Топ 10 държави с най-висока заболеваемост от рак

Статистиката на World Population Review за цялата 2024 година разкрива кои нации се изправят пред най-големи предизвикателства в борбата с онкологичните заболявания

23 октомври 2025, 14:46
Топ 10 държави с най-висока заболеваемост от рак
Р акът остава едно от най-големите предизвикателства пред съвременната медицина – животозастрашаващо състояние, което засяга милиони хора по света. Съществуват над 100 вида рак, които могат да се развият в различни тъкани и органи, а разпространението им зависи от редица фактори – от генетична предразположеност до начин на живот и качество на здравната система.

Според данни на World Population Review за цялата 2024 година, най-високи нива на заболеваемост са отчетени в следните 10 държави.

Ракът по света: Топ 10 държави с най-висока заболеваемост
