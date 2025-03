Джийн Хекман е починал още на 17 февруари

А мерикански следователи се опитват да установят как носителят на „Оскар“ Джийн Хекман и съпругата му, класическата пианистка Бетси Аракава, са починали след откриването на телата им в дома им в американския щат Ню Мексико.

Длъжностни лица казаха в петък, че доказателства сочат, че Хакман е мъртъв от 17 февруари – 10 дни преди телата на двойките да бъдат намерени, съобщава Би Би Си (BBC). Ето какво знаем досега за смъртта на холивудската легенда.

Как са открити телата?

Телата на двойката и едно от техните кучета бяха открити от полицията в сряда в дома им в Санта Фе, Ню Мексико, след като работник по поддръжката извикал спешните служби. В запис на обаждането на 911, получен от BBC, може да се чуе емоционалният обаждащ се да разказва на диспечер как е намерил двете тела.

95-годишният Хакман е открит в странична стая близо до кухнята, докато 65-годишната Аракава е намерена в баня в имота на Old Sunset Trail в Хайд Парк. Двойката изглеждали „мъртви от известно време“, каза шериф Адан Мендоса.

Тялото на Аракава показвало признаци на „разлагане“ и „мумифициране“ в ръцете и краката, каза детектив от екипа на шерифа. Останките на Хекман „показват очевидни признаци на смърт, подобни и последователни“ с тези на съпругата му.

Немска овчарка, собственост на двойката, е намерена мъртва в килер в банята близо до Аракава.

Какво знаем за причината за смъртта на Хекман и Аракава?

Не беше посочена причина в изявленията на полицията веднага след обявяването на смъртта. Властите не съобщават за признаци на наранявания, но смятат смъртта за „достатъчно подозрителна“, за да бъдат разследвани и не изключват външна намеса.

Тестът за отравяне с въглероден окис се оказа отрицателен както за Аракава, така и за Хекман, съобщиха от офиса на шерифа на Санта Фе в петък. Близо до главата на Аракава имаше преносим нагревател, който детективът установи, че може да бъде свален, в случай че тя внезапно падне на земята.

Поискани са аутопсия и токсикологични тестове както за Хекман, така и за Аракава. Властите казаха, че може да минат няколко месеца, преди резултатите от тях да бъдат публикувани. Местната компания за комунални услуги не откри признаци на изтичане на газ в района, а пожарната не откри индикации за изтичане на въглероден окис или отравяне, според заповедта за обиск.

Шошенце с хапчета, издавани с рецепта и разпръснати хапчета лежали на плота в банята близо до тялото на Аракава. Таблетките, открити в дома, са обичайни лекарства за щитовидна жлеза и високо кръвно налягане, според заповедта за обиск.

Хекман беше открит облечен със сиво долнище на анцуг, синя тениска с дълъг ръкав и кафяви чехли. До тялото му лежали слънчеви очила и бастун. Детективът подозира, че актьорът е паднал на земята внезапно.

The last known photo of Gene Hackman, 95, and his wife. Both were found deceased in their home pic.twitter.com/vmzDkI4KIQ