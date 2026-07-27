България

Мъж загина след катастрофа с електрическа тротинетка в Горна Оряховица

55-годишният е бил блъснат от автомобил на кръстовище, а шофьорката е с отрицателни проби за алкохол и наркотици

Василена Василева Василена Василева

27 юли 2026, 09:56
Мъж загина след катастрофа с електрическа тротинетка в Горна Оряховица
Източник: БТА

55-годишен мъж е починал, след като е бил блъснат, докато се е придвижвал с електрическа тротинетка в Горна Оряховица. За инцидента съобщиха от полицията.

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Катастрофата е станала около 19:30 часа на кръстовище в железничарския град.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 26-годишна жена от Горна Оряховица, е ударил електрическата тротинетка, която се е движела по път с предимство. Тя е била управлявана от 55-годишния мъж.

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Пострадалият е бил транспортиран в болница във Велико Търново, където е настанен за лечение. Въпреки усилията на медиците, по-късно той е починал.

Пробите на водачката за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. От нея е взета и кръвна проба за химичен анализ.

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По случая е образувано досъдебно производство. Разследващите изясняват причините и обстоятелствата, довели до тежкия пътен инцидент.

Редактор: Василена Василева
Източник: "Фокус"    
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