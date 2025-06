Катастрофата на Air India влиза в списъка на най-редките авиационни трагедии с един оцелял

К атастрофа на Air India в Ахмедабад, Индия, на 12 юни добави трагична глава в историята на авиацията. Самолетът, пътуващ към Обединеното кралство, е излитал от международното летище Сардар Валабхай Пател, когато се разбива по време на излитане, пише Newsweek.

Чудото на седалка 11А: Какво знаем за единствения оцелял в катастрофата на Air India Вишваш Кумар Рамеш

Air India потвърди, че полетът е претърпял „инцидент след излитане“, добавяйки, че на борда е имало 242 пътници и членове на екипажа.

Местни медии съобщават, че има един оцелял - 40-годишен британски гражданин на име Вишваш Кумар Рамеш.

Това рядко явление, при което един човек се разминава след мащабна авиационна катастрофа, се е случвало и преди, но остава статистически необикновено.

This is Ramesh Vishwas Kumar, the only survivor of the plane ✈️crash in Ahmedabad.



Listen to the entire incident from Ramesh Kumar Vishwas......#planecrashahmedabad #AirIndiaPlaneCrash Israel

Om Shanti



From:- @aajtak pic.twitter.com/a0y9dJLOM5 — Sahil Khanna (@SahilKh83593460) June 13, 2025

Самолетна катастрофа на Ахмедабад Air India: Какво знаем

Полет AI171 е бил на път за летище Лондон Гетуик. Но Boeing 787-8 Dreamliner се сблъсква с общежитие на медицинския колеж на гражданската болница BJ Medical College Civil Hospital в предградието на индийския град Ахмедабад и се възпламенява.

Комисарят на полицията в Ахмедабад Г. С. Малик заяви пред Асошиейтед прес, че „някои местни жители също са загинали“, тъй като самолетът е ударил жилищния район.

Най-малко петима студенти по медицина са загинали, а 50 са ранени, според Федерацията на медицинската асоциация на цяла Индия.

На борда на самолета е имало 169 индийски граждани, 53 британски граждани, един канадски гражданин и седем португалски граждани, според Air India.

Индийският премиер Нарендра Моди заяви, че катастрофата е „сърцераздирателна от неописуеми думи“.

Причината за катастрофата остава неизвестна

Причината за катастрофата не беше веднага известна, но Air India я определи като инцидент.

Министърът на гражданската авиация на Индия Рам Мохан Найду Кинджарапу заяви, че е „шокиран и съкрушен“ от катастрофата.

„Сбогом, Индия“ - последното видео на британска двойка преди трагичния полет на Air India

„В най-висока степен на готовност сме. Аз лично наблюдавам ситуацията и наредих на всички авиационни и агенции за реагиране при извънредни ситуации да предприемат бързи и координирани действия“, написа министърът в X, преди известен като Twitter .

British national Viswashkumar Ramesh was the sole survivor of a tragic plane crash in Ahmedabad, which resulted in the feared fatalities of the 241 others on board, including a Malayali nurse named Renjitha.



Read more at: https://t.co/2xslxIal4m#AhmedabadPlaneAccident… pic.twitter.com/G15fCwnPgT — Onmanorama (@Onmanorama) June 13, 2025

„Спасителните екипи са мобилизирани и се полагат всички усилия, за да се осигури спешно доставяне на медицинска помощ и хуманитарна помощ на мястото. Мислите и молитвите ми са с всички на борда и техните семейства“, каза той.

Последната голяма катастрофа на Air India е била през 2020 г., според The ​​New York Times , когато пътнически самолет на дъщерното ѝ дружество Air India Express се е подхлъзнал на писта, причинявайки 17 смъртни случая в Индия.

Кой е единственият оцелял?

„Hindustan Times“ и „Sky News“ идентифицираха оцелелия от катастрофата като Вишваш Кумар Рамеш, 40-годишен британски гражданин.

Мъжът, който е бил на място 11А в самолета, сега е в болница. Видеозаписи показват как той се отдалечава от мястото на инцидента.

An Indian British national named Vishwashkumar Ramesh from Leicester, who was in seat 11a, is the only survivor of the Air India plane that crashed shortly after takeoff walking away with just a few scratches. This is incredible!😲#AhmedabadPlaneCrash pic.twitter.com/UXeTcTwh2Z — Nkosinathi®✨️ (@EmmjayDblessed) June 13, 2025

Списък на самолетни катастрофи с един оцелял

Според Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ, общият процент на оцеляване при самолетни катастрофи от 1983 до 2000 г. е бил 95 процента. Но единственото оцеляване при катастрофални катастрофи остава аномалия.

Вишваш Кумар Рамеш се присъединява към малка група хора, оцелели сами след самолетни катастрофи:

Джулиан Кьопке , на 17 години, оцелява след катастрофата на полет 508 на LANSA в Амазония през 1971 г., след като пада от 3 000 метра височина, все още привързана към седалката си. Тя ходи 11 дни в търсене на помощ.

Весна Вулович , стюардеса, преживява експлозия във въздуха на полет 367 на JAT през 1972 г. Тя държи световния рекорд на Гинес за оцеляване при падане от най-високата височина без парашут - над 10 058 м. Почина през декември 2016 г.

Сесилия Сичан , на 4 години, е единственият оцелял от полет 255 на Northwest Airlines, който се разбива в Мичиган през август 1987 г. Тя е намерена заровена в останките и се нуждае от обширно лечение за изгаряния и фрактури. Родителите ѝ, брат ѝ и още 151 души на борда са загинали, както и двама души на земята, според FAA .

Бахия Бакари , 12-годишно момиче, се е носила няколко часа в Индийския океан, след като полет 626 на Йемения се разбива край бреговете на южноафриканската държава Коморски острови през юни 2009 г. Тя е била без спасителна жилетка и с ограничени способности за плуване.

Рубен ван Асуу , 9-годишно холандско момче, оцеля след катастрофата през май 2010 г. на полет 771 на Afriqiyah Airways, летящ за Либия, при която загинаха 103 души, включително родителите му.

Причините за тези катастрофи варират от пилотска грешка и механична повреда до инциденти, свързани с времето, и саботаж, но всички те оставят само един жив сред многото жертви.

Катастрофата в Ахмедабад сега ще се присъедини към тези редки и мъчителни случаи, докато разследващите работят, за да установят как един живот е бил пощаден на фона на огромна трагедия.