"Най-голямо щастие – в прегръдката на децата си" - Благомир Коцев с трогателни думи на свобода

"Някои битки си избираме сами, други – ни поднася животът. Последната ми отне 142 дни, а победител в нея дори не съм аз", това написа в своя Фейсбук профил кметът на Варна Благомир Коцев часове, след като бе освободен от затвора.

"Докато гражданите на Варна, София и безброй други български градове писаха история по площадите, аз можех само да гледам от килията. Моята свобода е тяхна победа. За нея, ще им бъда вечно признателен", написа Коцев.

"Като всеки баща намирам най-здрава опора в семейството. Най-голямо щастие – в прегръдката на децата си. Днес тази прегръдка е дар от всички вас!", категоричен е Коцев, който придружи поста си със снимка с жена си и двете си деца.

Арестът на кмета на Варна Благомир Коцев през юли 2025 г. постави началото на поредица от събития, проследяващи действията на властите и съдебните институции. На 8 юли 2025 г. Комисията за противодействие на корупцията (КПК) проведе акция, при която Коцев беше задържан след обиски в дома му и в кабинета му в Община Варна. Тези действия бяха разрешени от Софийския градски съд още на 2 юли. Впоследствие прокуратурата повдигна обвинения на Коцев и още трима души за участие в организирана престъпна група, свързана с подкупи, длъжностни престъпления и пране на пари, като ги задържа за 72 часа. След първоначалното задържане, Софийският градски съд определи мярка "задържане под стража" за Благомир Коцев, решение, което по-късно беше потвърдено и от Апелативния съд. Мотивът на съда беше, че Коцев, в качеството си на кмет, може да повлияе на разследването. В продължение на месеци, в пет последователни случая, различни състави на Градския и Апелативния съд във Варна поддържаха мярката за неотклонение "задържане под стража", позовавайки се отново на риска от въздействие върху свидетели и доказателства. Самият Коцев заяви от ареста, че няма да се откаже от поста си и предизвика прокуратурата да поиска неговото отстраняване, ако длъжността му представлява пречка за разследването. Когато отпускът на Коцев изтече, на 12 ноември 2025 г. той предприе безпрецедентно действие, обявявайки чрез заместник-кмета Павел Попов, че ще продължи да изпълнява кметските си функции от следствения арест. Администрацията организира логистичен механизъм за предаване на документация чрез юристи и куриери, което позволи на кмета да подписва документи и да изпълнява служебните си задължения в рамките на закона. Това решение подчерта ангажимента му към поста въпреки съдебните обстоятелства. След 142 дни под стража, Благомир Коцев беше освободен от ареста.