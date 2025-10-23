Свят

Спешен призив: Зеленски иска руски активи за оръжия за Украйна

Той каза, че Украйна би използвала значителна част от тези авоари за закупуване на оръжие от европейските си партньори

23 октомври 2025, 14:40
П резидентът на Украйна Володимир Зеленски призова днес лидерите на ЕС да се споразумеят колкото е възможно по-бързо по плана за използване на замразените руски авоари в полза на Украйна, предаде Ройтерс.

Борел: 90% от приходите от руски активи за оръжие за Украйна

Предложеният механизъм за използване на блокираните руски активи е напълно законен и справедлив, написа в социалната платформа "Екс" Зеленски, който е в Брюксел за заседанието на Европейския съвет.

Русия заплаши ЕС със съдебни действия заради замразените активи

Той допълни, че Украйна би използвала значителна част от тези авоари за закупуване на оръжие от европейските си партньори.

След пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г., Европейският съюз и редица западни държави предприеха мащабни финансови мерки, включително замразяване на активи на Руската централна банка и други държавни институции. Общата стойност на тези активи възлиза на около 300 милиарда долара, като по-голямата част от тях – около 210 милиарда евро – се намират в европейски финансови институции, предимно в централния депозитар за ценни книжа "Юроклиър" в Брюксел. Целта на тези действия бе да се окаже натиск върху Москва и да се ограничи способността ѝ да финансира военните си операции. Впоследствие, с продължаването на конфликта и нарастващите нужди на Украйна за отбрана и възстановяване, в ЕС започнаха интензивни дискусии за възможността тези замразени активи или генерираните от тях печалби да бъдат използвани в полза на Киев. Върховният представител на ЕС по външната политика Жозеп Борел излезе с конкретно предложение, което предвиждаше 90% от приходите от замразените руски активи да бъдат насочени към закупуване на оръжия за Украйна чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира, а останалите 10% да бъдат прехвърлени към бюджета на ЕС за увеличаване капацитета на украинската отбранителна индустрия. Този механизъм беше официално приет от страните членки на ЕС, които се споразумяха да използват извънредните приходи за подкрепа на Украйна. Москва категорично осъди тези планове, определяйки ги като "кражба" и заплашвайки с правни действия, които могат да продължат десетилетия, както и с ответни мерки. Въпреки тези предупреждения, Европейският съюз продължи напред с реализацията на плана, като първи траншове вече са планирани за превеждане към Украйна. В този контекст, украинският президент Володимир Зеленски днес призова европейските лидери за възможно най-бързо споразумение и изпълнение на плана за използване на замразените руски авоари, подчертавайки необходимостта от тези средства за закупуване на оръжие от европейските партньори и за укрепване на отбраната на страната си. 

