„Нова отправна точка“: Китай реагира на коментарите на Тръмп от първия му работен ден

К итайски служител сподели пред Newsweek желанието на правителството си да започне на чисто с президента Доналд Тръмп, след като новоизбраният американски лидер направи множество препратки към Китай по време на първия си работен ден.

По време на изпълнената си със събития инаугурация в понеделник Тръмп изрази готовност да работи с Китай по редица въпроси, включително двустранната търговия и съдбата на популярното китайско приложение за социални медии TikTok.

After US President-elect Donald Trump reportedly said he would like to visit #China in the first 100 days in office, Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning said on Monday that China stands ready to work with the new administration of the #US, under the strategic guidance… pic.twitter.com/0UUwUrvYgd