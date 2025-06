Нова вълна от атаки: Обстрел по украинска база, река Дон блокирана

Р усия и Украйна си размениха нови удари в ескалираща вълна от военни действия.

Украинските военновъздушни сили съобщиха тази сутрин, че през изтеклата нощ са свалили 359 от 363 дрона и шест от 8 ракети, изстреляни от Русия, предаде Ройтерс.

Украйна предприе „едно от най-мащабните“ си нападения с дронове срещу Москва

Според ВВС на Украйна среднощната руска въздушна атака е била насочена главно към малкия западен град Старокостянтинов в Хмелницка област, където се намира важна украинска военновъздушна база и районът често става мишена на руски въздушни удари.

Украинските сили заявиха също така, че при руската атака е имало три преки попадения и осем зони са били засегнати от падащи отломки от свалени дронове и ракети. Те не уточниха местоположението на щетите в цяла Украйна или дали въздушната база край Старокостянтинов е била засегната.

Traffic on the Don River in the Kalachevsky district of #Russia’s Volgograd region was temporarily restricted to eliminate wreckage from a “massive” #Ukrainian drone attack, the regional governor’s administration says.https://t.co/0fXAtYSfkm