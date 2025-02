Смъртта на Джийн Хекман и съпругата му е "достатъчно подозрителна", за да изисква разследване

П олицейското управление на окръг Санта Фе съобщи, че в сряда около 13:45 ч. местно време полицаи са реагирали на сигнал за проверка на благосъстоянието на възрастна двойка. При пристигането си те открили Джийн Хекман, съпругата му Бетси Аракава и едно от кучетата им мъртви.

Кой беше Джийн Хекман – холивудската легенда на големия екран

Легендата на Холивуд открит мъртъв в дома си

95-годишният Джийн Хекман и 63-годишната му съпруга Бетси Аракава са открити мъртви в дома си в Ню Мексико в сряда. Смята се, че са били починали от известно време, когато телата им са били намерени.

Говорителят на полицейското управление на окръг Санта Фе, Дениз Авила, съобщи, че полицаите са открили телата по време на рутинна проверка.

Според полицейски доклад Хекман е бил намерен в пералното помещение, докато Аракава е била в банята до отоплителен уред.

В близост до 63-годишната жена са открити разпръснати хапчета и отворена бутилка с рецептурно лекарство.

В дома нямало признаци на насилие или принудително влизане, а входната врата била леко открехната, се посочва в полицейската заповед за претърсване.

Немска овчарка е била открита мъртва в килер в банята, близо до Аракава. На територията на имота са намерени още две живи и здрави кучета.

🚨 This is the last photo alive of Gene Hackman and his wife Betsy Arakawa, spotted in March 2024 in Santa Fe



At 94, Gene appeared frail, yet still able to walk 🖤 pic.twitter.com/n4n7LjzNtq — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) February 27, 2025

Разследване на мистериозната смърт

Полицията смята, че обстоятелствата около смъртта на двойката са достатъчно подозрителни, за да изискват пълно разследване.

Предварителните медицински заключения не са установили външни травми по телата на Хекман и съпругата му, съобщава Sky News.

Официалните резултати от аутопсията и токсикологичните тестове все още се очакват, а точната причина за смъртта не е потвърдена, съобщиха от полицейското управление.

Дъщерята на Хекман, Елизабет Джийн Хекман, заяви пред TMZ, че семейството подозира отравяне с въглероден оксид, но засега няма категорични доказателства.

След откриването на телата, местната газова компания е проверила газовите инсталации в и около къщата, но не е открила проблеми, се казва в полицейския доклад.

Двукратният носител на "Оскар" Джийн Хекман и съпругата му са открити мъртви в дома им

В официално изявление до Sky News, полицейското управление на Санта Фе заяви:

"Не смятаме, че има следи от престъпление, но точната причина за смъртта все още не е установена."

Gene Hackman, wife Betsy Arakawa’s deaths under investigation after couple found dead in New Mexico home: police https://t.co/qnbBv7uR2C pic.twitter.com/DKi7GdK2de — New York Post (@nypost) February 27, 2025

Почит към Джийн Хекман

Дъщерите на Хекман, Елизабет и Лесли, както и внучката му Ани, изразиха скръбта си в изявление:

"Той беше обичан и уважаван от милиони по света заради брилянтната си актьорска кариера, но за нас той беше просто Татко и Дядо. Ще ни липсва ужасно и сме съсипани от загубата."

Хекман е носител на две награди „Оскар“ – за главна роля в „Френската връзка“ (1971) на Уилям Фридкин и за най-добър поддържащ актьор в „Непростимо“ (1992) на Клинт Истууд.

Той е известен и с ролята си на Лекс Лутор в филмите за Супермен от края на 70-те и 80-те години.

Сред другите му забележителни роли са участията във „Разговорът“ на Франсис Форд Копола и „Мисисипи в пламъци“, където играе агент на ФБР заедно с Уилем Дефо.

Gene Hackman, the versatile, Oscar-winning actor, has died at 95 years old. Hackman and his wife, Betsy Arakawa, were found dead in their home in Santa Fe, New Mexico, yesterday.



Authorities are still investigating the cause, but a search warrant affidavit described their deaths… pic.twitter.com/0Hw5RnSx9E — PBS News (@NewsHour) February 27, 2025

Дълга и забележителна кариера

Бившият американски морски пехотинец се появява в над 80 филма, както и в телевизионни и театрални продукции, започвайки кариерата си през началото на 60-те години.

Първата си номинация за „Оскар“ получава за ролята си в класиката „Бони и Клайд“ (1967).

Запомнящ е и образът му на капитан Франк Рамзи в „Ален прилив“ (1995), където си партнира с Дензъл Уошингтън.

През 2000-те години играе ексцентричния патриарх в „Кланът Тененбаум“ на Уес Андерсън.

Последната му роля е в „Добре дошли в Муспорт“ (2004), след което се оттегля от актьорството, за да се отдаде на писането. Той е съавтор на приключенски романи заедно с приятеля си, подводния археолог Даниел Ленихан.

„Много ме успокоява,“ споделя Хекман пред Empire Magazine през 2020 г.

„Не се виждам като велик писател, но истински се наслаждавам на процеса.“

Gene Hackman, the intense character actor who won two Oscars in a more than 60-year career, has died alongside his wife, pianist Betsy Arakawa, and their dog at home, the sheriff's office in Santa Fe, New Mexico, said https://t.co/yidb6Z6nO5 pic.twitter.com/FVfPBfctCr — Reuters (@Reuters) February 27, 2025

Светът изпраща една легенда

Връчвайки му наградата „Сесил Б. Демил“ през 2003 г., Майкъл Кейн определя Хекман като „един от най-великите актьори“.

Съпругата му Бетси Аракава е била класическа пианистка. Двамата са женени от 1991 г. и живеели извън Санта Фе, Ню Мексико.

Джийн Хекман има три деца – Кристофър, Елизабет Джийн и Лесли Ан – от първия си брак с Фей Малтийз, която почина през 2017 г.

Разпръснати хапчета и мъртво куче в дома на Джийн Хекман

Звездата от „Стар Трек“ Джордж Такей написа в X:

"Загубихме един от истинските великани на киното."

"Джийн Хекман можеше да изиграе всеки герой и във всяка роля усещаш цял живот зад образа."

„Той беше едновременно всеки и никой, внушителна фигура или обикновен човек. Такъв актьор беше той.“

„Ще ни липсва, но работата му ще остане завинаги.“

Ирландският комик Дара О'Бриън определи Хекман като „най-добрият екранен актьор в историята“.

„Нито едно слабо изпълнение в толкова дълга кариера,“ написа той в X.

StudioCanal, британският клон на водещото европейско филмово студио, нарече смъртта му „колосална загуба за киното“.

