Ресорната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет

Р ешителни заседания в сградата на парламента за приемане на удължителния бюджет.

След като ресорният министър Георги Клисурски предупреди, че без текстовете да бъдат гласувани има опасност изборите да не са финансово обезпечени, а под риск са и редица обществени плащания, парламентът се зае да разгледа законопроекта.

План-сметката, която стъпва на тази от изминалата 2025 година, днес влиза за обсъждане в ресорната бюджетна комисия. А в петък се очаква финансовата рамка да бъде дискутирана и гласувана в пленарната зала на Народното събрание.