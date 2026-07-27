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Мистериозни тунели бяха открити под тихо градче в Калифорния – и те крият мрачна тайна

В калифорнийското градче Солванг откриха зловеща мрежа от подземни тунели. Без официални документи за целта им, тръгнаха теории за публични домове и схеми с контрабанден алкохол от Сухия режим. Разследване разкрива какво се крие под земята

27 юли 2026, 10:34
Мистериозни тунели бяха открити под тихо градче в Калифорния – и те крият мрачна тайна
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Т ихо градче в Калифорния, известно със своите датски сладкиши, вятърни мелници и старомоден европейски чар, сега привлича вниманието с много по-мрачна мистерия, криеща се под улиците му, съобщава The Post.

Солванг, малко селище на Централното крайбрежие, разположено на около час северно от Санта Барбара, е дом на обширна мрежа от подземни тунели, които от години пораждат спекулации, но нямат ясно историческо обяснение защо са били построени.

Тъй като официалните документи не дават окончателен отговор, слуховете бързо изпълват тази празнота.

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Лесли, чиято компания за пешеходни обиколки проучва скритата история на града, казва, че е прекарал години в проучване на загадката и наскоро е започнал да споделя своите подземни разследвания в интернет.

Тунелите са вдъхновили множество колоритни теории, включително твърдения, че някога са свързвали публични домове, скрити под очарователното селище.

Но според Лесли по-вероятното обяснение е, че проходите може да са играли роля по време на Сухия режим – когато алкохолът е бил забранен в цялата страна – служейки като тайни маршрути за съхранение и транспортиране на алкохол между Северна и Южна Калифорния.

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Наскоро Лесли се осмели да влезе в тунелите под хотел Wine Valley Inn, заснемайки видеоклип на зловещите подземни проходи.

Кадрите показват поредица от тъмни, тесни коридори с оголени стени и почти никаква украса, оставяйки предостатъчно място за спекулации какво се е случвало там преди десетилетия.

„Това не беше просто мазе. Това е обширна мрежа от зловещи коридори и стаи вътре в стаите“, казва той.

На Лесли мястото му изглеждало така, сякаш някога е било използвано като някакъв подземен магазин за дрехи – още една странна глава от скритата история на Солванг, която продължава да подхранва любопитството както на местните жители, така и на посетителите.

Той заявява пред SF Gate, че други близки хотели също имат подобни тунели под себе си, въпреки че достъпът между тях вече не съществува.

Alisal Cellars, подземно пространство за събития, е друга интересна забележителност в града, тъй като в миналото е било зала за дегустация на вино, достъпна само чрез стълби надолу от тротоара.

„Много хора са споменавали, че Alisal Cellars е имал този тунел, който практически се е простирал по цялата дължина на улицата“, казва Лесли пред SF Gate.

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„Трудно е да се си представи човек защо би им бил нужен тунел, който да се простира толкова далеч, но, знаете ли, това е историята“, казва Лесли.

Солванг е основан на 12 януари 1911 г. от група датско-американски педагози, които купуват 9000 акра земя, за да създадат културна и образователна колония. Новите сгради са построени в датски провинциален стил, издигнати са вятърни мелници в датски стил, а на много от улиците са дадени датски имена.

Запазването на архитектурата в датски стил и до днес привлича туристи в града.

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Източник: The Post    
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