Чистка на върха в Китайската комунистическа партия

Ц ентралният комитет (ЦК) на управляващата Китайска комунистическа партия (ККП) смени на пленума си тази седмица 11 свои членове, съобщи "Ройтерс".

Това е най-голямата промяна в състава на ЦК на ККП от 2017 г. Тя става на фона на продължаващата чистка в армията.

Промяната на в състава на ЦК беше обявена днес, последният ден на ключовия пленум при закрити врата на органа с над 300 членове в Пекин, на който беше обсъден и предстоящият петгодишен план за икономическо развитие на Китай.

Премиерът Ли Къцян не влиза в новото ръководство на ККП

ККП заяви междувременно, че ще се фокусира върху ускоряване на самодостатъчността в науката и технологиите в условията на "дълбоки и сложни" промени и "нарастваща несигурност", предаде "Асошиейтед прес".

Съобщението бе направено в комюнике, публикувано в края на четиридневния пленум за следващия петгодишен икономически план на партията за страната.

Китай обяви и приемник на втория по ранг генерал от въоръжените си сили. ЦК на ККП повиши Чжан Шънмин до заместник-председател на Централната военна комисия, след като предшественикът му беше изключен от Комунистическата партия. Чжан вече е член на комисията и има звание генерал в Ракетни войски на Народоосвободителната армия.

Пленумът на ЦК на ККП прие препоръки за 15-ия петгодишен план.

ЦК на ККП завърши своя пленум, на който бяха обсъдени и приети препоръките на ЦК на ККП за формулиране на 15-ия петгодишен план за икономическо и социално развитие.

Политическото бюро на ЦК на ККП председателстваше заседанието. Според комюникето генералният секретар на ЦК на КПК Си Цзинпин е изнесъл важни речи на партийния форум.

Периодът на 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.) ще бъде от решаващо значение, тъй като Китай работи за укрепване на основите и напредък по всички фронтове за постигане на основна социалистическа модернизация до 2035 г., и по този начин ще служи като ключова връзка между миналото и бъдещето, гласи цитираното от "Синхуа" комюнике на пленума.

В момента Китай остава в етап на развитие, в който стратегическите възможности съществуват редом с рискове и предизвикателства, а несигурността и непредвидените фактори се увеличават, отбелязва "Синхуа".