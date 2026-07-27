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Турция е най-евтина сред популярните дестинации за почивка в Европа

За стоки и услуги на стойност 100 евро средно в ЕС, в съседката са нужни близо 60 евро

Маргарита Костадинова

27 юли 2026, 10:22
Турция е най-евтина сред популярните дестинации за почивка в Европа
Турция предлага най-ниско общо ценово равнище сред седемте сравнени туристически дестинации в Европа.   
Източник: istock

Турция е най-евтината сред седем от най-популярните европейски дестинации за почивка, показва анализ на Euronews Business, изготвен по данни на Евростат.

Кошница от стоки и услуги, която струва средно 100 евро в Европейския съюз, излиза 59,60 евро в Турция. Това прави общото ценово равнище в страната с малко над 40% по-ниско от средното за ЕС.

Къде е по-скъпо

Сред сравнените държави най-високи са цените във Франция. Там стоките и услугите за 100 евро средно в ЕС струват 100,30 евро.

Следват Италия с 97,10 евро, Испания с 91,60 евро, Гърция с 87,40 евро, Португалия с 86,60 евро и Хърватия със 78,40 евро.

Това не означава, че цялата почивка в Турция непременно ще струва почти наполовина по-малко. Данните показват средните цени в държавата, а не конкретните разходи в отделните курорти. Настаняването и храненето в туристическите райони могат да бъдат значително по-скъпи.

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Португалия е най-изгодна за хотели и ресторанти

Когато се сравняват само хотелите и заведенията, най-ниски са цените в Португалия. Услуги на стойност 100 евро средно за ЕС там струват 73,60 евро.

Турция е на второ място със 78,30 евро, а най-скъпи отново са Франция и Италия. Същите услуги във Франция струват средно 116 евро, а в Италия – 110,80 евро.

Турция е най-евтината сред седемте сравнени туристически дестинации, но алкохолът там е най-скъп.
Турция е най-евтината сред седемте сравнени туристически дестинации, но алкохолът там е най-скъп. Източник: istock

Храната е най-евтина в Турция

При хранителните продукти разликата също е осезаема. Кошница, която струва 100 евро средно в ЕС, излиза 75,60 евро в Турция.

Испания е единствената друга държава в сравнението, в която храната е по-евтина от средното за ЕС – 94,60 евро. Най-високи са цените във Франция, където същата кошница струва 107,90 евро.

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Алкохолът обръща класацията

Турция е най-евтина като общо ценово равнище, но е най-скъпа при алкохолните напитки. Цените им са повече от два пъти над средните за ЕС.

При индекс от 100 за Европейския съюз Турция достига 210,20, следвана от Гърция със 154 и Хърватия със 133,90. Най-евтин е алкохолът в Италия, където индексът е 81,90.

Турция предлага и най-евтин обществен транспорт сред сравнените държави. Разход, който е 100 евро средно в ЕС, там се равнява на 68,30 евро.

Сравнението обхваща Турция, Португалия, Испания, Гърция, Хърватия, Италия и Франция. България не е включена в анализа на Euronews.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: Euronews    
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