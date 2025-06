"Нищо подобно не се е случвало никога“: Продължава разследването на разбилия се в Индия самолет, пътуващ за Лондон

П о-малко от 40 секунди.

Толкова дълго е бил във въздуха полет 171 на Air India, преди да се разбие в гъсто населен квартал в Ахмедабад при една от най-озадачаващите авиационни катастрофи в Индия в последно време, пише BBC.

Катастрофата на Air India влиза в списъка на най-редките авиационни трагедии с един оцелял

Следователите сега са изправени пред мрачната задача да претърсят останките и да декодират гласовите записи от пилотската кабина и записващите устройства за полетни данни на Boeing 787 Dreamliner, за да сглобят какво се е объркало катастрофално в секундите след излитането. Съгласно международните правила, определени от авиационната организация на ООН (ИКАО), предварителният доклад от разследването трябва да бъде публикуван в рамките на 30 дни, като окончателният доклад в идеалния случай трябва да бъде завършен в рамките на 12 месеца.

Самолетът, пътуващ до лондонското летище Гетуик, пилотиран от капитан Сумийт Сабхарвал и втория пилот Клайв Кундар, излетя от западния индийски град Ахмедабад в 13:39 местно време (08:09 GMT) в четвъртък с 242 души и близо 100 тона гориво на борда. След няколко минути от пилотската кабина се чу сигнал за бедствие. Това щеше да бъде последното предаване. Последва загуба на височина и катастрофа, обхваната от пламъци.

Капитан Кишор Чинта, бивш следовател в Индийското бюро за разследване на авиационни произшествия (AAIB), нарича това „най-рядката от редките“ катастрофи - контролиран полет в терена само 30 секунди след излитане. „Доколкото ми е известно, нищо подобно не се е случвало никога“, каза той.

Дали и двата двигателя са отказали поради удари с птици или замърсяване на горивото? Дали клапите са били неправилно изпънати, намалявайки подемната сила на силно натоварен самолет в екстремна топлина? Дали е имало грешка в поддръжката по време на обслужването на двигателя? Или неволно действие на екипажа е прекъснало подаването на гориво и на двата двигателя?

Намериха втората черна кутия на разбилия се в Индия самолет

Следователите ще проучат всички тези възможности - и още. Разследванията на авиокатастрофи разчитат на триангулация и елиминиране - съпоставяне на физически доказателства от останките със записани данни за характеристиките на самолета, за да се изгради последователна картина на това, което се е объркало.

Ще бъдат изследвани всеки обгорял кабел, повредена лопатка на турбината, дневник за поддръжка на самолета, както и сигнали и звуци от записващите устройства за полетни данни и глас в пилотската кабина - така наречената „черна кутия“. BBC разговаря с експерти по произшествия, за да разбере как ще продължи разследването.

Най-важното е, че първите улики на място може да дойдат от останките на двата двигателя, казаха поне трима следователи.

„Можете да разберете от щетите дали двигателите са генерирали мощност при удара - турбините се чупят по различен начин, когато се въртят с висока скорост“, казва Питър Гьолц, бивш управляващ директор на Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB) на САЩ. „Това е първата улика за това какво се е объркало.“

Турбините са важни въртящи се компоненти, които играят ключова роля в извличането на енергия за генериране на тяга.

„Ако двигателите не са произвеждали мощност, разследващите имат сериозен случай в ръцете си - и фокусът ще се измести рязко към пилотската кабина.“

Какво се е случило в пилотската кабина, ще бъде разкрито от подобрените бордови регистратори на полета (EAFR) на Boeing 787 - или „черните кутии“ - които, според разследващите, ще помогнат за разказване на историята. (Индийски официални лица казват, че регистраторите са били извадени от мястото на катастрофата.)

Тези устройства записват обширни полетни данни и звук от пилотската кабина - от радиоразговори на пилота до околни звуци в пилотската кабина. Гласовите записи идват от индивидуални пилотски микрофони, радиопредавания и микрофон, който улавя фоновия шум в пилотската кабина.

Записващите устройства проследяват с висока прецизност позицията на лостовете за предавки и клапите, настройките на тягата, работата на двигателя, потока на гориво и дори активирането на дръжката за пожар.

„Ако полетното записващо устройство покаже, че двигателите са работили на пълна мощност, тогава вниманието ще се насочи към клапите и предкрилките. Ако се установи, че те са изпънати, както е необходимо, разследването става много трудно“, казва Гьолц.

Предкрилките и клапите увеличават подемната сила при по-ниски скорости, помагайки на самолета да излита и каца безопасно, като му позволяват да лети по-бавно, без да загуби подемна сила.

