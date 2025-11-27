България

Културата на протест: МК бездейства, НФК бави плащания с месеци

27 ноември 2025, 10:49
Протест пред Министерство на културата   
Източник: БТА

П редставители на културния сектор, изпълняващи проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), излязоха на протест пред Министерството на културата, предаде агенция БГНЕС. Демонстрацията е под надслов: „Нищо не е наред“.

Те недоволстват заради проблемите в сценичните изкуства, които вместо да намират решение, стават по-тежки дори от времето на COVID-пандемията. 

Националният фонд „Култура“ бездейства и не администрира готови проекти по европейска програма „Създаване и представяне на културни продукти в платформите за изкуства на ЕС“ по НПВУ. Десетки бенефициенти са изправени пред фактически фалит, защото не се спазват срокове и не се изплащат изработени финансирания.

„Това е кризисен момент. Някой трябва да ни обърне внимание, месеци наред няма отговор на нашите писма и покана за диалог“, заяви Атанас Маев, мениджър на Derida Dance Center, генерален мениджър на регионалната платформа за съвременен танц с консорциум от 12 организации в 12 държави Moving Balkans. 

Той припомни, че хората на културата са получили покана да кандидатстват по проекти по НПВУ.  „Казаха ни кандидатствайте, ние ще бъдем до вас, ще ви помогнем. В същото време това, което се получи, смениха се няколко директори на Национален фонд „Култура“, забавиха се супер много срокове, министрите не пожелаха да проведат нито един диалог, защото новите директори, които влизаха, бяха абсолютно не наясно какво се случва. Има случаи на забавяне за три и дори за шест месеца, пропуснаха се важни събития“, обясни Маев.

В резултат на това културните организации трябва да изпълняват проекти със заеми или със собствени средства, въпреки че предварително са били насърчени да кандидатстват. „Правят се междинни отчети, не се получават плащанията с месеци. Има колеги, които са си финализирали отчетите. Само да обърна внимание, че, ако не ти е приключил междинният отчет, ти не можеш да направиш финалния отчет“, подчерта Маев и добави, че това е само по НПВУ, а проблемите се натрупват с времето.

„Програма на Министерството на културата за 12 месеца се изпълнява в рамките на 2, защото парите закъсняват, сесиите по веригата закъсняват, комисиите закъсняват, договорите закъсняват. Накрая колегите са принудени в рамките на 2 месеца да изпълнят културна програма за една година и да я напъхат за 2 месеца. А какво получава българинът, за какво плаща за култура?“, каза още мениджърът.

Той припомни, че културата е и дипломация, мека сила, но нашето министерство не изпълнява подобен тип задачи.

Маев коментира и надписа „Не работи“, който стои пред входа на държавната институция: „И когато това Министерство не работи, то значи не работи. И това е ясното послание, че то трябва да заработи, защото е важно Министерство. Иначе в противен случай му се губи функцията“. 

Атанас Маев беше категоричен, че ще продължат с протестите си, докато не бъдат чути и изпълнени техните искания. 

Източник: БГНЕС    
протест Министерство на културата културен сектор НПВУ национален фонд Култура финансови затруднения сценични изкуства забавяне на плащания криза в културата липса на диалог
