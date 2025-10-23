Свят

"Акт на война'': Как светът реагира на новите американски санкции срещу Русия

Новите американски санкции срещу Русия предизвикаха вълна от реакции по света - от одобрение сред съюзниците на Вашингтон до остра критика

Обновена преди 59 минути / 23 октомври 2025, 12:46
Слънцето залязва над Макрон като главния визионер на Европа

Слънцето залязва над Макрон като главния визионер на Европа
Директорката на Лувъра призна за „ужасен провал“ след обира за 88 млн. евро

Директорката на Лувъра призна за „ужасен провал“ след обира за 88 млн. евро
Трима са задържани за смъртните заплахи срещу Никола Саркози

Трима са задържани за смъртните заплахи срещу Никола Саркози
WSJ: Администрацията на Тръмп позволи на Украйна да нанася удари по Русия с ракети с голям обсег, Тръмп опроверга информацията

WSJ: Администрацията на Тръмп позволи на Украйна да нанася удари по Русия с ракети с голям обсег, Тръмп опроверга информацията
Тръмп отмени срещата с Путин

Тръмп отмени срещата с Путин
Това ще бъде

Това ще бъде "контрапродуктивно": Рубио предупреди за примирието в Газа
САЩ с нов удар срещу наркотрафиканти в Тихия океан

САЩ с нов удар срещу наркотрафиканти в Тихия океан
Английски съдия: Бум на млади българи, вербувани за наркотици на Острова

Английски съдия: Бум на млади българи, вербувани за наркотици на Острова

Н овите американски санкции срещу Русия предизвикаха вълна от реакции по света - от одобрение сред съюзниците на Вашингтон до остра критика от Москва и нейните партньори. Докато САЩ затягат икономическия натиск в отговор на продължаващия конфликт в Украйна, международната общност е разделена относно ефективността и последиците от мерките, които могат да пренаредят геополитическия баланс.

  • Китай 

Пекин изрази своето несъгласие с американските санкции срещу руския петролен сектор, наложени от Вашингтон с надеждата да накара Москва да сложи край на войната в Украйна, предаде Франс прес.

Китай изрази неодобрението си във връзка с новите американски санкции.

"Китай последователно се противопоставя на едностранните санкции, които не се основават на международното право и не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН", каза на редовна пресконференция Гуо Цзякун, говорител на китайското министерство на външните работи.

Пекин е най-големият купувач на руски изкопаеми горива в света, включително на нефтопродукти.

  • Белгия

Белгия, където са замразени повечето руски активи в Европа, днес заяви отново какви са условията ѝ за използването им в помощ на Украйна, като каза, че ако не ѝ бъдат дадени гаранции, ще се противопостави на обсъждането на този въпрос, включен в дневния ред на днешната среща на ЕС в Брюксел, предаде Франс прес.

"Искам пълно споделяне на риска", каза при пристигането си на срещата белгийският премиер Барт де Вевер, като подчерта, че ако възникне проблем, "последиците не могат да бъдат носени само от Белгия".

"Ако парите трябва да бъдат върнати, (ще е необходимо) всяка страна членка да даде своя принос", така че Белгия да не трябва да носи този риск сама, изтъкна той.

Освен това той поиска отпускането на активи, съхранявани в други страни, които са съюзници на Украйна.

"Знаем, че има огромни суми от руски средства в други страни, които си мълчат по този въпрос", отбеляза белгийският лидер.

"Ако тези три изисквания, които смятам, че са напълно разумни, бъдат изпълнени, тогава можем да продължим напред. В противен случай, ще направя всичко по силите си на европейско ниво, както и на национално ниво, политически и юридически да блокирам това решение", категоричен бе Де Вевер.

  • Европейския съюз

Европейският съюз приветства санкциите на Тръмп срещу руски петролни компании, заяви днес ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

„Ние...сме много доволни от сигналите, които идват от САЩ по отношение за санкциите срещу Русия. Аз мисля, че е важно и че е индикация за сила, че сме обединени по този въпрос“, каза Калас преди срещата на лидерите от ЕС в Брюксел.

САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" ден след като плановете за среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин се провалиха.

