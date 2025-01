Тръмп обяви чистка на над 1000 чиновници

П резидентът Доналд Тръмп заяви, че планира да отстрани над 1000 назначени служители от администрацията на бившия президент Джо Байдън, като обяви четири уволнения в социалните медии, включително на известния готвач Хосе Андрес и бившия висш генерал Марк Мили, предаде Ройтерс.

"Моята президентска служба по персонала е активно в процес на идентифициране и отстраняване на над хиляда президентски назначения от предишната администрация, които не са в съответствие с нашата визия да направим Америка отново велика", заяви Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трът сошъл" малко след полунощ.

Стъпката вероятно ще разпали отново опасенията, че президентът цели да замени назначенията на Байдън с лица, верни на неговата програма, отбелязва Ройтерс. Вчера Мили беше помилван превантивно от Байдън.

Андрес, който беше награден от Байдън с Президентския медал на свободата, беше отстранен от президентския съвет по спорт, фитнес и хранене, заяви Тръмп в поста си.

