WSJ: Администрацията на Тръмп позволи на Украйна да нанася удари по Русия с ракети с голям обсег, Тръмп опроверга информацията

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп опроверга информацията на вестник Wall Street Journal, че официален Вашингтон е разрешил на Киев да нанася удари с ракети с голям обсег дълбоко в руската територия на Русия. Американският президент съобщи това в социалната мрежа Truth Social.

"Статията в Wall Street Journal, че САЩ са разрешили на Украйна да използва ракети с голям обсег в дълбочина на Русия, е фалшива новина! САЩ нямат нищо общо с тези ракети, откъдето и да са, и с това, което Украйна прави с тях!“, се посочва в тсъобщението.

(Във видеото: САЩ обмислят да предоставят на Украйна ракети с голям обсег „Томахоук”)

По-рано изданието The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници, съобщи, че администрацията на Тръмп е отменила ключовото ограничение за използването от Украйна на някои ракети с голям обсег, предоставени от западните съюзници.

Както твърдят пред изданието някои американски служители, те очакват Украйна да проведе повече атаки с ракети Storm Shadow. Въпреки това, както напомнят журналистите, тези ракети имат много по-малък обсег на полета от Tomahawk.

Освен това изданието споменава, че на 22 октомври Украйна е нанесла удар по руски завод в Брянск, който произвежда,според Украйна, експлозиви и ракетно гориво, като е използвала британската крилата ракета Storm Shadow.

Както съобщават от WSJ, това непублично решение САЩ е било взето, след като правомощията за подкрепа на такива атаки са били прехвърлени от министъра на отбраната Пийт Хейгсет в Пентагона на главнокомандващия американските сили в Европа генерал Алексус Гринкевич, който също е начело на командването на НАТО.

Освен това решението да се отменят ограниченията за използване на ракетите Storm Shadow е било взето още преди срещата на украинския президент Володимир Зеленски с Доналд Тръмп в Белия дом миналата седмица, съобщава източник, запознат с хода на преговорите.