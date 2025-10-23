"Акт на война'': Как светът реагира на новите американски санкции срещу Русия

САЩ с нов удар срещу наркотрафиканти в Тихия океан

Това ще бъде "контрапродуктивно": Рубио предупреди за примирието в Газа

WSJ: Администрацията на Тръмп позволи на Украйна да нанася удари по Русия с ракети с голям обсег, Тръмп опроверга информацията

Директорката на Лувъра призна за „ужасен провал“ след обира за 88 млн. евро

Н овите американски санкции срещу Русия предизвикаха вълна от реакции по света - от одобрение сред съюзниците на Вашингтон до остра критика от Москва и нейните партньори. Докато САЩ затягат икономическия натиск в отговор на продължаващия конфликт в Украйна, международната общност е разделена относно ефективността и последиците от мерките, които могат да пренаредят геополитическия баланс.

Китай

Пекин изрази своето несъгласие с американските санкции срещу руския петролен сектор, наложени от Вашингтон с надеждата да накара Москва да сложи край на войната в Украйна, предаде Франс прес.

Китай изрази неодобрението си във връзка с новите американски санкции.

"Китай последователно се противопоставя на едностранните санкции, които не се основават на международното право и не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН", каза на редовна пресконференция Гуо Цзякун, говорител на китайското министерство на външните работи.

Пекин е най-големият купувач на руски изкопаеми горива в света, включително на нефтопродукти.

Curioso che la Cina stia protestando per le sanzioni di Trump a Lukoil e RosNeft più della stessa Russia.

E sapete perché?



Perché la Russia dall'estate 2022 ha cessato di esistere come nazione sovrana e ora è uno stato-satellite dei cinesi né più né meno come la Corea del Nord. pic.twitter.com/1CF4Z6iNIS — Lunacharsky (@silupescu) October 23, 2025

Белгия

Белгия, където са замразени повечето руски активи в Европа, днес заяви отново какви са условията ѝ за използването им в помощ на Украйна, като каза, че ако не ѝ бъдат дадени гаранции, ще се противопостави на обсъждането на този въпрос, включен в дневния ред на днешната среща на ЕС в Брюксел, предаде Франс прес.

"Искам пълно споделяне на риска", каза при пристигането си на срещата белгийският премиер Барт де Вевер, като подчерта, че ако възникне проблем, "последиците не могат да бъдат носени само от Белгия".

"Ако парите трябва да бъдат върнати, (ще е необходимо) всяка страна членка да даде своя принос", така че Белгия да не трябва да носи този риск сама, изтъкна той.

Освен това той поиска отпускането на активи, съхранявани в други страни, които са съюзници на Украйна.

"Знаем, че има огромни суми от руски средства в други страни, които си мълчат по този въпрос", отбеляза белгийският лидер.

"Ако тези три изисквания, които смятам, че са напълно разумни, бъдат изпълнени, тогава можем да продължим напред. В противен случай, ще направя всичко по силите си на европейско ниво, както и на национално ниво, политически и юридически да блокирам това решение", категоричен бе Де Вевер.

Belgian PM De Wever may block the €140bn loan to Ukraine unless his conditions are met.



He is demanding full risk sharing and that all EU countries holding Russian assets take part.



Read more: https://t.co/uKKzWXaVyd pic.twitter.com/rtrJ6pqGXO — euronews (@euronews) October 23, 2025

Европейския съюз

Европейският съюз приветства санкциите на Тръмп срещу руски петролни компании, заяви днес ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

„Ние...сме много доволни от сигналите, които идват от САЩ по отношение за санкциите срещу Русия. Аз мисля, че е важно и че е индикация за сила, че сме обединени по този въпрос“, каза Калас преди срещата на лидерите от ЕС в Брюксел.

САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" ден след като плановете за среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин се провалиха.

We just adopted our 19th sanctions package.



It targets Russian banks, crypto exchanges, entities in India and China, among others.



The EU is curbing Russian diplomats’ movements to counter the attempts of destabilisation.



