Трима са задържани за смъртните заплахи срещу Никола Саркози

Т рима затворници от парижкия затвор „Санте“ са били задържани от полицията по подозрение в отправяне на заплахи срещу бившия френски президент Никола Саркози след неговото влизане в затвора, съобщи ДПА, като се позова на местни медии.

(Във видеото: Двама лични охранители пазят Никола Саркози в затвора)

От кадрите в социалните мрежи, заснети от затворник, се чуват обиди и заплахи, отправени към Саркози при пристигането му в затвора, съобщиха няколко френски медии, позовавайки се на прокуратурата.

A viral video shows a prisoner confronting Nicolas Sarkozy, saying, “We’ll avenge Gaddafi. Give back the billions.” The former French president, jailed for conspiracy, is accused of taking Libyan money before leading NATO’s 2011 war that killed Gaddafi. pic.twitter.com/KlAISnFVSX

Прокуратурата е започнала разследване за заплахи за убийство. Било е проведено и претърсване, по време на което са били конфискувани два мобилни телефона, предаде ДПА.

C’était donc ça, mettre Nicolas Sarkozy en prison ?



Pour que l’ex-Président se fasse harceler, insulter et menacer de mort par des racailles fières de se filmer avec leur téléphone interdit depuis leur cellule ?



Qu’on garde des places de prison pour les agresseurs de flics 🇫🇷 ! pic.twitter.com/XC4laM8EYD