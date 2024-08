Украйна предприе „едно от най-мащабните“ си нападения с дронове срещу Москва

У крайна предприе едно от най-мащабните си нападения с дронове срещу Москва, руските части за противовъздушна отбрана унищожиха 11 дрона, летящи към столицата, заяви кметът Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс.

Някои от безпилотните летателни апарати са свалени над град Подолск, уточни той. Градът се намира на около 38 км южно от Кремъл.

"Това е един от най-мащабните в историята опити за нападение с дронове срещу Москва. Продължаваме да следим ситуацията. Системите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната продължават да отблъскват атаките на вражеските дронове“, заяви Собянин в социалната мрежа „Телеграм“ в 4:43 ч. сутринта.

🔴 Live: Ukraine launches 'one of largest ever' drone attacks on Moscow, mayor says

