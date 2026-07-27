Мистериозни тунели бяха открити под тихо градче в Калифорния – и те крият мрачна тайна

Т ихо градче в Калифорния, известно със своите датски сладкиши, вятърни мелници и старомоден европейски чар, сега привлича вниманието с много по-мрачна мистерия, криеща се под улиците му, съобщава The Post.

Солванг, малко селище на Централното крайбрежие, разположено на около час северно от Санта Барбара, е дом на обширна мрежа от подземни тунели, които от години пораждат спекулации, но нямат ясно историческо обяснение защо са били построени.

Тъй като официалните документи не дават окончателен отговор, слуховете бързо изпълват тази празнота.

Mъж откри цял град докато търсеше изгубените си кокошки: Невероятната тайна на Деринкую

Лесли, чиято компания за пешеходни обиколки проучва скритата история на града, казва, че е прекарал години в проучване на загадката и наскоро е започнал да споделя своите подземни разследвания в интернет.

Тунелите са вдъхновили множество колоритни теории, включително твърдения, че някога са свързвали публични домове, скрити под очарователното селище.

Но според Лесли по-вероятното обяснение е, че проходите може да са играли роля по време на Сухия режим – когато алкохолът е бил забранен в цялата страна – служейки като тайни маршрути за съхранение и транспортиране на алкохол между Северна и Южна Калифорния.

Археолози останаха без думи: Откриха загадъчен тунел в Йерусалим

Наскоро Лесли се осмели да влезе в тунелите под хотел Wine Valley Inn, заснемайки видеоклип на зловещите подземни проходи.

Кадрите показват поредица от тъмни, тесни коридори с оголени стени и почти никаква украса, оставяйки предостатъчно място за спекулации какво се е случвало там преди десетилетия.

„Това не беше просто мазе. Това е обширна мрежа от зловещи коридори и стаи вътре в стаите“, казва той.

На Лесли мястото му изглеждало така, сякаш някога е било използвано като някакъв подземен магазин за дрехи – още една странна глава от скритата история на Солванг, която продължава да подхранва любопитството както на местните жители, така и на посетителите.

Mysterious tunnels uncovered under quiet California town - and they have a dark secret https://t.co/EUxYzBPr5B pic.twitter.com/p6F9iDqGr1 — California Post (@californiapost) July 26, 2026

Той заявява пред SF Gate, че други близки хотели също имат подобни тунели под себе си, въпреки че достъпът между тях вече не съществува.

Alisal Cellars, подземно пространство за събития, е друга интересна забележителност в града, тъй като в миналото е било зала за дегустация на вино, достъпна само чрез стълби надолу от тротоара.

„Много хора са споменавали, че Alisal Cellars е имал този тунел, който практически се е простирал по цялата дължина на улицата“, казва Лесли пред SF Gate.

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

„Трудно е да се си представи човек защо би им бил нужен тунел, който да се простира толкова далеч, но, знаете ли, това е историята“, казва Лесли.

Solvang, California - the Danish Capital of America - has real tunnels under downtown. The press is only catching half the stack.



In January 1911, Rev. Benedict Nordentoft, Rev. Jens Gregersen, and Prof. Peder Hornsyld bought about 9,000 acres of Rancho San Carlos de Jonata and… pic.twitter.com/vFRIrBmRQz — Deepstate Dropout (@DeepDropout) July 27, 2026

Солванг е основан на 12 януари 1911 г. от група датско-американски педагози, които купуват 9000 акра земя, за да създадат културна и образователна колония. Новите сгради са построени в датски провинциален стил, издигнати са вятърни мелници в датски стил, а на много от улиците са дадени датски имена.

Запазването на архитектурата в датски стил и до днес привлича туристи в града.

Солна мина "Величка": Как "бялото злато" създаде подземен свят на изкуство и легенди