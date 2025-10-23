„Когато искате да действате бързо“: Фирма превърна обира на Лувъра в реклама

Има ли маникюрист в “Игри на волята”? Йоана с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)

Д ори най-дръзкият обир в света може да се превърне в маркетингова възможност. Това доказва малка германска компания от района на Дортмунд, която произвежда мобилни стълби и подемни съоръжения. След като стана ясно, че именно тяхна машина е била използвана при сензационния обир в Лувъра, производителят реши да обърне ситуацията в своя полза, и то с чувство за хумор, съобщи NOVA.

Компанията публикува в социалните мрежи снимка на един от своите подемни модели, придружена от доста находчив текст. „Транспортира до 400 кг съкровища при скорост от 42 метра в минута, благодарение на двигател, който не бръмчи, а шепти“, гласи описанието на продукта. Явният подтекст не убягна на никого - „шептящият“ мотор би могъл да позволи дори на крадци да работят незабелязано.

В интервю за Agence France-Presse управителят на фирмата признава, че продал машината, използвана при обира, на френски клиент, който я отдавал под наем в района на Париж. По негови думи съоръжението било откраднато по време на демонстрация, а по-късно крадците премахнали логото, табелките и серийните номера. Така подемната машина се оказала „звезда“ в престъпление, за което говори целият свят.

Когато собственикът и съпругата му разпознали оборудването на кадрите, излъчени по медиите, те първо изпитали шок, но след като разбрали, че при обира няма пострадали, решили да приемат ситуацията с усмивка и да я превърнат в реклама. Така се родил и новият рекламен лозунг на компанията: „Когато искате да действате бързо.“

Собственикът все пак подчертава, че категорично осъжда обира на Лувъра, но не крие, че медиен ефект като този едва ли би могъл да бъде купен с пари.

