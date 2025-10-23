Ким Кардашиян: Страдах от Стокхолмски синдром по време на връзката си с Кание Уест

К им Кардашиян сподели, че дълги години е усещала силен натиск да защитава и подкрепя Кание Уест по време на неговите противоречиви публични изблици — докато един ден едно от четирите им деца не станало свидетел на поведението му.

„Успявах да го крия толкова дълго“, разкри тя в премиерата на седми сезон на „Кардашиян“ в четвъртък.

„Винаги съм се чувствала сякаш страдам от Стокхолмски синдром — до такава степен, че постоянно ми беше зле, но пак го защитавах и непрестанно исках да му помогна.“

Kim Kardashian says she had ‘Stockholm syndrome’ during Kanye West relationship: ‘Always felt really bad’ https://t.co/hMeCXbEDya pic.twitter.com/dwGgHaqBtN — Page Six (@PageSix) October 23, 2025

Според клиниката в Кливланд, Стокхолмският синдром представлява травматична връзка, при която жертвата може да изпитва съчувствие към насилника си или „да развие положителни чувства към своите похитители или насилници с течение на времето“.

Въпреки че 45-годишната Кардашиян не разкри подробности за конкретната ситуация, променила гледната ѝ точка, тя добави: „Това беше първият път, в който не почувствах тази отговорност лично.“

Основателката на Skims също отправи критика към онези, които смятат, че тя е имала „лукса просто да се оттегли“ от 48-годишния Уест и „никога повече да не се занимава с него“.

„Това не е моята реалност“, подчерта тя. „Имаме четири деца заедно“, допълни Кардашиян, визирайки 12-годишната Норт, 9-годишния Сейнт, 7-годишната Чикаго и 6-годишния Псалм.

На друго място звездата призна, че страда от пристъпи на псориазис — кожно заболяване, което причинява обриви — особено когато се чувства „по-стресирана“ от опитите си „да защити това, което има да защити“.

„Децата ми вече са въвлечени“, каза тя, признавайки, че няма изграден механизъм за справяне и че се фокусира единствено върху това да ги предпази от изблиците на Уест.

Kim Kardashian Says She Had 'Stockholm Syndrome' with Ex Kanye West: 'It's a Divorce, Not a Kidnapping' https://t.co/kOxq2XW7su — People (@people) October 23, 2025

„Те ще научат различни неща“, продължи звездата от „Keeping Up With the Kardashians“. „Ще пораснат. Ще видят. Така че моята работа като майка е, когато това поведение се проявява, да се уверя, че са защитени.“

Кардашиян добави, че напоследък Уест е „малко прекалено тих“.

Рапърът не е бил виждан публично от август и за последно е публикувал в социалните мрежи през септември.

Междувременно риалити звездата отговори и на предишните твърдения на музиканта, че тя крие децата им от него.

„Това е развод, а не отвличане“, заяви тя. „Не сме се разделили напълно. На едно и също място сме, имаме един и същ адрес, така че той знае къде са децата му.“

Kim Kardashian ‘felt like she had Stockholm syndrome’ during Kanye West marriage https://t.co/nJWEbAKueU — The Independent (@Independent) October 23, 2025

Бизнесдамата, която наскоро сподели, че изпълнителят на „Bound 2“ не се е свързвал с децата им от „няколко месеца“, си припомни и техните минали планове за съвместно родителство:

„Какво стана с къщата, която купи до нас? Щяхме да бъдем съвместни родители, да се разменяме — ти щеше да ги водиш на училище всеки ден… и да вечеряш с нас всяка вечер?“, попита тя. „Очевидно това просто не беше това, което искаше, и аз го разбирам. Може би беше твърде много.“

Ким Кардашиян и Кание Уест се ожениха през 2014 г., а разводът им бе финализиран през 2022 г. Оттогава Уест се ожени повторно за Бианка Цензори същата година.