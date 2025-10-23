Суданската столица под обстрел трети пореден ден

С уданската столица Хартум и летището ѝ, които са контролирани от редовната армия, бяха атакувани с дронове днес трети пореден ден, предаде Франс прес, като се позова на очевидци.

От вторник летището на столицата, което не работи от две години и беше напът да отвори отново, стана цел на атаки с дронове, приписвани на паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП), които воюват срещу армията от април 2023 г.

UPDATE: Sudan’s Khartoum targeted by RSF drones for third day after airport reopens#KSTVUpdates #KSTVNews pic.twitter.com/did9Ft3932 — KSTV Uganda (@kstvug) October 23, 2025

Повторното му отваряне, което беше планирано за вчера, беше отложено "до второ нареждане", съобщиха пред АФП летищните власти.

Въпреки че армията си върна контрола над Хартум през пролетта, градът остава силно опустошен, белязан от постоянни прекъсвания на електричеството и удари с дронове от страна на СБП.

Над един милион разселени хора се върнаха в домовете си в Хартум през последните десет месеца, съобщи Международната организация по миграцията на ООН.

През последните седмици правителството работеше за възстановяване на услугите, включително на летището, за да премести ключови институции от Порт Судан - пристанище на Червено море, което се превърна във фактическа столица от началото на войната.

Вече в третата си година, войната в Судан стана причина за смъртта на десетки хиляди хора, близо 12 милиона жители са разселени, а страната, според ООН, е обхваната от "най-тежката хуманитарна криза в света".