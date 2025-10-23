Спешен призив: Зеленски иска руски активи за оръжия за Украйна

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски призова днес лидерите на ЕС да се споразумеят колкото е възможно по-бързо по плана за използване на замразените руски авоари в полза на Украйна, предаде Ройтерс.

Предложеният механизъм за използване на блокираните руски активи е напълно законен и справедлив, написа в социалната платформа "Екс" Зеленски, който е в Брюксел за заседанието на Европейския съвет.

Той допълни, че Украйна би използвала значителна част от тези авоари за закупуване на оръжие от европейските си партньори.

Today, I addressed EU leaders at European Council meeting at a very important moment—a time when Russia is actively trying to turn the cold weather into weapon.



Ukraine knows what to do to prevent the worst scenarios. And this requires decisive and urgent collective action. pic.twitter.com/uOODQiJgZf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 23, 2025

След пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г., Европейският съюз и редица западни държави предприеха мащабни финансови мерки, включително замразяване на активи на Руската централна банка и други държавни институции. Общата стойност на тези активи възлиза на около 300 милиарда долара, като по-голямата част от тях – около 210 милиарда евро – се намират в европейски финансови институции, предимно в централния депозитар за ценни книжа "Юроклиър" в Брюксел. Целта на тези действия бе да се окаже натиск върху Москва и да се ограничи способността ѝ да финансира военните си операции. Впоследствие, с продължаването на конфликта и нарастващите нужди на Украйна за отбрана и възстановяване, в ЕС започнаха интензивни дискусии за възможността тези замразени активи или генерираните от тях печалби да бъдат използвани в полза на Киев. Върховният представител на ЕС по външната политика Жозеп Борел излезе с конкретно предложение, което предвиждаше 90% от приходите от замразените руски активи да бъдат насочени към закупуване на оръжия за Украйна чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира, а останалите 10% да бъдат прехвърлени към бюджета на ЕС за увеличаване капацитета на украинската отбранителна индустрия. Този механизъм беше официално приет от страните членки на ЕС, които се споразумяха да използват извънредните приходи за подкрепа на Украйна. Москва категорично осъди тези планове, определяйки ги като "кражба" и заплашвайки с правни действия, които могат да продължат десетилетия, както и с ответни мерки. Въпреки тези предупреждения, Европейският съюз продължи напред с реализацията на плана, като първи траншове вече са планирани за превеждане към Украйна. В този контекст, украинският президент Володимир Зеленски днес призова европейските лидери за възможно най-бързо споразумение и изпълнение на плана за използване на замразените руски авоари, подчертавайки необходимостта от тези средства за закупуване на оръжие от европейските партньори и за укрепване на отбраната на страната си.