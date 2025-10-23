Свят

Тръмп отмени срещата с Путин

Отмяната на срещата на върха дойде след обявяването на нови санкции от страна на Белия дом, насочени към износа на руски петрол

23 октомври 2025, 09:47
Трима са задържани за смъртните заплахи срещу Никола Саркози

Трима са задържани за смъртните заплахи срещу Никола Саркози
Администрацията на Тръмп позволи на Украйна да нанася удари по Русия с ракети с голям обсег

Администрацията на Тръмп позволи на Украйна да нанася удари по Русия с ракети с голям обсег
Това ще бъде

Това ще бъде "контрапродуктивно": Рубио предупреди за примирието в Газа
САЩ с нов удар срещу наркотрафиканти в Тихия океан

САЩ с нов удар срещу наркотрафиканти в Тихия океан
Английски съдия: Бум на млади българи, вербувани за наркотици на Острова

Английски съдия: Бум на млади българи, вербувани за наркотици на Острова
Китай ще купи 20 руски Ил-78, цел - световна военна сила?

Китай ще купи 20 руски Ил-78, цел - световна военна сила?
Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании

Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании
Наградиха със

Наградиха със "Сахаров" арестувани журналисти от Грузия

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е отменил планираната среща на върха с руския президент Владимир Путин поради липса на напредък в дипломатическите усилия и усещането, че подходящият момент е изтекъл, предава Reuters.

„Отменихме срещата с президента Путин - просто не ми се стори правилно“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

„Нямах чувството, че ще стигнем до мястото, където трябва. Затова я отмених, но ще го направим в бъдеще.“ Тръмп също така изрази разочарование от застоя в преговорите.

„Честно казано, единственото, което мога да кажа, е, че всеки път, когато говоря с Владимир, водя добри разговори, а после те не водят доникъде. Просто не водят доникъде“, добави той.

Отмяната на срещата на върха дойде след обявяването на нови санкции от страна на Белия дом, насочени към износа на руски петрол. Тези мерки са част от по-широките усилия за оказване на натиск върху Москва заради продължаващите ѝ военни операции в Украйна. Тръмп заяви, че се надява тези мерки да окажат временен ефект.

Снимките, които обиколиха света: Тръмп среща Путин
77 снимки
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска среща
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска
Доналд Тръмп Владимир Путин Среща на върха Отменена среща Дипломация Преговори Санкции
Последвайте ни

По темата

Народното събрание прие повторно върнатите от Радев промени в Закона за ДАНС

Народното събрание прие повторно върнатите от Радев промени в Закона за ДАНС

Краят на кралското семейство? Новият скандал с принц Андрю заплашва бъдещето на монархията

Краят на кралското семейство? Новият скандал с принц Андрю заплашва бъдещето на монархията

Два трамвая се удариха на гара

Два трамвая се удариха на гара "Подуяне" в София (СНИМКИ)

Тръмп отмени срещата с Путин

Тръмп отмени срещата с Путин

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

pariteni.bg
Volkswagen спира производството на Golf заради недостига на чипове

Volkswagen спира производството на Golf заради недостига на чипове

carmarket.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво искаш за вечеря? – Спокойствие. – Добре, поръчай си пица и я яж в колата.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ПП-ДБ иска трима министри да обяснят последиците за България от санкциите на САЩ върху "Лукойл"

ПП-ДБ иска трима министри да обяснят последиците за България от санкциите на САЩ върху "Лукойл"

България Преди 5 минути

.

Социалното министерство против промени в отпуските

България Преди 6 минути

От КНСБ напомят за двегодишната давност на платения годишен отпуск

<p><span style="color:#ff0000;"><strong>$250 млн.</strong></span> ще струва балната зала на Тръмп в Белия дом</p>

Тръмп разрушава част от Белия дом за грандиозна бална зала за $250 млн.

