България

"Най-голямо щастие – в прегръдката на децата си" - Благомир Коцев с трогателни думи на свобода

"Докато гражданите на Варна, София и безброй други български градове писаха история по площадите, аз можех само да гледам от килията. Моята свобода е тяхна победа. За нея, ще им бъда вечно признателен", написа Коцев

28 ноември 2025, 16:33
"Най-голямо щастие – в прегръдката на децата си" - Благомир Коцев с трогателни думи на свобода
Източник: БТА

"Някои битки си избираме сами, други – ни поднася животът. Последната ми отне 142 дни, а победител в нея дори не съм аз", това написа в своя Фейсбук профил кметът на Варна Благомир Коцев часове, след като бе освободен от затвора. 

"Докато гражданите на Варна, София и безброй други български градове писаха история по площадите, аз можех само да гледам от килията. Моята свобода е тяхна победа. За нея, ще им бъда вечно признателен", написа Коцев.  

Благомир Коцев излезе от затвора във Варна (СНИМКИ)
12 снимки
Благомир Коцев арест
Благомир Коцев арест
Благомир Коцев арест
Благомир Коцев арест

"Като всеки баща намирам най-здрава опора в семейството. Най-голямо щастие – в прегръдката на децата си. Днес тази прегръдка е дар от всички вас!", категоричен е Коцев, който придружи поста си със снимка с жена си и двете си деца. 

Арестът на кмета на Варна Благомир Коцев през юли 2025 г. постави началото на поредица от събития, проследяващи действията на властите и съдебните институции. На 8 юли 2025 г. Комисията за противодействие на корупцията (КПК) проведе акция, при която Коцев беше задържан след обиски в дома му и в кабинета му в Община Варна. Тези действия бяха разрешени от Софийския градски съд още на 2 юли. Впоследствие прокуратурата повдигна обвинения на Коцев и още трима души за участие в организирана престъпна група, свързана с подкупи, длъжностни престъпления и пране на пари, като ги задържа за 72 часа. След първоначалното задържане, Софийският градски съд определи мярка "задържане под стража" за Благомир Коцев, решение, което по-късно беше потвърдено и от Апелативния съд. Мотивът на съда беше, че Коцев, в качеството си на кмет, може да повлияе на разследването. В продължение на месеци, в пет последователни случая, различни състави на Градския и Апелативния съд във Варна поддържаха мярката за неотклонение "задържане под стража", позовавайки се отново на риска от въздействие върху свидетели и доказателства. Самият Коцев заяви от ареста, че няма да се откаже от поста си и предизвика прокуратурата да поиска неговото отстраняване, ако длъжността му представлява пречка за разследването. Когато отпускът на Коцев изтече, на 12 ноември 2025 г. той предприе безпрецедентно действие, обявявайки чрез заместник-кмета Павел Попов, че ще продължи да изпълнява кметските си функции от следствения арест. Администрацията организира логистичен механизъм за предаване на документация чрез юристи и куриери, което позволи на кмета да подписва документи и да изпълнява служебните си задължения в рамките на закона. Това решение подчерта ангажимента му към поста въпреки съдебните обстоятелства. След 142 дни под стража, Благомир Коцев беше освободен от ареста.

С променена визия и усмивка - Благомир Коцев влезе в Окръжния съд във Варна
8 снимки
Благомир Коцев
Благомир Коцев
Благомир Коцев
Благомир Коцев
Благомир Коцев Кмет на Варна Освободен от затвора 142 дни арест Протести за Коцев Варна Семейство Благодарност Гражданска подкрепа Фейсбук публикация
Последвайте ни

По темата

Жестока катастрофа - пешеходка загина, блъсната от камион в центъра на Плевен

Жестока катастрофа - пешеходка загина, блъсната от камион в центъра на Плевен

„Най-великото от всички“: Зимното яйце на Фаберже се очаква да постави нов рекорд на търг

„Най-великото от всички“: Зимното яйце на Фаберже се очаква да постави нов рекорд на търг

Бащата на Сияна: Детето, оцеляло в катастрофа край Пловдив, се събуди – пита за родителите си

Бащата на Сияна: Детето, оцеляло в катастрофа край Пловдив, се събуди – пита за родителите си

Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Нови цени на водата от 1 януари

Нови цени на водата от 1 януари

pariteni.bg
Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
Ексклузивно

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Преди 10 часа
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Ексклузивно

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Преди 10 часа
За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев
Ексклузивно

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Преди 10 часа
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Ексклузивно

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Преди 9 часа

Виц на деня

Съдията: -Престъплението е извършено със замах, дързост и прецизност. Подсъдимият: -Колкото и комплименти да ми правите, няма да си призная.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Катастрофа между трамвай и автомобил на столичния булевард "Овча Купел"