  • Нидерландия 

Служебният премиер на Нидерландия Дик Схоф смята за „много важно” налагането на санкции от страна на САЩ срещу две руски петролни компании - „Роснефт” и „Лукойл”, предаде националната новинарска агенция АНП.

Схоф заяви това на пристигане в Брюксел, където днес се състои среща на върха на страните от ЕС. Също толкова важен според него е и деветнадесетият пакет от санкции, който беше приет от държавите от съюза.

„Често сме призовавали Америка да окаже натиск върху Русия. Мисля, че е добре, че това се случва сега”, каза Схоф.

Нидерландия подкрепя използването на замразените руски активи за безлихвен заем от 141 милиарда евро за Украйна. Схоф заяви, че разбира възраженията на Белгия, но подчерта, че Украйна се нуждае от много пари в кратки срокове. Според нидерландския премиер Украйна трябва сама да реши за какво да се използват парите.

„Трябва да разгледаме въпроса внимателно, но това е важен източник на финансиране. Това са руски активи, а Русия е агресорът“, аргументира се Схоф.

 

  • Как реагира Русия на санкциите 

Новите санкции на САЩ срещу руските енергийни компании "Роснефт" и "Лукойл" са контрапродуктивен сигнал, включително и по отношение на решаването на конфликта в Украйна, заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от Ройтерс и ТАСС.

Целите на Русия в Украйна остават непроменени, а основните причини за конфликта трябва да бъдат решени, изтъкна Захарова.

Нашата страна разви устойчив имунитет по отношение на подобни санкции, каза още тя.

Говорителката на руското дипломатическо ведомство спомена и новите санкции на Европейския съюз срещу Москва. Тя отбеляза, че ще ги коментира, след като бъдат публикувани подробности за тях.

Съединените щати остават противник на Русия, няма нужда да се таят илюзии в тази посока. Това мнение изрази днес заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в своя Telegram канал, предава ТАСС.

"Отмяната на срещата на върха в Будапеща от [лидера на САЩ Доналд] Тръмп. Нови санкции срещу страната ни от страна на Съединените щати. Какво друго? Нови оръжия, освен скандалните Tomahawks? Ако някой от многобройните коментатори все още е имал илюзии, ето ги. Съединените щати са нашият противник“, написа Медведев.

Медведев допълни, че тези решения на САЩ не са нищо друго освен ''акт на война срещу Русия''.

 

  • Володимир Зеленски

Володимир Зеленски приветства новите санкции, наложени от ЕС и САЩ, и призова за още по-голям натиск върху Русия, за да бъде договорено спиране на огъня.

"Деветнадесетият пакет е много важен, но американските санкции също са много важни и това е добър сигнал за другите страни по света да се присъединят към санкциите", каза Зеленски.

Той благодари на американския президент Доналд Тръмп в "Екс" за новите санкции срещу Русия.

Припомняме, че вчера САЩ обявиха нов пакет антируски санкции, в рамките на който бяха въведени мерки срещу "Роснефт“, "Лукойл“ и техните дъщерни компании. Освен това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отменил срещата си с руския президент Владимир Путин в Будапеща, но възнамерява да се срещне с него в бъдеще. 

Днес 19-ият пакет от санкции бе приет официално.

Източник: БТА, "Фокус"    
Санкции срещу Русия Война в Украйна САЩ Европейски съюз Китай Русия Замразени руски активи Нефтен сектор Международни реакции Белгия
Последвайте ни

По темата

Терзиев: До 31 октомври сметоизвозването в

Терзиев: До 31 октомври сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село" ще е на 100%

Константин Сакскобургготски и съпругата му се разделиха след 31 години брак

Константин Сакскобургготски и съпругата му се разделиха след 31 години брак

"Акт на война'': Как светът реагира на новите американски санкции срещу Русия

„Събуди се с нож на гърлото“: Шон

„Събуди се с нож на гърлото“: Шон "Диди" Комбс бил заплашен в затвора

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

pariteni.bg
Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво искаш за вечеря? – Спокойствие. – Добре, поръчай си пица и я яж в колата.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Коща: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години

