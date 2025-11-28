Свят

„Най-великото от всички“: Зимното яйце на Фаберже се очаква да постави нов рекорд на търг

Едно от най-редките Имперски яйца на Фаберже – Зимното яйце от 1913 г. – излиза на търг с очаквана цена над 20 милиона паунда

28 ноември 2025, 16:22
„Най-великото от всички“: Зимното яйце на Фаберже се очаква да постави нов рекорд на търг
Източник: БТА/AP

М оже би съвсем скоро ще настъпи момент, в който дори най-големите богатства в света няма да могат да купят едно от легендарните Имперски яйца на Фаберже. Просто няма да са останали такива на частния пазар, съобщава CNN.

Ювелирната къща от Санкт Петербург е произвела едва 50 яйца за руските царе Александър III и Николай II, които ги поръчвали като великденски подаръци между 1885 и 1916 г. Седем от тях липсват и някои не са били виждани от времето преди Руската революция. Повечето от останалите се намират в институции и музеи – от Москва до Вирджиния – като в частни колекции остават само седем.

Според експерта по Фаберже Киърън Маккарти някои от тях са в „почти свещени“ колекции, което означава, че едва три се намират в „истински частни“ ръце и могат реалистично да бъдат придобити. „Те са изключително редки“, казва Маккарти, съуправителен директор на британския търговец на антикварни бижута Wartski. „И стават още по-редки.“

Източник: БТА/AP

За първи път от над две десетилетия едно от тези три яйца излиза на търг. Именно тази рядкост е една от причините аукционната къща Christie’s да оценява, че Зимното яйце от 1913 г. ще донесе „повече от“ 20 милиона паунда (26 милиона долара) на търг в Лондон следващия месец. Ако тази цена бъде постигната, 112-годишният артефакт не само ще постави нов рекорд за яйце на Фаберже – той ще подобри рекорда, който сам е поставил през 2002 г.

Освен пазарните фактори, Christie’s смята, че зашеметяващата оценка се дължи и на уникалните художествени качества на предмета. Изработено от блок прозрачен кварц, яйцето изглежда сякаш е издялано от лед и поръсено с скреж. Гравирани снежинки блестят с диаманти, а платина се стича по основата като топящ се лед на пролетно слънце.

Източник: БТА/AP

„Все едно държите буца лед в ръка“, казва Маккарти, който е работил със Зимното яйце. „Все едно алхимията е обърната наопаки – превръщаш скъпоценни материали в момент от природата.“

Както всички Имперски яйца, и това се отваря, за да разкрие „изненада“. Докато повечето изненади в яйцата на Фаберже били сложни механични миниатюри, Зимното яйце съдържа висяща кошничка с горски анемонии – едни от първите цветя, които цъфтят след суровата руска зима. Венчелистчетата са от бял кварц, стъблата – от нефрит, а тичинките украсени със зелени гранати.

Маккарти, който е куратор на изложбата „Fabergé in London: Romance to Revolution“ през 2021 г. във Виктория и Алберт Музей, казва, че Зимното яйце се смята „за най-великото от всички“, наричайки го „най-емблематичният руски произведение на изкуството, може би въобще“.

Ръководителката на отдела за Фаберже и руски произведения в Christie’s Марго Оганесян е съгласна. Тя го описва като „най-зрелищното, най-художествено изобретателното и необичайно“ от 50-те Имперски яйца. Оганесян посочва, че според архивни документи то винаги е било сред най-скъпите – Николай II е платил за него 24 600 рубли, третата най-висока цена, която Фаберже някога е взимал. Двете по-скъпи яйца се намират в музеи.

Лондонският търг на века: Зимното яйце на Фаберже среща „Четирите сезона“ на Арчимбольдо
10 снимки
Фабереже зимното яйце
Фабереже зимното яйце
Фабереже зимното яйце
Фабереже зимното яйце

Цената на Зимното яйце не е била свързана със самите материали, а с майсторството, необходимо да ги превърнат в образ на сняг и лед. Прозрачният кварц е крехък и труден за обработка, а макар яйцето да е обсипано с около 4500 диаманта, те са толкова малки, че нямат особена стойност сами по себе си. „Стойността е изцяло в художествения израз и начина, по който се използват, за да създадат този блестящ образ на скреж“, казва Маккарти.

