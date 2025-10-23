Любопитно

Изненадваща връзка между рак и сива коса

Стволовите клетки в космените фоликули реагират на увреждане на ДНК и по този начин разкрива изненадваща връзка между сивата коса и меланома

23 октомври 2025, 15:23
Изненадваща връзка между рак и сива коса
Източник: iStock

П осивяването е неизбежна и за мнозина нежелана част от стареенето, но от здравна гледна точка то не е лошо – може да отразява естествената защита на тялото срещу рак, предполага ново изследване върху мишки, предаде IFL Science

Проучването, ръководено от изследователи от Университета в Токио, изследва как стволовите клетки в космените фоликули реагират на увреждане на ДНК и по този начин разкрива изненадваща връзка между сивата коса и меланома – вид рак на кожата.

„Заседналите“ клетки: Те ли са причината за сивата коса

През целия си живот клетките ни са подложени на постоянен стрес от вътрешни и външни източници, общо наречени експозом. Този стрес може да увреди ДНК, което допринася както за стареенето, така и за рака, въпреки че точно как оставаше загадка, особено що се отнася до увреждането на стволовите клетки и дългосрочното здраве на тъканите.

Стволовите клетки са уникални клетки, които могат да се самоподновяват и да се развиват в много различни типове клетки в тялото. В зависимост от местоположението си, стволовите клетки могат да се развият в различни тъкани. Стволовите клетки на меланоцитите (McSCs), например, се намират в космения фоликул и могат да се диференцират в зрели меланоцити – клетки, произвеждащи пигмент, които придават цвят на косата и кожата ни.

Побеляването на косата може да бъде обратимо!

Екипът зад новото проучване използва модел с мишки, за да установи как McSCs реагират на различни видове увреждане на ДНК. Те откриха, че в отговор на двойни разкъсвания на ДНК – където фосфатният скелет на двете ДНК нишки е прекъснат – McSCs необратимо се диференцират и се губят, което води до посивяване на косата. Този процес е известен като диференциация, свързана със стареене (сено-диференциация).

Алтернативно, когато стволовите клетки бяха изложени на някои канцерогени, те избягваха този път на диференциация, дори когато ДНК беше увредена, запазвайки способността си да се самоподновяват и делят.

В същността си, когато са подложени на стрес, McSCs са изправени пред избор: да се диференцират и да напуснат системата, което води до посивяване, или да продължат да се делят, което може в крайна сметка да доведе до тумор.

„Тези открития разкриват, че една и съща популация от стволови клетки може да следва антагонистични съдби – изчерпване или разрастване – в зависимост от вида на стреса и сигналите от микросредата“, обясни в изявление съводещият автор професор Еми Нишимура. „Това преосмисля посивяването на косата и меланома не като несвързани събития, а като различни резултати от реакциите на стволовите клетки към стрес.“

Изследователите държат да подчертаят, че техните открития не означават, че сивата коса предотвратява рака, а само че сено-диференциацията, предизвикана от стрес, може да защитава от вредни клетки, като същевременно насочва косата към сребрист оттенък.

Разбира се, изследването е проведено върху мишки, така че не бива да правим предположения за собствения си вид засега, но то определено помага да задълбочим разбирането си за процеса на посивяване на косата и как той се свързва с развитието на рак.

 

Източник: BBC    
Посивяване на косата Стволови клетки Рак Меланома Увреждане на ДНК Космени фоликули Стареене Научно изследване Защита срещу рак Мишки
Последвайте ни

По темата

Радев за управляващите: Поднасят ни данайски дарове

Радев за управляващите: Поднасят ни данайски дарове

Бившата на Мъск с татуировка на лицето, която никой не забелязва

Бившата на Мъск с татуировка на лицето, която никой не забелязва

Хванаха мъж след въоръжен обир в Студентски град

Хванаха мъж след въоръжен обир в Студентски град

„Събуди се с нож на гърлото“: Шон

„Събуди се с нож на гърлото“: Шон "Диди" Комбс бил заплашен в затвора

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

pariteni.bg
Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

carmarket.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво искаш за вечеря? – Спокойствие. – Добре, поръчай си пица и я яж в колата.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скритият „златен“ резерв на САЩ: Милиони килограми сирене в подземни пещери