It is increasingly harder for Putin to fund this war. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 23, 2025

Нидерландия

Служебният премиер на Нидерландия Дик Схоф смята за „много важно” налагането на санкции от страна на САЩ срещу две руски петролни компании - „Роснефт” и „Лукойл”, предаде националната новинарска агенция АНП.

Схоф заяви това на пристигане в Брюксел, където днес се състои среща на върха на страните от ЕС. Също толкова важен според него е и деветнадесетият пакет от санкции, който беше приет от държавите от съюза.

„Често сме призовавали Америка да окаже натиск върху Русия. Мисля, че е добре, че това се случва сега”, каза Схоф.

Нидерландия подкрепя използването на замразените руски активи за безлихвен заем от 141 милиарда евро за Украйна. Схоф заяви, че разбира възраженията на Белгия, но подчерта, че Украйна се нуждае от много пари в кратки срокове. Според нидерландския премиер Украйна трябва сама да реши за какво да се използват парите.

„Трябва да разгледаме въпроса внимателно, но това е важен източник на финансиране. Това са руски активи, а Русия е агресорът“, аргументира се Схоф.

The agenda for today’s European Council is broad-ranging. We will of course be discussing the war in Ukraine, with President @ZelenskyyUa in attendance. It’s crucial for Europe’s security that we show solidarity in the support we give Ukraine and the pressure we put on Russia.… pic.twitter.com/ielHOxCup0 — Dick Schoof (@MinPres) October 23, 2025​

Как реагира Русия на санкциите

Новите санкции на САЩ срещу руските енергийни компании "Роснефт" и "Лукойл" са контрапродуктивен сигнал, включително и по отношение на решаването на конфликта в Украйна, заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от Ройтерс и ТАСС.

Целите на Русия в Украйна остават непроменени, а основните причини за конфликта трябва да бъдат решени, изтъкна Захарова.

Нашата страна разви устойчив имунитет по отношение на подобни санкции, каза още тя.

Говорителката на руското дипломатическо ведомство спомена и новите санкции на Европейския съюз срещу Москва. Тя отбеляза, че ще ги коментира, след като бъдат публикувани подробности за тях.

Statement by MARIA ZAKHAROVA !



Russia remains committed to the goals of the special military operation — a neutral, non-nuclear Ukraine, demilitarization, & guarantees for Russian-speaking citizens — Zakharova



Moscow says it’s a starting point for countries seeking to… pic.twitter.com/0vQoI7d4Tu — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) October 23, 2025

Съединените щати остават противник на Русия, няма нужда да се таят илюзии в тази посока. Това мнение изрази днес заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в своя Telegram канал, предава ТАСС.

"Отмяната на срещата на върха в Будапеща от [лидера на САЩ Доналд] Тръмп. Нови санкции срещу страната ни от страна на Съединените щати. Какво друго? Нови оръжия, освен скандалните Tomahawks? Ако някой от многобройните коментатори все още е имал илюзии, ето ги. Съединените щати са нашият противник“, написа Медведев.

Медведев допълни, че тези решения на САЩ не са нищо друго освен ''акт на война срещу Русия''.

Володимир Зеленски

Володимир Зеленски приветства новите санкции, наложени от ЕС и САЩ, и призова за още по-голям натиск върху Русия, за да бъде договорено спиране на огъня.

"Деветнадесетият пакет е много важен, но американските санкции също са много важни и това е добър сигнал за другите страни по света да се присъединят към санкциите", каза Зеленски.

Той благодари на американския президент Доналд Тръмп в "Екс" за новите санкции срещу Русия.

I thank the European Union and all member states for adopting the strong 19th sanctions package.



This is a demonstration of European unity at a time when Russia is escalating the war and intensifying strikes on civilians. The restrictions target exactly those things that help… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 23, 2025

Припомняме, че вчера САЩ обявиха нов пакет антируски санкции, в рамките на който бяха въведени мерки срещу "Роснефт“, "Лукойл“ и техните дъщерни компании. Освен това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отменил срещата си с руския президент Владимир Путин в Будапеща, но възнамерява да се срещне с него в бъдеще.

Днес 19-ият пакет от санкции бе приет официално.