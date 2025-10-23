Скритият „златен“ резерв на САЩ: Милиони килограми сирене в подземни пещери

П равителството на САЩ не винаги е било напълно прозрачно с гражданите, а един от най-скандалните случаи е съкровищница от около 635 милиона килограма сирене в пещери под земята.

Странният произход на „Правителственото сирене“, както го нарича The Farmlink Project, датира от 70-те години на миналия век, когато недостигът на млечни продукти и 30-процентният скок на инфлацията за тях предизвикаха нещо като златна треска за сирене от страна на американското правителство, предаде IFL Science.

С президент Джими Картър начело беше решено, че единственият начин да се справи с проблема е да се даде финансов тласък на млечната индустрия в Америка.

Излишък от сирене

Everyone is on about the gold in Fort Knox, but nobody is mentioning the 1.4 billion pounds of cheese we stored in Missouri limestone mines. Is it all still there? pic.twitter.com/lgEv4wd3Km — Ana Mostarac (@anammostarac) March 3, 2025

Значителната финансова инжекция от 2 милиарда долара федерални средства проработи твърде добре. Цеховете започнаха да произвеждат колкото се може повече продукт, сигурни, че всеки излишък ще бъде изкупен от правителството.

Сиренето беше особено печелившо, защото се съхранява по-добре, и в началото на 80-те години правителството се озова с около 227 милиона килограма сирене. Огромните излишъци от млечни продукти бяха складирани в повече от 150 склада в 35 щата, пише антропологът Брадли Н. Джоунс в „Оксфордският спътник на сиренето“, и не мина много време, преди пресата да надуши скандал.

В момент, когато семействата разчитаха на хранителни помощи, там стояха планини от неизядени млечни продукти, които започваха да се развалят. Президентът Роналд Рейгън въведе Специалната програма за разпределение на млечни продукти. Въпреки че дарението беше предимно плесенясало, 14 милиона килограма сирене бяха дадени на гладни хора.

Сирене навсякъде (но никой не иска да го яде)

Решението далеч не беше идеално – не само заради съмнителната годност на сиренето за консумация от хора, но и защото започна да нарушава продажбите на самата млечна индустрия, от която идваше. То обаче беше, според някои, по-добро от предложението на служител на USDA, който каза пред Washington Post: „Вероятно най-евтиното и практично нещо би било да го изхвърлим в океана.“

Вместо това то се превърна в символ на социално-икономическия статус, тъй като семействата под финансов натиск се възползваха максимално от лесно топящи се млечни продукти, за да правят макарони със сирене и сандвичи.

Завръщането на правителственото сирене

“Government cheese” wasn’t always a meme.



It was real….the U.S. literally hid mountains of dairy in underground caves.



A tale of overproduction, panic, and how America accidentally built a cheese empire.



🧵 pic.twitter.com/PDgM1gg98N — MoundLore (@MoundLore) October 4, 2025

През 2016 г. натрупването започна отново, като правителството събра над 600 милиона килограма излишно сирене. Запасите лежат стотици метри под земята, съхранявани в преустроени варовикови мини, известни като „пещери за сирене“. Разследване на Snopes за правителствените пещери за сирене заключава, че те наистина съществуват, макар да не е напълно ясно къде точно се съхраняват.

Странно място за скривалище на млечни продукти, разбира се, но има логика, тъй като хладните и стабилни температури в пещерите поддържат многото, многото сирена хладни. Въпреки че това може да забави развалянето за малко по-дълго, пещерите изискват поддръжка, а преместването на излишния продукт изглежда ще бъде по-трудно в страна, където консумацията на млечни продукти спада.

Защо всички тези възходи и падения в индустрията?

Постоянното свръхпроизводство в млечната индустрия, предизвикано от сезонни скокове в млякото и спадове в покупките, налага необходимостта от пещерите за сирене, тъй като превръщането на излишния продукт в нещо съхраняемо с дълъг срок на годност е начин за намаляване на отпадъците.

„Току-що четох истории за чай от сирен в Китай, които станаха вирусни“, каза Лукас Фуес, директор по разузнаване на млечния пазар в консултантската фирма HighGround Dairy, пред The Guardian. „Може би трябва да погледнем и към това.“