Скритият „златен“ резерв на САЩ: Милиони килограми сирене в подземни пещери

Любопитно Преди 22 минути

Не е известно точно къде се намират правителствените пещери за сирене

Михаела Маринова тества интуицията си в “Пееш или лъжеш”

Михаела Маринова тества интуицията си в “Пееш или лъжеш”

Свят Преди 28 минути

Саня Армутлиева и младата музикална звезда Елизабет ще дават ценни съвети на певицата

Спешен призив: Зеленски иска руски активи за оръжия за Украйна

Спешен призив: Зеленски иска руски активи за оръжия за Украйна

Свят Преди 1 час

Той каза, че Украйна би използвала значителна част от тези авоари за закупуване на оръжие от европейските си партньори

Какво включват новите санкции на САЩ срещу Русия

Какво включват новите санкции на САЩ срещу Русия

Свят Преди 1 час

Съветът на ЕС и Европейската комисия представиха подробности за одобрените нови санкции срещу Русия

Суданската столица под обстрел трети пореден ден

Суданската столица под обстрел трети пореден ден

Свят Преди 1 час

Войната в Судан стана причина за смъртта на десетки хиляди хора

Задържа грузинец във Варна, издирван с Червена бюлетина

Задържа грузинец във Варна, издирван с Червена бюлетина

България Преди 1 час

Москва: Русия отворена за контакти със САЩ за Украйна

Москва: Русия отворена за контакти със САЩ за Украйна

Свят Преди 2 часа

Захарова добави, че руската страна не вижда съществени пречки за продължаване на процеса, започнат от президентите на двете държави

Исторически момент: Крал Чарлз и папа Лъв XIV се молиха заедно

Исторически момент: Крал Чарлз и папа Лъв XIV се молиха заедно

Свят Преди 2 часа

Това е първото съвместно богослужение с участието на английски монарх и католически понтифик след като крал Хенри VIII се раздели с Рим през 1534 г.

Коща: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години

Коща: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години

Свят Преди 2 часа

ЕС ще използва замразените ценни книжа на руската централна банка

Дишане през ректума може да спаси пациенти с белодробни проблеми

Дишане през ректума може да спаси пациенти с белодробни проблеми

Свят Преди 2 часа

Процесът доставя свръхкислородна течност до дебелото черво, където животоподдържащият газ се абсорбира в кръвния поток

Плъх шокира българи на романтична вечеря в Рим

Плъх шокира българи на романтична вечеря в Рим

Свят Преди 2 часа

Те нагостили с парченце храна необичайния си сътрапезник

Гуцанов: Ще бъда безкомпромисен към нарушения при помощите за уязвимите

Гуцанов: Ще бъда безкомпромисен към нарушения при помощите за уязвимите

България Преди 2 часа

Социалният министър беше на посещение в Благоевград

<p>Желязков: България полага максимални усилия за защита на външните граници на ЕС</p>

Желязков: България полага максимални усилия за защита на външните граници на ЕС и борбата с каналджийството

България Преди 2 часа

Мъж получи 12 години затвор за тайно снимане на колеги

Мъж получи 12 години затвор за тайно снимане на колеги

Свят Преди 2 часа

Присъдата от 12 години е сбор от двете присъди по 6 години за всяко едно от лицата, които е заснел осъденият и чиито снимки е копирал

Актьор от "Дюн" критикува жестоки деца, тормозят сина му

Актьор от "Дюн" критикува жестоки деца, тормозят сина му

Любопитно Преди 3 часа

„Няма приятели в училище. Изолиран е. Жестоки деца – или жестоки и невежи“

КНДР е откраднала милиарди в криптовалута и от технологични фирми

КНДР е откраднала милиарди в криптовалута и от технологични фирми

Свят Преди 3 часа

Пхенян развива нелегална дейност за финансиране на научноизследователска дейност в областта на ядрените оръжия

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Безусловната обич между Даян Кийтън и нейното куче

Edna.bg

Меган Маркъл започва собствена линия за красота?

Edna.bg

Иван Колев се завърна в българския футбол

Gong.bg

Барса обжалва отново санкцията на Флик преди Ел Класико

Gong.bg

Заловиха български шофьор със 179 кг кокаин във Франция

Nova.bg

Русия: Новите американски санкции са излишни, ние сме имунизирани срещу тях

Nova.bg