Бившата на Мъск с татуировка на лицето, която никой не забелязва

Ф еновете на Граймс останаха напълно объркани, след като певицата разкри ексцентричната си нова татуировка на лицето.

Певицата показа свежото си мастило – едва забележим кръг наблизо до лявото си око – в снимка, публикувана в Instagram.

„Прекарах около десет години в емоционална подготовка за татуировка на лицето, но предполагам, че рисувах твърде много по лицето си и буквално никой не забеляза“, обясни тя новото си „изкуство“ в надписа към снимката, като добави, че „дори нейните родители“ не са я забелязали, въпреки че се появява в последния ѝ музикален видеоклип.

„Въпреки това, мисля, че @glyphomancer е на прав път към нещо наистина ново и иновативно с работата си, особено върху татуировките по лицето - според мен тук има истинска красота, деликатност и иновация“, продължи тя. „Сякаш татуировките са в един луд ренесансов период, който е някак подценяван.“

В X тя допълни: „Страшно е, че тази татуировка на лицето е незабележима, но само за протокола, това е любимата ми татуировка.“

Татуировката е дело на художника Glyphomancer, който се специализира в киберсигилни татуировки – модерна естетика, която съчетава древна символика на сигилите с киберпънк атмосфера.

37-годишната Граймс показа новата си татуировка в видеоклипа си към песента „Artificial Angels“, който излезе в петък. Феновете запълниха коментарите с най-различни мнения.

Grimes divides fans with ‘novel’ new face tattoo: ‘So confused’ https://t.co/JXaykdythV pic.twitter.com/7kWj7RZjCv — Page Six (@PageSix) October 23, 2025

„Шук“, отбеляза един човек, докато друг добави: „Татуировката на лицето в стаята ли е с нас??“ Трети реагира бурно: „Спомням си първия си трихофития.“

„Каква е любимата ти форма на паста с юфка?“, пошегува се четвърти последовател, а друг написа: „Можеше да имаш най-готината татуировка на лицето, но вместо това имаш това. Съжалявам, но съм толкова объркан 💀“

Други пък бяха напълно очаровани от символичната нова татуировка на изпълнителката. „Харесва ми, особено с русата коса“, отбеляза един фен, докато друг добави: „Стои ти страхотно.“

Един написа „Харесва ми“, а друг коментира „Прекрасно 🔥🔥😍 както винаги“. Граймс, която има три деца от бившия си съпруг Илон Мъск, дебютира с татуировка на целия си крак – с червено мастило – през 2023 г. и заяви, че иска да бъде „изцяло покрита“ с „извънземни“ татуировки.

.@Grimezsz reveals “innovative” new face tattoo – says “literally no one noticed” https://t.co/WKCfz97e58 — NME (@NME) October 23, 2025

Преди три години тя намекна за възможността да си направи татуировка с мастило по лицето. „Сериозно обмислям да си направя татуировка с бяло мастило на лицето следващата седмица“, написа тя под селфи снимка си, която оттогава е изтрита.

„Някакви идеи? Струва ми се, че е време.“

Граймс се присъединява към елитната група от А-лист звезди, които са добавили мастило по лицата си. Джъстин Бийбър, Аманда Байнс и Поуст Малоун всички имат татуировки по лицето – заедно с много други.