Инаугурацията на Тръмп: Скандални тоалети и липсата на Мишел

З а половин час на MAGA екстаз и тъга на демократите, реториката на Тръмп се извиси до самия връх на ротондата на Капитолия. „Златният век на Америка започва точно сега“, каза той пред публика, която никога не пропускаше момент да скочи на крака и бурно да аплодира. „От този ден нататък страната ни ще процъфтява и отново ще бъде уважавана по целия свят“.

Човекът, който настоя, че след като е избегнал куршума на убиец миналата година, е бил „спасен от Бог, за да направи Америка отново велика“, нарисува картина на САЩ, която със сигурност ще предизвика сълзи в очите на всеки патриот.

Американската мечта се „върна и процъфтява както никога досега“, обяви Тръмп,

тъй като „най-великата цивилизация в историята“ преоткри споменатото величие като „мощна република от най-необикновените граждани на Земята“, чиято „сила ще спре всички войни… нашият златен век е току-що започна“.

“WE WILL MEASURE OUR SUCCESS NOT ONLY BY THE BATTLES WE WIN BUT BY THE WARS WE END AND PERHAPS MORE IMPORTANTLY BY THE WARS WE NEVER GET INTO ... MY LEGACY WILL BE AS A PEACEMAKER” — President Donald J. Trump



The most important part of his speech today

pic.twitter.com/gXzcUT6VTU