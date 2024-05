Украински дрон удари петролна рафинерия в Русия, предизвика пожар

С реднощна украинска атака с дрон предизвика пожар в петролна рафинерия в руския град Волгоград, в Южна Русия, съобщи днес губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров, цитиран от Ройтерс.

Ukrainian #droneAttack causes fire at #Volgograd refinery. #Russian air defence & radio-electronic warfare systems repelled a drone attack launched by #Ukrainian forces against the province of Volgograd on Sunday night, local governor Andrei Bocharov reported.@ActualidadRT… pic.twitter.com/SrtBGeuBsq