Николай II поръчал Зимното яйце като подарък за майка си, императрица Мария Фьодоровна. С бледа палитра и прост механизъм, яйцето не е типичен бляскав шедьовър на Фаберже, което днес се смята за предимство. „Дизайнът е вечен – толкова модерен“, казва Оганесян.

Необичайно за онова време, дизайнът е дело на жена – майсторката Алма Пил. Първоначално наета да документира инвентара на фирмата като художник, тя се присъединява към работилницата на чичо си, главния бижутер на Фаберже Алберт Холмстрьом, през 1908 г. Историята гласи, че Пил получила вдъхновението, наблюдавайки ледени кристали по прозорец и решила да пресъздаде ефекта им в бижу.

Година след доставката на яйцето избухва Първата световна война. Николай II е свален от болшевиките, а новата съветска власт започва да продава императорските съкровища на безценица. Зимното яйце е сред тях – купено от Wartski в края на 20-те или началото на 30-те години за едва 450 паунда (днес около 30 000 долара). То преминава през няколко частни британски колекции, изчезва през 1975 г. и е смятано за загубено почти две десетилетия.

Появява се отново през 1994 г. и скоро след това е предложено на търг в Женева, където достига над 7,2 млн. швейцарски франка и поставя рекорд. Осем години по-късно подобрява собствения си рекорд, продавайки се за 9,6 млн. долара в Ню Йорк. Christie’s потвърждава, че благородникът, който го купува през 2002 г., е този, който го предлага на търг следващия месец.

Според Маккарти двата най-големи пазара за Фаберже – САЩ и Русия – са в момента „силно компрометирани“. Вносът в САЩ би означавал 35% мито, тоест милиони допълнителни разходи. Русия е под строги санкции и дори „разумно подозрение“, че предметът може да стигне в руски ръце, е нарушение. „Не би могло да има по-лошо време да се продава това яйце“, казва той.

В миналото най-логичната дестинация биха били музеи в Близкия изток, които активно изграждат колекции от големи произведения на изкуството. Дали обаче ще проявят интерес към това яйце, не е ясно. „При други обстоятелства естествената му дестинация би била Русия“, казва Маккарти. „Но руските институции не трябва да го купуват.“

Christie’s заявява, че работи със „строга система за борба с изпирането на пари и за спазване на санкциите“, включваща проверки на клиентите, но не уточнява дали има допълнителни мерки, за да се избегне продажба на руски посредници. „Придържаме се към всички закони за санкциите и луксозните стоки“, заявяват от аукционната къща.

Фаберже яйца Зимно яйце Аукцион Christies Руски царе Бижутерско изкуство Висока стойност Рядкост Алма Пил Имперски яйца Санкции
Последвайте ни
Жестока катастрофа - пешеходка загина, блъсната от камион в центъра на Плевен

Жестока катастрофа - пешеходка загина, блъсната от камион в центъра на Плевен

„Най-великото от всички“: Зимното яйце на Фаберже се очаква да постави нов рекорд на търг

„Най-великото от всички“: Зимното яйце на Фаберже се очаква да постави нов рекорд на търг

Бащата на Сияна: Детето, оцеляло в катастрофа край Пловдив, се събуди – пита за родителите си

Бащата на Сияна: Детето, оцеляло в катастрофа край Пловдив, се събуди – пита за родителите си

Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Зеленски е изправен пред ужасен избор между лоша сделка и никаква сделка

Нови цени на водата от 1 януари

Нови цени на водата от 1 януари

pariteni.bg
BMW може да сложи ДВГ в големите си електромобили

BMW може да сложи ДВГ в големите си електромобили

carmarket.bg
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
Ексклузивно

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Преди 10 часа
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Ексклузивно

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Преди 10 часа
За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев
Ексклузивно

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Преди 10 часа
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Ексклузивно

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Преди 9 часа

Виц на деня

Съдията: -Престъплението е извършено със замах, дързост и прецизност. Подсъдимият: -Колкото и комплименти да ми правите, няма да си призная.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Трамвай и автомобил се сблъскаха на столичния булевард "Овча Купел"

България Преди 14 минути

Към момента няма информация за пострадали, както и каква е причината за възникване на ПТП-то

Еврокомисар към Украйна: Осъдете корумпираните, ако искате членство в ЕС

Еврокомисар към Украйна: Осъдете корумпираните, ако искате членство в ЕС

Свят Преди 24 минути

Въпреки че процесът на реформи в Украйна продължава, Макграт заяви, че смята, че Киев полага „най-доброто“, на което е способен, за да се бори с корупцията

