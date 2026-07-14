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Анди Бърнам е на крачка от премиерския пост във Великобритания след оставката на Киър Стармър

Бившият кмет на Манчестър си осигури убедителна подкрепа от депутатите на Лейбъристката партия и се очаква до дни официално да оглави партията и правителството

Василена Василева Василена Василева

14 юли 2026, 13:38
Анди Бърнам е на крачка от премиерския пост във Великобритания след оставката на Киър Стармър
Бившият кмет на Манчестър Анди Бърнaм   
Източник: AP/БТА

Б ившият кмет на Манчестър Анди Бърнам е на път да стане следващият министър-председател на Великобритания, след като си осигури необходимата подкрепа от депутатите на Лейбъристката партия за лидерския пост, предаде "Франс прес".

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Според официалните резултати от вътрешното гласуване Бърнам е получил подкрепата на 349 от общо 403 депутати от парламентарната група на лейбъристите. Така никой от останалите потенциални кандидати вече не може да достигне прага от 81 депутатски номинации, необходим за участие в надпреварата. Крайният срок за издигане на кандидатури изтича на 15 юли.

Макар Бърнам все още да трябва да получи одобрението на три организации, свързани с Лейбъристката партия, сред които два големи профсъюза, тази процедура се разглежда като формалност.

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Очаква се той официално да бъде избран за лидер на Лейбъристката партия по време на извънреден партиен конгрес на 17 юли. Няколко дни по-късно, около 20 юли, Бърнам вероятно ще бъде поканен от крал Чарлз III да състави правителство и официално да поеме премиерския пост.

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  • Завръщане в парламента

Анди Бърнам се завърна в Камарата на общините след победа на частичните парламентарни избори на 19 юни. Това беше ключова стъпка, тъй като членството в британския парламент е задължително условие за участие в надпреварата за лидер на Лейбъристката партия.

Той вече има опит в битките за партийното лидерство, след като се кандидатира без успех през 2010 и 2015 година.

След завръщането си в парламента Бърнам започна да представя приоритетите си за бъдещото управление. Сред основните му обещания е мащабна финансова децентрализация, която предвижда повече правомощия и по-големи бюджети за регионалните кметове. Според него това ще стимулира икономическия растеж и ще намали различията между отделните региони на страната.

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  • Защо се стигна до смяна на лидера

Оставката на Киър Стармър постави началото на ускорена процедура за избор на нов лидер на Лейбъристката партия. Решението му дойде след засилен политически натиск и вътрешнопартийни критики, което наложи партията бързо да избере негов наследник.

Ако бъде окончателно утвърден, Анди Бърнам ще поеме ръководството както на Лейбъристката партия, така и на британското правителство, превръщайки се в един от най-влиятелните политици в страната.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Атанаси Петров    
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