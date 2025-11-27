България

Цончо Ганев: От един протест правителството дава задна

Лидeра на ГЕРБ Бойко Борисов да поиска изтегляне на бюджет 2026 и малко по-късно правителството обяви, че изтегля бюджета

27 ноември 2025, 10:59
Ц ончо Ганев от партия „Възраждане“ коментира инициативата на лидeра на ГЕРБ Бойко Борисов да поиска изтегляне на бюджет 2026. „Очакваме да изтеглят вдигането на данъците. Предстои да видим. Но безспорно от един протест правителството дава задна”, каза той в кулоарите на НС, цитиран от NOVA.

„България за пореден път е в безпрецедентна ситуация.

Политическите сили, които сме в опозиция и сме диаметрално противоположни и без допирни точки по отношението на развитието на страната – в момента сме обединени да свалим това вредно правителство. Намираме се в ситуация, в която опозицията протестира заедно, и след само един протест – мощен и силен, успя да уплаши управляващите”, подчерта Ганев.

„Опозицията сме обединени”,

подчерта още той. 

По думите му в момента целта е само една – сваляне на това правителство. „Натискът трябва да продължи всеки ден с протести. Призоваваме ПП–ДБ да не се отказват и да извикат своите симпатизанти довечера на протест. Бюджетът е вреден, дано да го изтеглят наистина”, подчерта Ганев.

И призова всички „наши симпатизанти да не агресират и да не нападат, който и да било. „Вчера „Възраждане“ беше на протеста. Аз си тръгнах след Комисията по бюджета”, коментира той напрежението в „Триъгълника на властта”.

Източник: Nova.bg    
Цончо Ганев Възраждане Бойко Борисов бюджет 2026 изтегляне на бюджета вдигане на данъците протести опозиция сваляне на правителството Народно събрание