Коща: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години

Свят Преди 14 минути

ЕС ще използва замразените ценни книжа на руската централна банка

Дишане през ректума може да спаси пациенти с белодробни проблеми

Дишане през ректума може да спаси пациенти с белодробни проблеми

Свят Преди 20 минути

Процесът доставя свръхкислородна течност до дебелото черво, където животоподдържащият газ се абсорбира в кръвния поток

<p>Желязков: България полага максимални усилия за защита на външните граници на ЕС</p>

Желязков: България полага максимални усилия за защита на външните граници на ЕС и борбата с каналджийството

България Преди 35 минути

Мъж получи 12 години затвор за тайно снимане на колеги

Мъж получи 12 години затвор за тайно снимане на колеги

Свят Преди 38 минути

Присъдата от 12 години е сбор от двете присъди по 6 години за всяко едно от лицата, които е заснел осъденият и чиито снимки е копирал

Актьор от "Дюн" критикува жестоки деца, тормозят сина му

Актьор от "Дюн" критикува жестоки деца, тормозят сина му

Любопитно Преди 49 минути

„Няма приятели в училище. Изолиран е. Жестоки деца – или жестоки и невежи“

КНДР е откраднала милиарди в криптовалута и от технологични фирми

КНДР е откраднала милиарди в криптовалута и от технологични фирми

Свят Преди 53 минути

Пхенян развива нелегална дейност за финансиране на научноизследователска дейност в областта на ядрените оръжия

Теменужка Петкова: Бюджетната процедура е в ход, призовавам за търпение

Теменужка Петкова: Бюджетната процедура е в ход, призовавам за търпение

България Преди 56 минути

До края на октомври проектът трябва да бъде внесен в Народното събрание, заяви финансовият министър

Откриха кокаин, скрит в камион с българска регистрация във Франция

Откриха кокаин, скрит в камион с българска регистрация във Франция

Свят Преди 1 час

Наркотикът не е бил предназначен за Франция

Виетнам поиска от България да опрости издаването на визи

Виетнам поиска от България да опрости издаването на визи

България Преди 1 час

Това каза генералният секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам след срещата с държавния глава Румен Радев

БНБ: Българските банки ще вземат решения за отношенията с руските енергийни компании

БНБ: Българските банки ще вземат решения за отношенията с руските енергийни компании

България Преди 1 час

БНБ в рамките на своите правомощия извършва преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на тези санкции

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа за годишен планов ремонт

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа за годишен планов ремонт

България Преди 1 час

Той ще продължи до началото на декември

Арестуваха фалшив лекар, уголемявал мъжки полови органи в автомобил

Арестуваха фалшив лекар, уголемявал мъжки полови органи в автомобил

Свят Преди 1 час

Мъжът призна, че не е медицински специалист и незаконно е лекувал пациенти, за да генерира доходи

Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

България Преди 1 час

"Мис Невада" свали перуката си по време на конкурса „Мис САЩ“

"Мис Невада" свали перуката си по време на конкурса „Мис САЩ“

Любопитно Преди 1 час

22-годишната Мери Сиклер е диагностицирана с алопеция през декември 2024 г., когато започва да губи косата си на отделни участъци

Жена с Паркинсон свири на кларинет по време на мозъчна операция (ВИДЕО)

Жена с Паркинсон свири на кларинет по време на мозъчна операция (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Пациентката усети незабавно подобрение в пръстите си още на операционната маса, което й позволи да свири на кларинет с лекота

Китай "се противопоставя" на санкциите на САЩ срещу руския петрол

Китай "се противопоставя" на санкциите на САЩ срещу руския петрол

Свят Преди 1 час

Пекин е най-големият купувач на руски изкопаеми горива в света, включително на нефтопродукти

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Меган Маркъл започва собствена линия за красота?

Edna.bg

Най-добрият съвет, който Тейлър Суифт е дала на Селена Гомес

Edna.bg

От съблекалнята на "Олд Трафорд" за DIEMA SPORT: Маунт и Шоу за уроците и духа на Ман Юнайтед

Gong.bg

Гьоко Хаджиевски и неговият внук – лицата зад възхода на Спартак Вн

Gong.bg

Заловиха български шофьор със 179 кг кокаин във Франция

Nova.bg

Русия: Новите американски санкции са излишни, ние сме имунизирани срещу тях

Nova.bg