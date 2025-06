Експерти коментират „най-вероятната“ причина за самолетната катастрофа в Индия

Е ксперти коментират вероятната причина за трагичната катастрофа на Boeing 787 Dreamliner на Air India, при която загинаха 242 души, сред тях 53 британски граждани. Самолетът се разби малко след излитане от индийския град Ахмедабад, на път за лондонското летище Гетуик.

Самолет с над 200 души се разби, няма оцелели

Досега спасителни екипи, подкрепени от военните, са извадили 204 тела, като има ранени от самолета и района около катастрофата.

Според авиационни специалисти, машината може внезапно да е загубила мощност в една от най-критичните фази на полета – непосредствено след излитане.

Полет AI171, изпълняван от Boeing 787, е превозвал 242 души. Самолетът се е разбил в гъсто населен жилищен район в квартал Мегани само минути след като е напуснал пистата около 13:00 ч. местно време.

Crashed Gatwick-bound Air India Boeing Dreamliner carrying 242 - including 53 Brits - 'may have suffered power loss just after take-off'... so could a bird strike be to blame? https://t.co/su4pAjsIu4 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) June 12, 2025

Видео кадри показват как самолетът губи височина с висок ъгъл на носа и спуснат колесник, преди да се удари в сграда. Властите потвърдиха, че няма оцелели. Спасители съобщават, че са открити десетки тела сред руините на сградите, върху които е паднала машината.

Сред основните хипотези за причината на катастрофата са загуба на тяга поради удар с птици, срязване на въздушни потоци или техническа повреда.

Колко безопасен е самолетът Boeing 787 Dreamliner?

Екип от индийското Бюро за разследване на авиационни инциденти е на мястото, за да анализира останките и да извлече черната кутия на самолета.

Подполковник Джон Р. Дейвидсън, бивш военен пилот и авиационен консултант, заяви, че според телеметричните данни самолетът е достигнал скорост за излитане, но не и необходимата височина – индикация за възможна повреда на двигателите или загуба на подемна сила.

Капитан Саураб Бхатнагар, бивш старши пилот, коментира пред NDTV, че видеото подсказва сценарий с многократни удари с птици, водещи до пълна загуба на мощност на двата двигателя.

Авиационният експерт Санджай Лазар подчерта, че Dreamliner-ът е бил само на 11 години, а капитанът на полета – Сумийт Сабхарвал – е имал 8200 часа летателен опит. Вторият пилот, Клайв Кундар, е имал 1100 часа.

По данни от Flightradar24 самолетът е достигнал максимална височина от едва 625 фута (188 метра) преди да започне да губи височина. Предполага се, че аварийната вятърна турбина (RAT) е била задействана малко преди удара – индикация за загуба на основно електрозахранване.

🚨A devastating tragedy struck Ahmedabad when Air India Flight AI171, a Boeing 787 Dreamliner bound for London Gatwick,



crashed just minutes after takeoff on June 12, 2025, killing at least 30 and injuring many. The plane, carrying 242 passengers and crew, including 169 Indians… pic.twitter.com/BX9ui4JgoM — maQx (@thisismaqx) June 12, 2025

Метеорологичните условия към момента на инцидента са били добри – ясно небе, температура около 40°C, лек западен вятър. Проф. Пол Уилямс от Университета в Рединг заяви, че няма данни за турбуленция или други атмосферни смущения.

Проф. Джон Макдермид от Университета в Йорк отбеляза, че инцидентът е станал преди самолетът да достигне дори 200 метра височина – изключително необичайно събитие, предвид многобройните защити в авиационните системи.

Британският авиационен юрист Питър Нийнън обяви, че се очаква международно съвместно разследване с участието на Индия, САЩ и Великобритания, предвид броя на загиналите британски граждани.

Катастрофата се е случила над жилищна зона, обитавана от медици, свързани с Медицинския колеж и болницата BJ. Части от фюзелажа и колесника на самолета са пробили сградите, включително столова, където на местопроизшествието са открити чинии с храна.

Очевидци разказват, че хора са скачали от прозорци на горните етажи, опитвайки се да се спасят от пламъците. На мястото са изпратени пожарни и спешни екипи. До момента са извадени най-малко 30 тела, а операцията по издирване продължава.

В списъка на пътниците фигурират 169 индийци, 53 британци, един канадец и седем португалски граждани. По информация от индийските власти, полетът е изчезнал от радарите само секунди след излитане – последният сигнал е регистриран в 08:08:51 UTC.

#AirIndia #AhmedabadLondon #PlaneCrash in #Ahmedabad

An Air India Boeing 787-8 Dreamliner (Flight AI171) bound for London Gatwick crashed shortly after takeoff from Ahmedabad on 12 June 2025. The aircraft, carrying 242 passengers, reportedly lost altitude between 1 pm and 2 pm. pic.twitter.com/Lc5XKP0Eec — Hyderabad Post (@TheHydPost) June 12, 2025

Британският външен министър Дейвид Лами и премиерът Киър Стармър изразиха съболезнования към близките на загиналите. Индийският премиер Нарендра Моди нарече трагедията „сърцераздирателна“ и разпореди пълна мобилизация на всички аварийни служби.

Крал Чарлз заяви, че той и кралица Камила са „отчаяно шокирани от ужасните събития“ и изрази „най-дълбоките си съболезнования“.

76-годишният Чарлз добави: „Нашите специални молитви и най-дълбоки съчувствия са със семействата и приятелите на всички засегнати от този ужасяващо трагичен инцидент в толкова много страни, докато те очакват новини за своите близки.“

„Бих искал да отдам почит на героичните усилия на службите за спешна помощ и на всички, които предоставят помощ и подкрепа в този най-сърцераздирателен и травматичен момент.“

Папа Лъв XIV изрази своите „искрени съболезнования“ на онези, които са загубили близки при самолетна катастрофа в Индия, и молитви за онези, които намират телата на жертвите.

„Дълбоко натъжен от трагедията със самолет на Air India близо до Ахмедабад, Негово Светейшество папа Лъв XIV изпраща своите искрени съболезнования на семействата и приятелите на загиналите“, заяви в телеграма държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин.

Председателят на Air India Натараджан Чандрасекаран потвърди инцидента и изрази дълбоки съболезнования към засегнатите семейства, като подчерта, че приоритетът сега е оказването на подкрепа и съдействие на пострадалите и спасителните екипи.

Летището в Гетуик потвърди, че очакваният полет AI171 не е пристигнал и няма да бъде обслужен.