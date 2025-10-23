Какво включват новите санкции на САЩ срещу Русия?

С ъветът на ЕС и Европейската комисия представиха подробности за одобрените тази нощ нови санкции срещу Русия в областта на икономиката, енергетиката, финансите и военнопромишления комплекс. Мерките предвиждат също повишаване на контрола върху движението на руски дипломати в ЕС.

Енергетика

Въвежда се забрана за внос на руски втечнен природен газ от януари догодина за дългосрочни договори и в рамките на шест месеца за краткосрочни договори. Допълва се съществуващата забрана за трансакции на "Роснефт" и "Газпром нефт". Налагат се също санкции на две китайски рафинерии и един търговец, които са значителни купувачи на руски суров петрол, както и на дружеството "Литаско" със седалище в Обединените арабски емирства заради действия, свързани с т. нар. руски сенчест флот. Мерките обхващат най-големия оператор на пристанищни контейнери в руския Далечен изток и водещ корабостроител за "Совкомфлот".

Финансови мерки

Въвеждат се санкции срещу разработчика на криптовалутата A7A5, киргизстанския й емитент и оператора на платформа, където се търгуват значителни обеми A7A5, използвана от Русия за заобикаляне на наложените досега ограничения. Налага се забрана за трансакции на осем банки и търговци на петрол от Таджикистан, Киргизстан, ОАЕ и Хонконг. Пет други руски банки - "Истина", "Земски банк", "Абсолют Банк", МТС Банк и Алфа-Банк, също са обхванати от тези ограничения.

ЕС забранява на европейските дружества да взаимодействат с Руската национална система за платежни карти "Мир" и системата за бързи плащания "СБП". Значителни ограничения се налагат и върху поддържането на икономически отношения с организации, действащи в девет руски специални икономически зони. Тези зони са от основно значение за индустриалния и технологичен капацитет на Русия, като там се намират предприятия за производство на стоки, свързани с войната в Украйна, се пояснява в съобщението.

Руски дипломати

Когато пътуват в Шенгенското пространство извън страната, където са акредитирани, руските дипломати ще бъдат задължени да съобщят предварително на съответната държава от ЕС. Държавите от ЕС ще могат да наложат изискване за разрешение на руските дипломати за пътуване до техни територии, въз основа на визи или разрешения за пребиваване, издадени от друга европейска държава.

Търговия

Съветът на ЕС определя 45 нови организации, които пряко подкрепят руския военен и промишлен комплекс, и съдействат за заобикаляне на ограниченията за износ на машини с цифрово програмно управление, микроелектроника, дронове и други високотехнологични изделия. Общо 17 от тези организации се намират извън Русия (12 в Китай, включително Хонконг, три в Индия и две в Тайланд).

Услуги

Въвежда се режим на предварително разрешение за всички услуги, предоставяни на руското правителство. Забранява се на европейските дружества да предоставят услуги, пряко свързани с туристически дейности в Русия.