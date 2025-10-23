Любопитно

Бившата на Мъск с татуировка на лицето, която никой не забелязва

Певицата показа свежото си мастило – едва забележим кръг наблизо до лявото си око – в снимка, публикувана в Instagram

23 октомври 2025, 14:24
Бившата на Мъск с татуировка на лицето, която никой не забелязва
Източник: Getty

Ф еновете на Граймс останаха напълно объркани, след като певицата разкри ексцентричната си нова татуировка на лицето.

Певицата показа свежото си мастило – едва забележим кръг наблизо до лявото си око – в снимка, публикувана в Instagram.

„Прекарах около десет години в емоционална подготовка за татуировка на лицето, но предполагам, че рисувах твърде много по лицето си и буквално никой не забеляза“, обясни тя новото си „изкуство“ в надписа към снимката, като добави, че „дори нейните родители“ не са я забелязали, въпреки че се появява в последния ѝ музикален видеоклип.

„Въпреки това, мисля, че @glyphomancer е на прав път към нещо наистина ново и иновативно с работата си, особено върху татуировките по лицето - според мен тук има истинска красота, деликатност и иновация“, продължи тя. „Сякаш татуировките са в един луд ренесансов период, който е някак подценяван.“

В X тя допълни: „Страшно е, че тази татуировка на лицето е незабележима, но само за протокола, това е любимата ми татуировка.“

Татуировката е дело на художника Glyphomancer, който се специализира в киберсигилни татуировки – модерна естетика, която съчетава древна символика на сигилите с киберпънк атмосфера.

37-годишната Граймс показа новата си татуировка в видеоклипа си към песента „Artificial Angels“, който излезе в петък. Феновете  запълниха коментарите с най-различни мнения.

„Шук“, отбеляза един човек, докато друг добави: „Татуировката на лицето в стаята ли е с нас??“ Трети реагира бурно: „Спомням си първия си трихофития.“

„Каква е любимата ти форма на паста с юфка?“, пошегува се четвърти последовател, а друг написа: „Можеше да имаш най-готината татуировка на лицето, но вместо това имаш това. Съжалявам, но съм толкова объркан 💀“

Други пък бяха напълно очаровани от символичната нова татуировка на изпълнителката. „Харесва ми, особено с русата коса“, отбеляза един фен, докато друг добави: „Стои ти страхотно.“

Един написа „Харесва ми“, а друг коментира „Прекрасно 🔥🔥😍 както винаги“. Граймс, която има три деца от бившия си съпруг Илон Мъск, дебютира с татуировка на целия си крак – с червено мастило – през 2023 г. и заяви, че иска да бъде „изцяло покрита“ с „извънземни“ татуировки.

Преди три години тя намекна за възможността да си направи татуировка с мастило по лицето. „Сериозно обмислям да си направя татуировка с бяло мастило на лицето следващата седмица“, написа тя под селфи снимка си, която оттогава е изтрита.

„Някакви идеи? Струва ми се, че е време.“

Граймс се присъединява към елитната група от А-лист звезди, които са добавили мастило по лицата си. Джъстин Бийбър, Аманда Байнс и Поуст Малоун всички имат татуировки по лицето – заедно с много други.

Източник: pagesix.com    
Граймс татуировка на лицето фенове Instagram киберсигили Glyphomancer музикален видеоклип знаменитости
Последвайте ни

По темата

Хванаха мъж след въоръжен обир в Студентски град

Хванаха мъж след въоръжен обир в Студентски град

Бившата на Мъск с татуировка на лицето, която никой не забелязва

Бившата на Мъск с татуировка на лицето, която никой не забелязва

Спешен призив: Зеленски иска руски активи за оръжия за Украйна

Спешен призив: Зеленски иска руски активи за оръжия за Украйна

„Събуди се с нож на гърлото“: Шон

„Събуди се с нож на гърлото“: Шон "Диди" Комбс бил заплашен в затвора

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво искаш за вечеря? – Спокойствие. – Добре, поръчай си пица и я яж в колата.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Фирма превърна обира на Лувъра в реклама</p>

„Когато искате да действате бързо“: Фирма превърна обира на Лувъра в реклама

Любопитно Преди 12 минути

Тя произвежда мобилните стълби и подемни съоръжения, които бяха използвани в Париж

