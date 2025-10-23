Тръмп отмени срещата с Путин

Това ще бъде "контрапродуктивно": Рубио предупреди за примирието в Газа

Администрацията на Тръмп позволи на Украйна да нанася удари по Русия с ракети с голям обсег

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е отменил планираната среща на върха с руския президент Владимир Путин поради липса на напредък в дипломатическите усилия и усещането, че подходящият момент е изтекъл, предава Reuters.

The speculation is over. Trump is canceling his meeting with Putin.



One can only hope that none of the high-ranking Russian officials waste any more time talking to these filthy, fucking animals who represent the leadership of the US or the West today, because talking to them is… pic.twitter.com/x3Z74XGlkZ — Levan Gudadze (@GudadzeLevan) October 23, 2025

„Отменихме срещата с президента Путин - просто не ми се стори правилно“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

„Нямах чувството, че ще стигнем до мястото, където трябва. Затова я отмених, но ще го направим в бъдеще.“ Тръмп също така изрази разочарование от застоя в преговорите.

„Честно казано, единственото, което мога да кажа, е, че всеки път, когато говоря с Владимир, водя добри разговори, а после те не водят доникъде. Просто не водят доникъде“, добави той.

Отмяната на срещата на върха дойде след обявяването на нови санкции от страна на Белия дом, насочени към износа на руски петрол. Тези мерки са част от по-широките усилия за оказване на натиск върху Москва заради продължаващите ѝ военни операции в Украйна. Тръмп заяви, че се надява тези мерки да окажат временен ефект.