България Преди 13 минути

Към момента няма информация за пострадали, както и каква е причината за възникване на ПТП-то

Еврокомисар към Украйна: Осъдете корумпираните, ако искате членство в ЕС

Еврокомисар към Украйна: Осъдете корумпираните, ако искате членство в ЕС

Свят Преди 23 минути

Въпреки че процесът на реформи в Украйна продължава, Макграт заяви, че смята, че Киев полага „най-доброто“, на което е способен, за да се бори с корупцията

Германия задържа украинец за саботажа на "Северен поток"

Германия задържа украинец за саботажа на "Северен поток"

Свят Преди 51 минути

Украинецът Серхий Кузнецов е задържан по нареждане на Федералния съд в Карлсруе

Паднала скала блокира жп линията София–Кулата

Паднала скала блокира жп линията София–Кулата

България Преди 56 минути

Няма пострадали хора

Мистериозен бял прах паникьоса полицията в германския град Зиген

Мистериозен бял прах паникьоса полицията в германския град Зиген

Свят Преди 1 час

Полицията обаче засега не е успяла да установи какво точно е прахообразното вещество

Защо автоматичният преводач е идеален подарък тази година

Защо автоматичният преводач е идеален подарък тази година

Технологии Преди 1 час

Vasco Translator прави комуникацията много по-лесна

<p>Кремъл иска мир, но смята Зеленски за нелегитимен</p>

Кремъл: Русия иска мир с Украйна, въпреки че Путин смята Зеленски за нелегитимен лидер

Свят Преди 1 час

Украйна обаче обяви, че не може да свика избори, тъй като в страната е въведено военно положение

Как ще изглежда обявената от Макрон доброволна военна служба във Франция

Как ще изглежда обявената от Макрон доброволна военна служба във Франция

Свят Преди 1 час

Френската „младеж гори от желание за инициативи“, смята Макрон

Докато смъртта ни раздели: Кампанията, която обедини региона

Докато смъртта ни раздели: Кампанията, която обедини региона

Любопитно Преди 1 час

<p>Путин благодари на Орбан</p>

Путин оцени готовността на Унгария да домакинства разговори между Русия и САЩ

Свят Преди 1 час

Орбан заяви, че икономиката на Унгария е пострадала сериозно заради конфликта в Украйна и влошените отношения между ЕС и Русия

Външните министри на Германия и Турция искат Турция и в ЕС, и в SAFE

Външните министри на Германия и Турция искат Турция и в ЕС, и в SAFE

Свят Преди 1 час

Външният министър на Турция обаче отново заяви, че страната му е готова да изпълни критериите за членство, но преговорите са замразени

<p>Внимание, туристи! Италия е блокирана - синдикати протестират срещу Мелони</p>

Италия е блокирана - синдикати протестират срещу Мелони

Свят Преди 1 час

Транспортът в Италия е затруднен

Мерц: Използването на замразените руски активи за Украйна става "все по-неотложно"

Мерц: Използването на замразените руски активи за Украйна става "все по-неотложно"

Свят Преди 1 час

Междувременно ЕК потвърди, че е получила писмото на белгийския премиер Барт де Вевер, критикуващо плановете за използване на руските суверенни активи

<p>През февруари 2026 година откриват концесионната процедура за летище Пловдив</p>

Караджов: През февруари 2026 година ще бъде открита концесионната процедура за летище Пловдив

Свят Преди 1 час

Надяваме се, че ще има интерес от инвеститори, каза Караджов

„Живият Нострадамус“ с мрачно пророчество за Меган Маркъл

„Живият Нострадамус“ с мрачно пророчество за Меган Маркъл

Любопитно Преди 1 час

Атос Саломе направи смели прогнози за професионалното бъдеще на Меган Маркъл

<p>С 4,38 промила алкохол: 27-годишен катастрофира край Смилян</p>

С 4,38 промила алкохол: 27-годишен шофьор катастрофира край Смилян

България Преди 1 час

На мястото продължава оглед от полицейски екип

Всичко от днес

От мрежата

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
1

Тарантули и гекони - жертви на контрабанда

sinoptik.bg
1

Да помогнем да един от пазителите на Родопите

sinoptik.bg

Съпругата на Брус Уилис: „Празниците с него все още са радостни – просто изглеждат различно“

Edna.bg

Калин донесе единствената победа за Безименните в “Игри на волята”

Edna.bg

Славия се раздели с легенда на клуба

Gong.bg

НА ЖИВО: Локомотив Пловдив - Монтана, съставите

Gong.bg

Спор в парламента: Ще бъде ли оттеглен Бюджет 2026?

Nova.bg

Борисов: Ще се откажем от ръста на данък дивидент и на осигурителната вноска

Nova.bg