Свят Преди 26 минути

Той увери, че "след консултации с най-добрите архитекти по света", най-доброто решение е "пълното разрушаване" на това крило

<p>Имотите в София <span style="color:#ff0000;"><strong>поскъпнаха със 180%</strong></span> за десетилетие</p>

Имотите в София поскъпнаха със 180% за десетилетие

България Преди 33 минути

Застрояване и задръствания срещу визия за 15-минутен град

„Просто ми писна да разочаровам хората“: Чарли Шийн откровен за момента, в който е изтрезнял

„Просто ми писна да разочаровам хората“: Чарли Шийн откровен за момента, в който е изтрезнял

Любопитно Преди 34 минути

Актьорът е трезвен от близо 8 години, след като е достигнал дъното на зависимостта си

<p>Експерти за новия браузър на OpenAI:&nbsp;<strong>Примитивен, тромав, като дете</strong></p>

Експерти за новия браузър на OpenAI: Примитивен, тромав, като 12-годишно дете

Свят Преди 35 минути

Задълбочава ли се войната на браузърите и ще бъде ли детрониран Google?

След бой между ученички в Бургас: Евакуираха цяло училище

След бой между ученички в Бургас: Евакуираха цяло училище

България Преди 36 минути

Дванадесетокласничка напръскала с лютив спрей своя съученичка

<p>Случаите на респираторни инфекции се увеличават, има ли повод за паника</p>

Кантарджиев: Случаите на респираторни инфекции се увеличават

България Преди 44 минути

По думите му грипът все още не се разпространява масово, но се очаква това да се промени в следващите седмици

.

23 арестувани при нови антиимигрантски вълнения в Дъблин

Свят Преди 46 минути

Двама служители на реда са откарани в болница след получени наранявания при стълкновенията с демонстрантите

Комфорт в лъжица: Домашна лазаня супа за студените дни

Комфорт в лъжица: Домашна лазаня супа за студените дни

Любопитно Преди 47 минути

Един от малкото плюсове на студеното мокро време са есенните рецепти

Пълзене в изкормен кит и хероин за деца: Ужасяващи древни лекарства

Пълзене в изкормен кит и хероин за деца: Ужасяващи древни лекарства

Свят Преди 48 минути

Светът на медицината и разбирането ни за човешкото тяло са в постоянно развитие и някои древни практики в днешно време са немислими

<p>Русия наложи глоба на френския колоездач, ето защо</p>

Русия наложи глоба на френския колоездач за незаконно преминаване на границата

Свят Преди 1 час

Русия поддържа стриктно законодателство, регулиращо влизането и излизането от нейна територия

Катастрофата между Златица и Челопеч: Обвиненият е шофирал с алкохол в кръвта

Катастрофата между Златица и Челопеч: Обвиненият е шофирал с алкохол в кръвта

България Преди 1 час

При инцидента загина 23-годишен мъж от село Антон

Марко Рубио: САЩ все още имат желание за среща с Русия въпреки санкциите

Марко Рубио: САЩ все още имат желание за среща с Русия въпреки санкциите

Свят Преди 1 час

Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна

<p>След смъртта на 29-годишния гросмайстор: Разследват руснак</p>

След смъртта на 29-годишния гросмайстор: Разследват руски шахматист

Свят Преди 1 час

"Усмивката на Даниел избледня, след като нападките започнаха"

Тухли паднаха върху 11-годишно дете в село край Несебър

Тухли паднаха върху 11-годишно дете в село край Несебър

България Преди 1 час

То е с фрактура на десния крак, настанено е в болницата в Бургас

Всичко от днес

От мрежата

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg

Защо котките се бият

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Най-добрият съвет, който Тейлър Суифт е дала на Селена Гомес

Edna.bg

Гала празнува първия рожден ден на внучката си (СНИМКИ)

Edna.bg

Куртоа с юбилеен мач за Реал Мадрид, вече е в топ 4 по "чисти" мрежи

Gong.bg

Лигата на конференциите предлага любопитни двубои

Gong.bg

След бой между ученички: Евакуираха цяло училище в Бургас

Nova.bg

Тухлен зид се срути върху дете в Бургаско

Nova.bg