Изненадваща връзка между рак и сива коса

Изненадваща връзка между рак и сива коса

Любопитно Преди 16 минути

Стволовите клетки в космените фоликули реагират на увреждане на ДНК и по този начин разкрива изненадваща връзка между сивата коса и меланома

Суданската столица под обстрел трети пореден ден

Суданската столица под обстрел трети пореден ден

Свят Преди 1 час

Войната в Судан стана причина за смъртта на десетки хиляди хора

Задържа грузинец във Варна, издирван с Червена бюлетина

Задържа грузинец във Варна, издирван с Червена бюлетина

България Преди 1 час

Москва: Русия отворена за контакти със САЩ за Украйна

Москва: Русия отворена за контакти със САЩ за Украйна

Свят Преди 1 час

Захарова добави, че руската страна не вижда съществени пречки за продължаване на процеса, започнат от президентите на двете държави

Исторически момент: Крал Чарлз и папа Лъв XIV се молиха заедно

Исторически момент: Крал Чарлз и папа Лъв XIV се молиха заедно

Свят Преди 1 час

Това е първото съвместно богослужение с участието на английски монарх и католически понтифик след като крал Хенри VIII се раздели с Рим през 1534 г.

Коща: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години

Коща: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години

Свят Преди 1 час

ЕС ще използва замразените ценни книжа на руската централна банка

Дишане през ректума може да спаси пациенти с белодробни проблеми

Дишане през ректума може да спаси пациенти с белодробни проблеми

Свят Преди 1 час

Процесът доставя свръхкислородна течност до дебелото черво, където животоподдържащият газ се абсорбира в кръвния поток

Плъх шокира българи на романтична вечеря в Рим

Плъх шокира българи на романтична вечеря в Рим

Свят Преди 1 час

Те нагостили с парченце храна необичайния си сътрапезник

Гуцанов: Ще бъда безкомпромисен към нарушения при помощите за уязвимите

Гуцанов: Ще бъда безкомпромисен към нарушения при помощите за уязвимите

България Преди 1 час

Социалният министър беше на посещение в Благоевград

<p>Желязков: България полага максимални усилия за защита на външните граници на ЕС</p>

Желязков: България полага максимални усилия за защита на външните граници на ЕС и борбата с каналджийството

България Преди 2 часа

Мъж получи 12 години затвор за тайно снимане на колеги

Мъж получи 12 години затвор за тайно снимане на колеги

Свят Преди 2 часа

Присъдата от 12 години е сбор от двете присъди по 6 години за всяко едно от лицата, които е заснел осъденият и чиито снимки е копирал

Актьор от "Дюн" критикува жестоки деца, тормозят сина му

Актьор от "Дюн" критикува жестоки деца, тормозят сина му

Любопитно Преди 2 часа

„Няма приятели в училище. Изолиран е. Жестоки деца – или жестоки и невежи“

КНДР е откраднала милиарди в криптовалута и от технологични фирми

КНДР е откраднала милиарди в криптовалута и от технологични фирми

Свят Преди 2 часа

Пхенян развива нелегална дейност за финансиране на научноизследователска дейност в областта на ядрените оръжия

Теменужка Петкова: Бюджетната процедура е в ход, призовавам за търпение

Теменужка Петкова: Бюджетната процедура е в ход, призовавам за търпение

България Преди 2 часа

До края на октомври проектът трябва да бъде внесен в Народното събрание, заяви финансовият министър

Откриха кокаин, скрит в камион с българска регистрация във Франция

Откриха кокаин, скрит в камион с българска регистрация във Франция

Свят Преди 2 часа

Наркотикът не е бил предназначен за Франция

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Меган Маркъл започва собствена линия за красота?

Edna.bg

Най-добрият съвет, който Тейлър Суифт е дала на Селена Гомес

Edna.bg

Барса обжалва отново санкцията на Флик преди Ел Класико

Gong.bg

Марек обяви раздяла с бивш шеф на съдиите

Gong.bg

Заловиха български шофьор със 179 кг кокаин във Франция

Nova.bg

Русия: Новите американски санкции са излишни, ние сме имунизирани срещу тях

Nova.bg