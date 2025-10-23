Изненадваща връзка между рак и сива коса

П осивяването е неизбежна и за мнозина нежелана част от стареенето, но от здравна гледна точка то не е лошо – може да отразява естествената защита на тялото срещу рак, предполага ново изследване върху мишки, предаде IFL Science.

Проучването, ръководено от изследователи от Университета в Токио, изследва как стволовите клетки в космените фоликули реагират на увреждане на ДНК и по този начин разкрива изненадваща връзка между сивата коса и меланома – вид рак на кожата.

„Заседналите“ клетки: Те ли са причината за сивата коса

През целия си живот клетките ни са подложени на постоянен стрес от вътрешни и външни източници, общо наречени експозом. Този стрес може да увреди ДНК, което допринася както за стареенето, така и за рака, въпреки че точно как оставаше загадка, особено що се отнася до увреждането на стволовите клетки и дългосрочното здраве на тъканите.

Стволовите клетки са уникални клетки, които могат да се самоподновяват и да се развиват в много различни типове клетки в тялото. В зависимост от местоположението си, стволовите клетки могат да се развият в различни тъкани. Стволовите клетки на меланоцитите (McSCs), например, се намират в космения фоликул и могат да се диференцират в зрели меланоцити – клетки, произвеждащи пигмент, които придават цвят на косата и кожата ни.

Побеляването на косата може да бъде обратимо!

Екипът зад новото проучване използва модел с мишки, за да установи как McSCs реагират на различни видове увреждане на ДНК. Те откриха, че в отговор на двойни разкъсвания на ДНК – където фосфатният скелет на двете ДНК нишки е прекъснат – McSCs необратимо се диференцират и се губят, което води до посивяване на косата. Този процес е известен като диференциация, свързана със стареене (сено-диференциация).

Алтернативно, когато стволовите клетки бяха изложени на някои канцерогени, те избягваха този път на диференциация, дори когато ДНК беше увредена, запазвайки способността си да се самоподновяват и делят.

В същността си, когато са подложени на стрес, McSCs са изправени пред избор: да се диференцират и да напуснат системата, което води до посивяване, или да продължат да се делят, което може в крайна сметка да доведе до тумор.

„Тези открития разкриват, че една и съща популация от стволови клетки може да следва антагонистични съдби – изчерпване или разрастване – в зависимост от вида на стреса и сигналите от микросредата“, обясни в изявление съводещият автор професор Еми Нишимура. „Това преосмисля посивяването на косата и меланома не като несвързани събития, а като различни резултати от реакциите на стволовите клетки към стрес.“

Изследователите държат да подчертаят, че техните открития не означават, че сивата коса предотвратява рака, а само че сено-диференциацията, предизвикана от стрес, може да защитава от вредни клетки, като същевременно насочва косата към сребрист оттенък.

Разбира се, изследването е проведено върху мишки, така че не бива да правим предположения за собствения си вид засега, но то определено помага да задълбочим разбирането си за процеса на посивяване на косата и как той се свързва с развитието на рак.