Домът на Андрий Ермак в Украйна беше обискиран

Д омът на Андрий Eрмак, началникът на украинската президентска канцелария и сочен за дясна ръка на президента Володимир Зеленски, беше претърсен днес от антикорупционните служби на Украйна, предаде Ройтерс.

Петдесет и четири годишният Eрмак заяви, че знае много малко за претърсванията, които се появяват в опасен за Киев момент, когато натискът на САЩ за по-големи отстъпки за Москва се засилва и когато на Украйна ѝ липсват достатъчно войници и оръжия, за да отблъсне руските сили, отбелязва агенцията.

Eрмак посочи, че сътрудничи напълно на властите. От своя страна, антикорупционните органи на Украйна не са посочили причината за обиска.

По информация на в. "Файненшъл Таймс" обиските в дома на Ермак са част от операция "Мидас" за разкриването на схема за злоупотреби в областта на енергетиката. Начело на тази схема се оказа приближеният до Зеленски бизнесмен Тимур Миндич, чийто дом, както и този на вече бившия министър на правосъдието Герман Галушченко, бяха претърсени.

Ермак беше назначен от Зеленски за ръководител на украинската делегация за преговори със САЩ и ЕС, като по неговите думи това назначение подчертава гласуваното му доверие от страна на украинския президент.

Дясната ръка на Зеленски – енигма с все по-голяма власт

В отговор на оповестяването на обиските ръководителят на пресслужбата на Европейската комисия Паула Пиньо заяви, че ЕК уважава текущото разследване на украинските антикорупционни власти, което показва, че те вършат добре работата си.

Говорителят на германското правителство Щефен Майер посочи, че разследването на корупционния скандал в Украйна не влияе по никакъв начин на преговорите за мирно разрешаване на руско-украинския конфликт или на предоставяната на страната помощ. Той напомни, че по-рано канцлерът Фридрих Мерц е наблегнал на важното значение на напредъка в борбата с корупцията в Украйна и посочи, че украинската страна може да разчита на подкрепата на Германия.