение, тъй като се управлява изцяло от доброволци.

Председателят Андрю Сълстън каза пред Ham & High: „Винаги ни е много жал, когато някое местно заведение затвори. Тъй като Highgate Society няма платен персонал и всички дейности се изпълняват от доброволци, за съжаление не можем винаги да отговорим на всички искания.“

Местните жители сега имат с една опция по-малко за хранене в Хайгейт, макар някои може би да се чудят дали те самите не са виновни.

Британският сектор на хотелиерството и ресторантьорството се бори с нарастващите разходи и по-малкото пари, които клиентите оставят на касата.

Източник: The Sun    
