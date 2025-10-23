Свят

Трима са задържани за смъртните заплахи срещу Никола Саркози

Адвокатът на бившия френски президент заяви, че Саркози е държан в изолирана и специално охранявана зона на затвора

23 октомври 2025, 10:24
Т рима затворници от парижкия затвор „Санте“ са били задържани от полицията по подозрение в отправяне на заплахи срещу бившия френски президент Никола Саркози след неговото влизане в затвора, съобщи ДПА, като се позова на местни медии.

(Във видеото: Двама лични охранители пазят Никола Саркози в затвора)

От кадрите в социалните мрежи, заснети от затворник, се чуват обиди и заплахи, отправени към Саркози при пристигането му в затвора, съобщиха няколко френски медии, позовавайки се на прокуратурата.

Прокуратурата е започнала разследване за заплахи за убийство. Било е проведено и претърсване, по време на което са били конфискувани два мобилни телефона, предаде ДПА.

Саркози, който е на 70 години, управляваше Франция от 2007 до 2012 г., във вторник започна да излежава петгодишна присъда, след като бе признат за виновен в престъпен заговор с цел набиране на средства за предизборна кампания от режима на покойния полковник Муамар Кадафи в Либия.

Адвокатът на бившия френски президент заяви, че Саркози е държан в изолирана и специално охранявана зона на затвора. Той не получава никакво специално отношение и е подадена молба за условното му освобождаване, според адвоката му.

Вижте в нашата галерия: Никола Саркози влезе в затвора

Източник: БТА, Елена Инджева    
Никола Саркози Затвор Санте Заплахи за убийство Затворници Разследване Мобилни телефони Присъда Предизборна кампания Муамар Кадафи Условно освобождаване
