България

ВМРО на протест в София след нападението на Владимир Перев в Скопие

Ангел Джамбазки заяви, че настояват за разследване на случая и у нас

26 ноември 2025, 11:05
Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента
България е световен лидер по износ на патешки черен дроб

България е световен лидер по износ на патешки черен дроб
След катастрофата край Пловдив: Жители и бизнес настояват за обезопасяване на пътя

След катастрофата край Пловдив: Жители и бизнес настояват за обезопасяване на пътя
СГС решава за ареста на Никола Барбутов

СГС решава за ареста на Никола Барбутов
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Месец преди Коледа и Нова година: Каква е цената на основните продукти

Месец преди Коледа и Нова година: Каква е цената на основните продукти
Изтече срокът за предложения по Бюджет 2026: Какви промени предлагат между първо и второ четене

Изтече срокът за предложения по Бюджет 2026: Какви промени предлагат между първо и второ четене
Какво вещаят розовите облаци, разкри синоптикът Петър Янков

Какво вещаят розовите облаци, разкри синоптикът Петър Янков

П редставители на ВМРО се събраха на митинг до парламента в София в подкрепа на журналиста и доайен на българската общност в Република Северна Македония Владимир Перев, който беше нападнат в понеделник в Скопие. 

"От 90-те години на миналия век този човек защитаваше правата на българите", каза пред журналисти Ангел Джамбазки, член на ръководството на ВМРО и бивш евродепутат.

Владимир Перев след нападението в Скопие: Подозирам умишлена провокация

"Нападението срещу Перев е продиктувано точно от национална омраза с думите "заради мръсната ти българска уста", коментира той.

Джамбазки съобщи, че вчера са внесли в Софийската районна прокуратура сигнал и настояват СРП да разследва това престъпление, тъй като съгласно българският Наказателен кодекс българската държава има задължението да разследва, преследва и наказва престъпления срещу българи, извършени в чужбина.

"Мръсна българска уста": Журналистът Владимир Перев стана жертва на нападение в Скопие

Той съобщи също, че са изпратили и писмо до всички европейски представители и до Европейската комисия, в което са приложили поредните случаи на нападнати и бити българи в Република Северна Македония (РСМ).

"Направили сме и правен меморандум, който ще изпратим до всички народни представители, който е за системни нарушения срещу лицата с българско самосъзнание в РСМ и правните задължения на институциите на ЕС в процеса на присъединяване", посочи Ангел Джамбазки.

Източник: БТА

Той добави, че в него са описали защо и как това поведение на властите в РСМ не позволява тази държава да преговаря за членство в ЕС. По думите му това е оръжие в ръцете на българската дипломация, стига да има куража да се занимава с тази тема.

В подкрепа на Владо Перев на митинга беше и Благой Шаторов - българин, принуден да напусне Република Северна Македония заради институционален натиск чрез македонските служби и полиция, и дошъл да живее със семейството си в България.

МВнР остро осъди поредния антибългарски акт в РСМ

Шаторов разказа, че имал три малки фирми – няколко таксиметрови коли, магазин за цветя, пред който е поставяна полиция и забранявали на клиентите да спират с колите заради безопасност в трафика.

"Тук вече сме добре, но в Македония има много хора, които не могат да се изяснят за своята народност от страх от това, което се случва на мен, на Люпчо, сега и на Владо Перев - човек на 80 години, пребит от мъж в своята най-здрава възраст", коментира той.

"Човекът не е направил нищо лошо, той пише вестникарски колони, в които споделя мемоари от своето детство как баща му, който бил шивач, с други хора от Прилеп се събирали в шивашкото ателие и си говорели за българщината", посочи Шаторов.

Източник: Теодора Цанева, БТА    
ВМРО Владимир Перев Скопие нападение митинг подкрепа София
Последвайте ни
КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с

КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с "Величие"

Принцеса Даяна направила съкрушително признание 10 дни преди смъртта си

Принцеса Даяна направила съкрушително признание 10 дни преди смъртта си

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят

Руският Попай може да загуби ръцете си след спукан бицепс заради инфекция

Руският Попай може да загуби ръцете си след спукан бицепс заради инфекция

Цената на най-масовия бензин тръгна нагоре

Цената на най-масовия бензин тръгна нагоре

pariteni.bg
Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 4 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 3 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 5 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 4 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Собственикът на "Мис Вселена" продава конкурса заради скандали: "Писна ми"

