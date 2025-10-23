Топ 10 държави с най-висока заболеваемост от рак

Р акът остава едно от най-големите предизвикателства пред съвременната медицина – животозастрашаващо състояние, което засяга милиони хора по света. Съществуват над 100 вида рак, които могат да се развият в различни тъкани и органи, а разпространението им зависи от редица фактори – от генетична предразположеност до начин на живот и качество на здравната система.

Според данни на World Population Review за цялата 2024 година, най-високи нива на заболеваемост са отчетени в следните 10 държави.