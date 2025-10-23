Син уби любовника на майка си, спал с нея в камион пред дома им

М ъж от Пенсилвания е изправен пред тежки криминални обвинения, след като смъртоносно прострелял 55-годишен мъж, който правел секс с майка му в камион пред дома им, предаде People.

В събота, 18 октомври, 24-годишният Дилън Ланг беше арестуван и обвинен във връзка със смъртоносната стрелба по Робърт Едуард Хейгън-младши, съобщава прессъобщение на Пенсилванската държавна полиция, която ръководи разследването.

Според онлайн съдебните регистри Ланг е обвинен в едно престъпление за криминално убийство, едно за тежко нападение, класифицирано като престъпление от втора степен, и едно за безразсъдно застрашаване на друг човек, класифицирано като престъпление от втора степен.

Той остава задържан в затвора на окръг Камбрия без право на гаранция.

Смъртоносният инцидент се разиграл около 3:45 ч. на 18 октомври, когато полицията отговорила на сигнал за стрелба в жилище на Херитидж Лейн в град Джаксън Тауншип и открила мъртъв мъж в камион в предния двор, се казва в криминална клетвена декларация, получена от PEOPLE.

Панталоните на мъжа били смъкнати до глезените, а вратата от страната на шофьора била отворена, според декларацията.

Задното стъкло от страната на шофьора било счупено.

Според декларацията Хейгън, майката на Ланг и сестра му преди това били излезли да пият и след това се прибрали у дома.

Сестрата на Ланг влязла в къщата, но майка му останала в камиона с Хейгън.

В декларацията се твърди, че Ланг се вбесил, когато видял майка си и Хейгън в камиона на Хейгън.

Майката на Ланг, Анджела Лангхам, казала, че Ланг излязъл до камиона и „ги конфронтирал“ с ярка светлина, прикрепена към пистолет, като Ланг „крещял на Хейгън да се махне от нея“, се твърди в декларацията.

Хейгън се подчинил и се върнал на шофьорското място. След това Ланг според твърденията се опитал да пъхне дулото на пистолета през прозореца от страната на шофьора, но не успял, защото прозорецът не бил свален достатъчно ниско.

Докато Лангхам молела сина си да спре, той според твърденията счупил задния прозорец от страната на шофьора и стрелял два пъти с 9-милиметровия си пистолет през гърба на седалката на Хейгън, улучвайки го в горната част на тялото

Когато помолила сина си да се обади на 911, той според твърденията попитал: „Защо?“, на което тя отговорила: „Ти го простреля!“

Ланг се обадил на 911 и казал: „Току-що прострелях някого в алеята ми.“

Когато го попитали колко изстрела е направил, Ланг според твърденията отговорил „Два изстрела“, преди да каже: „Това беше извън контрол, човече.“

Той каза, че е бил разстроен, че Хейгън и майка му са имали сексуални отношения през последните няколко дни.

Ланг е насрочен да се яви в съда за предварително изслушване на 27 октомври. Не е ясно дали е наел адвокат, който може да говори от негово име.