Собственикът на "Мис Вселена" продава конкурса заради скандали: "Писна ми"

Свят Преди 14 минути

"Просто ми писна.Толкова ми писна от всичките разговори. Не се поддавам на такова поведение"

Почина съпругата на Ричард Брансън

Почина съпругата на Ричард Брансън

Свят Преди 17 минути

Брансън сподели в социалните мрежи, че Джоан Темпълман е починала на 80-годишна възраст

Пет храни, които потискат глада - това ли е природният Оземпик

Пет храни, които потискат глада - това ли е природният Оземпик

Любопитно Преди 53 минути

Ръждавичка от “Игри на волята”: Най-големият ми враг в Игрите бях самата аз! (ВИДЕО)

Ръждавичка от “Игри на волята”: Най-големият ми враг в Игрите бях самата аз! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Тя признава, че точно амбицията ѝ я е извадила от фокус

Захарова: Западът проваля дипломатическите усилия и манипулира кризата в Украйна

Захарова: Западът проваля дипломатическите усилия и манипулира кризата в Украйна

Свят Преди 1 час

Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова

"Мис Вселена Африка и Океания" се отказа от титлата си дни след финала

"Мис Вселена Африка и Океания" се отказа от титлата си дни след финала

Любопитно Преди 1 час

Бригита Шабак също се отказа от титлата "Мис Вселена Естония" само дни след финала

<p>Кремъл потвърди посещението на Стив&nbsp;Уиткоф в Москва</p>

Кремъл потвърди посещението на американския пратеник Стив Уиткоф в Москва

Свят Преди 1 час

Той ще бъде придружен от няколко други представители на администрацията на Тръмп

<p>Хиляди останаха без дом след огромен пожар в Бангладеш</p>

Хиляди останаха без дом след огромен пожар в столицата на Бангладеш

Свят Преди 1 час

Няма съобщения за жертви, но жителите казаха, че разрушенията са големи

,

Песков: Ще съобщим, ако има контакти между Путин и Орбан

Свят Преди 1 час

"Ще съобщим за евентуални контакти", каза Песков

Куба: САЩ готвят опасен и безотговорен удар във Венецуела

Куба: САЩ готвят опасен и безотговорен удар във Венецуела

Свят Преди 1 час

Кубинският външен министър Бурно Родригес заяви, че отстраняването на правителството на Мадуро би било в нарушение на Устава на ООН

Заловиха рецидивист в Бургас, укривал се дълго време от правосъдието

Заловиха рецидивист в Бургас, укривал се дълго време от правосъдието

България Преди 1 час

Мъжът е с влязла в сила присъда от три години лишаване от свобода за притежание и разпространение на наркотици

Борисов: Протестите показват, че има демокрация

Борисов: Протестите показват, че има демокрация

България Преди 1 час

"Каквото и да правят ПП-тата и ДБ-тата от 1 януари 2026 година ще ви вкарам в еврозоната", заяви лидерът на ГЕРБ

Reuters: Мирният план на САЩ за Украйна е взет от руски документ

Reuters: Мирният план на САЩ за Украйна е взет от руски документ

Свят Преди 2 часа

<p>Ще има ли коледни добавки за пенсионерите</p>

МС гласува коледните добавки към пенсиите

България Преди 2 часа

По 120 лева допълнително към пенсиите си за декември могат да получат около 536 хиляди възрастни хора

Сър Киър Стармър в училището в Питърбъро

„Не бях аз, госпожице“ – Киър Стармър предизвика манията „6-7“ в училище

Любопитно Преди 2 часа

Премиерът на Великобритания се извини за поведението си при посещение в училище

Къща, в която са били складирани незаконни фойерверки в Германия, изгоря до основи

Къща, в която са били складирани незаконни фойерверки в Германия, изгоря до основи

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал в град Кьолн

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски разказа на деца кой носи зимата

sinoptik.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg

"Наистина ли си я украсила сама?": Дейвид се пошегува с Виктория за коледната елха

Edna.bg

Ръждавичка от “Игри на волята”: Имам човек до себе си, искам дете в близкото бъдеще! (ВИДЕО)

Edna.bg

Отиде си голямо име на българския спорт

Gong.bg

Шеф в Байерн: Упамекано не би останал заради парите, а заради цялостния ни подход

Gong.bg

Поредица от протести блокират София

Nova.bg

Антикорупционната комисия разследва схема за имотни измами и пране на пари, свързана с „Величие“

Nova.bg