Домът на Андрий Ермак в Украйна беше обискиран

Домът на Андрий Ермак в Украйна беше обискиран

Свят Преди 46 минути

Eрмак посочи, че сътрудничи напълно на властите

Германия задържа украинец за саботажа на "Северен поток"

Германия задържа украинец за саботажа на "Северен поток"

Свят Преди 52 минути

Украинецът Серхий Кузнецов е задържан по нареждане на Федералния съд в Карлсруе

Паднала скала блокира жп линията София–Кулата

Паднала скала блокира жп линията София–Кулата

България Преди 57 минути

Няма пострадали хора

Мистериозен бял прах паникьоса полицията в германския град Зиген

Мистериозен бял прах паникьоса полицията в германския град Зиген

Свят Преди 1 час

Полицията обаче засега не е успяла да установи какво точно е прахообразното вещество

Ионуц Моштеану

Министър на отбраната подаде оставка: Измислено образование в автобиография разтърси кабинет в разгара на руските атаки в Румъния

Свят Преди 1 час

Ионуц Моштеану заявявал, че е завършил университет в Букурещ, въпреки че никога не е посещавал учебното заведение, съобщават местни медии

Защо автоматичният преводач е идеален подарък тази година

Защо автоматичният преводач е идеален подарък тази година

Технологии Преди 1 час

Vasco Translator прави комуникацията много по-лесна

<p>Кремъл иска мир, но смята Зеленски за нелегитимен</p>

Кремъл: Русия иска мир с Украйна, въпреки че Путин смята Зеленски за нелегитимен лидер

Свят Преди 1 час

Украйна обаче обяви, че не може да свика избори, тъй като в страната е въведено военно положение

Как ще изглежда обявената от Макрон доброволна военна служба във Франция

Как ще изглежда обявената от Макрон доброволна военна служба във Франция

Свят Преди 1 час

Френската „младеж гори от желание за инициативи“, смята Макрон

Докато смъртта ни раздели: Кампанията, която обедини региона

Докато смъртта ни раздели: Кампанията, която обедини региона

Любопитно Преди 1 час

<p>Путин благодари на Орбан</p>

Путин оцени готовността на Унгария да домакинства разговори между Русия и САЩ

Свят Преди 1 час

Орбан заяви, че икономиката на Унгария е пострадала сериозно заради конфликта в Украйна и влошените отношения между ЕС и Русия

Външните министри на Германия и Турция искат Турция и в ЕС, и в SAFE

Външните министри на Германия и Турция искат Турция и в ЕС, и в SAFE

Свят Преди 1 час

Външният министър на Турция обаче отново заяви, че страната му е готова да изпълни критериите за членство, но преговорите са замразени

<p>Внимание, туристи! Италия е блокирана - синдикати протестират срещу Мелони</p>

Италия е блокирана - синдикати протестират срещу Мелони

Свят Преди 1 час

Транспортът в Италия е затруднен

Мерц: Използването на замразените руски активи за Украйна става "все по-неотложно"

Мерц: Използването на замразените руски активи за Украйна става "все по-неотложно"

Свят Преди 1 час

Междувременно ЕК потвърди, че е получила писмото на белгийския премиер Барт де Вевер, критикуващо плановете за използване на руските суверенни активи

<p>През февруари 2026 година откриват концесионната процедура за летище Пловдив</p>

Караджов: През февруари 2026 година ще бъде открита концесионната процедура за летище Пловдив

Свят Преди 1 час

Надяваме се, че ще има интерес от инвеститори, каза Караджов

Всичко от днес

От мрежата

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
1

Тарантули и гекони - жертви на контрабанда

sinoptik.bg
1

Да помогнем да един от пазителите на Родопите

sinoptik.bg

Съпругата на Брус Уилис: „Празниците с него все още са радостни – просто изглеждат различно“

Edna.bg

Калин донесе единствената победа за Безименните в “Игри на волята”

Edna.bg

Славия се раздели с легенда на клуба

Gong.bg

НА ЖИВО: Локомотив Пловдив - Монтана, съставите

Gong.bg

Спор в парламента: Ще бъде ли оттеглен Бюджет 2026?

Nova.bg

Борисов: Ще се откажем от ръста на данък дивидент и на осигурителната вноска

Nova.bg