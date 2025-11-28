Четирима кандидати се борят за поста ръководител на Европейската прокуратура

Ч етирима са кандидатите за следващ ръководител на Европейската прокуратура, а изслушването им предстои следващата седмица в Брюксел. Това се посочва в съобщение на комисиите на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, и по бюджетен контрол.

Кандидатите ще отговарят на въпроси, свързани с намеренията им ефективно да разследват и предават на правосъдието извършителите на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС независимо, професионално и почтено, се допълва в съобщението. Отбелязва се, че главният прокурор на ЕС работи с мандат от седем години без възможност за подновяване.

Допуснатите до изслушване са Стефано Кастелани (Италия), Ингрид Машл-Клаузен (Австрия), Андрес Ритер (Германия) и Емилио Улед (Испания). Всички те са прокурори, като Машл-Клаузен и Ритер вече работят за Прокуратурата на ЕС. Досегашният ръководител на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши (Румъния) бе назначена на поста през октомври 2019 г. с решение на ЕП и Съвета на ЕС.