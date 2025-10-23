Свят

Чистка на върха в Китайската комунистическа партия

Продължава и чистка в китайската армия

23 октомври 2025, 15:37
Чистка на върха в Китайската комунистическа партия
Източник: iStock/GettyImages

Ц ентралният комитет (ЦК) на управляващата Китайска комунистическа партия (ККП) смени на пленума си тази седмица 11 свои членове, съобщи "Ройтерс".

Това е най-голямата промяна в състава на ЦК на ККП от 2017 г. Тя става на фона на продължаващата чистка в армията.

Промяната на в състава на ЦК беше обявена днес, последният ден на ключовия пленум при закрити врата на органа с над 300 членове в Пекин, на който беше обсъден и предстоящият петгодишен план за икономическо развитие на Китай.

Премиерът Ли Къцян не влиза в новото ръководство на ККП

ККП заяви междувременно, че ще се фокусира върху ускоряване на самодостатъчността в науката и технологиите в условията на "дълбоки и сложни" промени и "нарастваща несигурност", предаде "Асошиейтед прес".

Съобщението бе направено в комюнике, публикувано в края на четиридневния пленум за следващия петгодишен икономически план на партията за страната. 

Китай обяви и приемник на втория по ранг генерал от въоръжените си сили. ЦК на ККП повиши Чжан Шънмин до заместник-председател на Централната военна комисия, след като предшественикът му беше изключен от Комунистическата партия. Чжан вече е член на комисията и има звание генерал в Ракетни войски на Народоосвободителната армия.

Пленумът на ЦК на ККП прие препоръки за 15-ия петгодишен план.

Конгресът в Китай избра нов ЦК на партията

ЦК на ККП завърши своя пленум, на който бяха обсъдени и приети препоръките на ЦК на ККП за формулиране на 15-ия петгодишен план за икономическо и социално развитие.

Политическото бюро на ЦК на ККП председателстваше заседанието. Според комюникето генералният секретар на ЦК на КПК Си Цзинпин е изнесъл важни речи на партийния форум.

Периодът на 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.) ще бъде от решаващо значение, тъй като Китай работи за укрепване на основите и напредък по всички фронтове за постигане на основна социалистическа модернизация до 2035 г., и по този начин ще служи като ключова връзка между миналото и бъдещето, гласи цитираното от "Синхуа" комюнике на пленума.

В момента Китай остава в етап на развитие, в който стратегическите възможности съществуват редом с рискове и предизвикателства, а несигурността и непредвидените фактори се увеличават, отбелязва "Синхуа".

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Китай Китайска комунистическа партия Централен комитет
Последвайте ни
Радев за управляващите: Поднасят ни данайски дарове

Радев за управляващите: Поднасят ни данайски дарове

Бившата на Мъск с татуировка на лицето, която никой не забелязва

Бившата на Мъск с татуировка на лицето, която никой не забелязва

Хванаха мъж след въоръжен обир в Студентски град

Хванаха мъж след въоръжен обир в Студентски град

„Събуди се с нож на гърлото“: Шон

„Събуди се с нож на гърлото“: Шон "Диди" Комбс бил заплашен в затвора

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

carmarket.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво искаш за вечеря? – Спокойствие. – Добре, поръчай си пица и я яж в колата.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скритият „златен“ резерв на САЩ: Милиони килограми сирене в подземни пещери

Скритият „златен“ резерв на САЩ: Милиони килограми сирене в подземни пещери

Любопитно Преди 23 минути

Не е известно точно къде се намират правителствените пещери за сирене

Михаела Маринова тества интуицията си в “Пееш или лъжеш”

Михаела Маринова тества интуицията си в “Пееш или лъжеш”

Свят Преди 29 минути

Саня Армутлиева и младата музикална звезда Елизабет ще дават ценни съвети на певицата

Спешен призив: Зеленски иска руски активи за оръжия за Украйна

Спешен призив: Зеленски иска руски активи за оръжия за Украйна

Свят Преди 1 час

Той каза, че Украйна би използвала значителна част от тези авоари за закупуване на оръжие от европейските си партньори

Какво включват новите санкции на САЩ срещу Русия

Какво включват новите санкции на САЩ срещу Русия

Свят Преди 1 час

Съветът на ЕС и Европейската комисия представиха подробности за одобрените нови санкции срещу Русия

Суданската столица под обстрел трети пореден ден

Суданската столица под обстрел трети пореден ден

Свят Преди 1 час

Войната в Судан стана причина за смъртта на десетки хиляди хора

Задържа грузинец във Варна, издирван с Червена бюлетина

Задържа грузинец във Варна, издирван с Червена бюлетина

България Преди 1 час

Москва: Русия отворена за контакти със САЩ за Украйна

Москва: Русия отворена за контакти със САЩ за Украйна

Свят Преди 2 часа

Захарова добави, че руската страна не вижда съществени пречки за продължаване на процеса, започнат от президентите на двете държави

Исторически момент: Крал Чарлз и папа Лъв XIV се молиха заедно

Исторически момент: Крал Чарлз и папа Лъв XIV се молиха заедно

Свят Преди 2 часа

Това е първото съвместно богослужение с участието на английски монарх и католически понтифик след като крал Хенри VIII се раздели с Рим през 1534 г.

Коща: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години

Коща: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години

Свят Преди 2 часа

ЕС ще използва замразените ценни книжа на руската централна банка

Дишане през ректума може да спаси пациенти с белодробни проблеми

Дишане през ректума може да спаси пациенти с белодробни проблеми

Свят Преди 2 часа

Процесът доставя свръхкислородна течност до дебелото черво, където животоподдържащият газ се абсорбира в кръвния поток

Плъх шокира българи на романтична вечеря в Рим

Плъх шокира българи на романтична вечеря в Рим

Свят Преди 2 часа

Те нагостили с парченце храна необичайния си сътрапезник

Гуцанов: Ще бъда безкомпромисен към нарушения при помощите за уязвимите

Гуцанов: Ще бъда безкомпромисен към нарушения при помощите за уязвимите

България Преди 2 часа

Социалният министър беше на посещение в Благоевград

<p>Желязков: България полага максимални усилия за защита на външните граници на ЕС</p>

Желязков: България полага максимални усилия за защита на външните граници на ЕС и борбата с каналджийството

България Преди 2 часа

Мъж получи 12 години затвор за тайно снимане на колеги

Мъж получи 12 години затвор за тайно снимане на колеги

Свят Преди 2 часа

Присъдата от 12 години е сбор от двете присъди по 6 години за всяко едно от лицата, които е заснел осъденият и чиито снимки е копирал

Актьор от "Дюн" критикува жестоки деца, тормозят сина му

Актьор от "Дюн" критикува жестоки деца, тормозят сина му

Любопитно Преди 3 часа

„Няма приятели в училище. Изолиран е. Жестоки деца – или жестоки и невежи“

КНДР е откраднала милиарди в криптовалута и от технологични фирми

КНДР е откраднала милиарди в криптовалута и от технологични фирми

Свят Преди 3 часа

Пхенян развива нелегална дейност за финансиране на научноизследователска дейност в областта на ядрените оръжия

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Безусловната обич между Даян Кийтън и нейното куче

Edna.bg

Меган Маркъл започва собствена линия за красота?

Edna.bg

Иван Колев се завърна в българския футбол

Gong.bg

Барса обжалва отново санкцията на Флик преди Ел Класико

Gong.bg

Заловиха български шофьор със 179 кг кокаин във Франция

Nova.bg

Русия: Новите американски санкции са излишни, ние сме имунизирани срещу тях

Nova.bg