"Няма тяга, губим мощност!": Последните думи на пилота преди катастрофата на Air India

„Ако следата води до проблем в системата за управление на полета, това би породило сериозни опасения - не само за Boeing, но и за цялата авиационна индустрия.“

Системата за управление на полета на Boeing 787 е високоавтоматизиран пакет, който управлява навигацията, производителността и насочването. Тя интегрира данни от редица сензори, за да оптимизира траекторията на полета на самолета и разхода на гориво.

С над 1100 Boeing 787, летящи по целия свят от 2011 г. насам, следователите трябва да определят дали това е системен проблем, който би могъл да засегне глобалния флот, или еднократна повреда, уникална за този полет, казват експертите. „Ако това сочи системен проблем, тогава регулаторните органи трябва да вземат някои трудни решения много бързо“, казва Гьолц.

Досега няма индикации за вина от страна на някого. Министерството на гражданската авиация на Индия заяви във вторник, че скорошна проверка на флота от Boeing 787 на Air India - 24 от 33 самолета са проверени досега - „не е разкрила никакви сериозни проблеми с безопасността“, добавяйки, че самолетите и системите за поддръжка отговарят на съществуващите стандарти.

Президентът и главен изпълнителен директор на Boeing Кели Ортберг заяви на 12 юни: „Boeing ще се обърне към Индийското бюро за разследване на авиационни произшествия (AAIB) за информация относно полет 171 на Air India, в съответствие с протокола на ИКАО на ООН.“

Декодирането на данните в лабораторията на AAIB в Делхи ще бъде ръководено от индийски следователи, с експерти от Boeing, производителя на двигатели GE, Air India и индийски регулаторни органи. Ще участват и следователи от NTSB и Обединеното кралство.

„Според моя опит, екипите обикновено могат да определят какво се е случило сравнително бързо. Но разбирането защо се е случило може да отнеме много повече време“, казва Гьолц.

Останките може да разкрият и други улики. „Всяка част - тел, гайка, болт - ще бъде щателно събрана“, казва Чинта.

Обикновено останките се преместват в близък хангар или сигурно съоръжение, подреждат се, за да се идентифицират носът, опашката и върховете на крилата, и след това се сглобяват. В този случай, в зависимост от това, което показват данните от полета и гласовите записващи устройства, може да не е необходима пълна реконструкция, казват следователите.

Значението на останките варира в зависимост от инцидента, казват разследващите. За полет MH17 на Malaysia Airlines , свален над Източна Украйна през юли 2014 г., те са били от решаващо значение - реконструкцията на носа разкри ясни щети от шрапнели от ракета, произведена в Русия.

В останките следователите ще изследват и горивните филтри, тръбопроводите, клапаните и остатъчното гориво, за да проверят за замърсяване - нещо, което е лесно за откриване или изключване, каза следовател по катастрофата, който предпочете да остане анонимен. Той също така смята, че оборудването за зареждане с гориво, използвано преди излитане, „вероятно е било поставено под карантина и вече е проверено“.

Това не е всичко. Следователите ще съберат записи за поддръжка и история на повреди от авиокомпанията и системата ACARS (система за адресиране и докладване на комуникациите на въздухоплавателните средства) на Boeing, която предава данни по радио или сателит както на Boeing, така и на Air India, казва Чинта.

Те ще прегледат всички полети, извършени от самолета и екипажа през последните месеци, заедно с техническия дневник на докладваните от пилотите неизправности и предприетите коригиращи действия преди пускането на самолета в експлоатация.

Разследващите ще разгледат също пилотските лицензи, записите за обучение, работата на симулатора и забележките на инструктора - включително как пилотите са се справяли със сценарии като откази на двигатели в усъвършенствани летателни симулатори. „Смятам, че Air India вече е предоставила тези записи на разследващия екип“, казва Чинта.

Разследващите ще прегледат историята на обслужването на всички компоненти на самолета, които са били отстранени и подменени, като ще изследват докладваните дефекти за повтарящи се проблеми - или признаци на проблеми, които биха могли да повлияят на този полет.

„Тези разследвания са изключително сложни. Отнемат време, но ще има ранни индикации за това какво вероятно се е объркало“, казва Гьолц.

Една от основните причини е колко напреднаха технологиите.

„При една от първите катастрофи, които разследвах през 1994 г., полетно записващо устройство е проследявало само четири параметъра. Днешните записващи устройства улавят стотици - ако не и хиляди - всяка секунда. Само това промени начина, по който разследваме катастрофи“, казва той.