Неудобният жест на Илон Мъск за встъпването в длъжност на Тръмп (ВИДЕО)

М илиардерът Илон Мъск се сблъска с онлайн реакции, след като направи жест с ръка, предизвикващ дискусии, на събитието в Деня на встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп.

Мъск, най-богатият човек в света, участва в тържествата по случай встъпването в длъжност в понеделник във Вашингтон. Близък съюзник на Тръмп и най-голям дарител за успешната му президентска кампания през 2024 г., Мъск също така беше избран от президента да оглави новосъздадения Департамент за правителствена ефективност.

Musk: I just want to say thank you pic.twitter.com/dsSQqfVvZA