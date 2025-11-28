България

Бащата на Сияна: Детето, оцеляло в катастрофа край Пловдив, се събуди – пита за родителите си

Катастрофата с три жертви и едно тежко ранено дете стана на 24 ноември

28 ноември 2025, 16:35
Бащата на Сияна: Детето, оцеляло в катастрофа край Пловдив, се събуди – пита за родителите си
Източник: БТА

„Пострадалото седемгодишно дете от Пловдив се събуди. Пита за родителите си. Кой ще му отговори?“ Това съобщи Николай Попов – бащата на загиналата преди няколко месеца Сияна.

Катастрофата с три жертви и едно тежко ранено дете стана на 24 ноември на Околовръстния път на Пловдив, на разклона със село Марково. Сигналът бе подаден малко след 23:10 ч. на телефон 112.

Жестока катастрофа край Пловдив, загина семейство с дете

По данни от разследването товарен камион МАН, управляван от 24-годишен водач, навлязъл в насрещното платно и ударил челно лек автомобил „Фолксваген“. На място загиват 43-годишната шофьорка, нейният 42-годишен спътник и 14-годишната им дъщеря. Единствено 7-годишната им дъщеричка оцелява, но остава в тежко състояние.

Повдигнаха обвинение на шофьора, причинил смъртта на семейство с дете край Пловдив

Днес в съда под конвой бе въведен 24-годишният Джуней Дюлгеров, обвинен за причиняване на катастрофата. Прокуратурата настоява за постоянно задържане под стража, аргументирайки се, че има опасност обвиняемият да се укрие, тъй като наказанието по закон може да достигне от 15 до 20 години лишаване от свобода.

Защитата поиска домашен арест с електронна гривна, като изтъкна, че обвиняемият е млад, неосъждан и живее в Пловдив от 10 години.

След катастрофата край Пловдив: Жители и бизнес настояват за обезопасяване на пътя

Прокуратурата обаче представи обширна справка за нарушенията му – 20 фиша и 10 наказателни постановления, включително за шофиране без книжка. „Натрупал е повече нарушения, отколкото някои водачи с десетилетия стаж“, подчерта прокурорът.

За сравнение – загиналата шофьорка е имала 20 години стаж зад волана и едва две нарушения.

Защитата на Дюлгеров твърди, че част от нарушенията са извършени с автомобили, регистрирани на негово име, но управлявани от други членове на семейството.

Обвиняемият отказа да даде обяснения пред съда.

Източник: "Фокус"    
Катастрофа в Пловдив Пътна трагедия Три жертви Седемгодишно дете Джуней Дюлгеров Съдебен процес Шофьор без книжка Нарушения на пътя




