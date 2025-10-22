България

След седмица блокада: Парламентът събра кворум

Народното събрание се върна към нормалния си ритъм на работа

Обновена преди 31 минути / 22 октомври 2025, 07:04
Н ародното събрание се върнa към нормалния си ритъм на работа. След седмица на блокаж заради липсата на кворум и невъзможност да се проведе заседание, депутатите се събераха в пленарната зала.

В началото се регистрираха 167 народи представители.

"Имаме кворум, откривам днешното пленарно заседание", обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Приета беше и седмичната програма.

Киселова: Не се чувствам обидена от ничии думи, от утре НС започва работа

Миналата седмица, след заявката на лидера на партията мандатоносител ГЕРБ Бойко Борисов за преформатиране на управлението, парламентът не заседава три поредни дни, отменени бяха и голяма част от парламентарните комисии, както и заседанието на Министерския съвет. 

На заседание вчера, ГЕРБ-СДС, "БСП – Обединена левица" и  "Има такъв народ” са обсъдили въвеждането на ротация за поста председател на Народното събрание. А акцент е поставен върху изготвянето на бюджета за следващата година.

Meждувременно от "ДСП-Ново начало" обявиха, че ще продължат да подкрепят кабинета, но отказват участие в него.

"ГЕРБ-СДС и ДПС-НОВО НАЧАЛО: Пълен мандат на управление и изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.

ДПС-НОВО НАЧАЛО ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството.  Двете парламентарни групи се обединиха около решението  да не се променя настоящата форма на подкрепа.

ДПС-НОВО НАЧАЛО отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии”, пише в поста, публикуван във Facebook профила на ГЕРБ.

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Радев: Правителството го е страх да заседава, а НС - да събере кворум

"Пропусната работата на парламента миналата седмица е като измислените вотове, които загубиха на държавата месеци". Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев на влизане в Народното събрание.

"Важно е Народното събрание да заработи, да се внесе бюджет, да се приемат данъчни закони и закони за заплатите на медиците и специалистите. Това са важните въпроси днес", каза в парламента съпредседателят на парламентарната група "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП–ДБ) Николай Денков. "Надявам се да заработи, но, както виждате, все още сме в информационна мъгла", добави той.

На въпрос какво мисли за ротационното председателство на Народното събрание, Денков отговори: "Питайте управляващите".

Съпредседателят на ПП–ДБ допълни, че разговор за преформатиране на управлението не е воден с тях и няма причина за такъв.

"Виждаме в момента, че управлението е толкова нестабилно, че всеки опит нещо да се пооправи може да доведе до срутване на системата", добави Денков.

Какво предвижда проектопрограмата на парламента:

Първо гласуване на законопроект за водоснабдяването и канализацията с вносител Министерският съвет предвижда седмичната проектопрограма за работа на парламента, публикувана на сайта на законодателния орган.

След като миналата седмица депутатите не успяха да съберат кворум и нямаха нито едно пленарно заседание, вчера в Кърджали председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира, че в сряда ще има пример за работещо Народно събрание. Според нея няма причина да няма кворум в пленарната зала. 

Предложените в законопроекта за водоснабдяването и канализацията текстове отразяват изискванията на Националния план за възстановяване – да се въведе отделяне на регулирането на ВиК услугите в самостоятелен субект; нова структура на цените на ВиК услугите, базирана на гарантиране на минималните разходи за ползване на системите и потребните услуги; регламентиране ролята на "Българския ВиК холдинг"; създаване на предпоставки за консолидация при стопанисване, експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услугите. Със законопроекта трябва да се уточнят механизмите за определяне на тарифите и да се гарантира разходоориентирано ценообразуване за ползване на системите и на услугите, като същевременно се гарантира и финансовата устойчивост на операторите. 

Предвижда се депутатите да разгледат също проект на решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2022 г., 2023 г. и 2024 година.

В проекта на програмата е и ратифициране на Споразумението между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно сътрудничеството и дейностите на ЕБВР у нас, както и ратифициране на Споразумението между Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" и Речна администрация за Долен Дунав – Галац, Румъния, за съвместно възлагане на обществени поръчки по проект "Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав – FAST Danube 2”. 

Предвидено е още Народното събрание да обсъди ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за престъпленията и някои други действия, извършвани на борда на въздухоплавателните средства.

Предлага се в четвъртък депутатите да гласуват на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър.

За тогава е предвидена и ратификацията на Международен договор (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-P-LBL "Модул за GPS), осигуряващ поддръжка на "M-code за военни цели". Както и изменение и допълнение №2 (Amendment 2) на Международен договор (LOA) BU-P-AAD "Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services).

Проектът на програма включва решение за приемане за сведение и вземане на акт от Конвенция №191 относно безопасна и здравословна работна среда, както и Годишен доклад за младежта за 2020 г. и Доклад за младежта за периода 2021 – 2022 година. 

Предвиден е и редовният петъчен парламентарен контрол. 

Източник: Нелли Желева - БТА    
НС кворум проектопрограма заседание
