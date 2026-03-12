България

Ресорната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет

12 март 2026, 07:00
Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас е на посещение у нас

Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас е на посещение у нас
Слънце и до цели 18 градуса в четвъртък

Слънце и до цели 18 градуса в четвъртък
Запрянов: САЩ не искат от България бази срещу Иран

Запрянов: САЩ не искат от България бази срещу Иран
ДПС иска МС да внесе в НС закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир

ДПС иска МС да внесе в НС закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир
Спор в НС за машините за гласуване и подготовката на изборите

Спор в НС за машините за гласуване и подготовката на изборите
Финансовият министър: Готови сме да защитим гражданите при ръст на цените на горивата

Финансовият министър: Готови сме да защитим гражданите при ръст на цените на горивата
Спешните съвети на проф. Кантарджиев за Легионерската болест

Спешните съвети на проф. Кантарджиев за Легионерската болест
Прокуратурата с нова информация за трагедията ''Петрохан - Околчица

Прокуратурата с нова информация за трагедията ''Петрохан - Околчица"

Решителни заседания в сградата на парламента за приемане на удължителния бюджет.

Финансовият министър предупреди: Плащанията и изборите са под риск

След като ресорният министър Георги Клисурски предупреди, че без текстовете да бъдат гласувани има опасност изборите да не са финансово обезпечени, а под риск са и редица обществени плащания, парламентът се зае да разгледа законопроекта.

Ресорната комисия в НС одобри удължителния закон за бюджета

План-сметката, която стъпва на тази от изминалата 2025 година, днес влиза за обсъждане в ресорната бюджетна комисия. А в петък се очаква финансовата рамка да бъде дискутирана и гласувана в пленарната зала на Народното събрание.

бюджет бюджетна комисия нс
Слънце и до цели 18 градуса в четвъртък

Слънце и до цели 18 градуса в четвъртък

12 март: Снайперистът, който спря часовника на Балканите

12 март: Снайперистът, който спря часовника на Балканите

Ресорната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет

Ресорната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет

Тръмп: Спечелихме войната с Иран, но не искаме да си тръгваме преждевременно

Тръмп: Спечелихме войната с Иран, но не искаме да си тръгваме преждевременно

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Преди 3 дни

Преди 3 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Преди 3 дни

Преди 3 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа
Преди 3 дни

Преди 3 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Преди 3 дни

Преди 3 дни
Внимание! Авариен ремонт затваря Дунав мост при Русе за пет часа днес

Внимание! Авариен ремонт затваря Дунав мост при Русе за пет часа днес

България Преди 42 минути

Дейностите ще се изпълняват в платното на съоръжението, което не е основно ремонтирано

Главоболие след фитнес: Защо тренировката ни разболява и кога става опасно?

Главоболие след фитнес: Защо тренировката ни разболява и кога става опасно?

Любопитно Преди 48 минути

Главоболието след тренировка може да бъде причинено от определени видове упражнения, които натоварват много врата и главата

"Газпром" съобщи за атака срещу "Турски поток"

"Газпром" съобщи за атака срещу "Турски поток"

Свят Преди 8 часа

През последните две седмици са били отблъснати 12 атаки срещу съоръжения на руската компания

Иран: Почваме пълномащабна война

Иран: Почваме пълномащабна война

Свят Преди 9 часа

Иран: Скоро друг ключов проток ще се изправи пред същата съдба като Ормузкия

Иран обвини САЩ във военно престъпление, убило 168 деца

Иран обвини САЩ във военно престъпление, убило 168 деца

Свят Преди 9 часа

Багаей твърди, че атаката е извършена с ракети „Томахоук", изстреляни от САЩ

Съветът за сигурност в ООН прие резолюция за Иран

Съветът за сигурност в ООН прие резолюция за Иран

Свят Преди 10 часа

Нито една държава не гласува „против"

Тръмп: Нокаутирахме ръководството на Иран два пъти

Тръмп: Нокаутирахме ръководството на Иран два пъти

Свят Преди 10 часа

Държавният глава на САЩ говори и за цената на петрола, казвайки, че тя „ще падне"

ЕП: РС Македония да изпълни договора с България

ЕП: РС Македония да изпълни договора с България

Свят Преди 10 часа

ЕП поиска публикуването на комунистическите архиви в РС Македония

Г-7 решиха: санкциите срещу Русия остават

Г-7 решиха: санкциите срещу Русия остават

Свят Преди 11 часа

Макрон предупреди, че военните способности на Иран "не са сведени до нула"

В 9354 секции в страната ще има машинно гласуване

В 9354 секции в страната ще има машинно гласуване

България Преди 11 часа

Списък със секциите с машинно гласуване ще бъде публикуван на сайта на ЦИК

Арести в България, разбиха световна мрежа за трафик на отпадъци

Арести в България, разбиха световна мрежа за трафик на отпадъци

България Преди 11 часа

Задържани са 330 души в 71 страни

Протест срещу връщането на поста на директора на ОДМВР-Пловдив

Протест срещу връщането на поста на директора на ОДМВР-Пловдив

България Преди 12 часа

Той беше отстранен след бруталното убийство в Цалапица

Мъжът, обвинен, че е прегазил с кола бившата си съпруга, остава в ареста

Мъжът, обвинен, че е прегазил с кола бившата си съпруга, остава в ареста

България Преди 12 часа

В автомобила е бил и малолетният им син

Сблъсък, Унгария праща инспекция, Украйна: Не сме ги канили

Сблъсък, Унгария праща инспекция, Украйна: Не сме ги канили

Свят Преди 13 часа

Петролопроводът "Дружба" попадна в центъра на ожесточен дипломатически сблъсък между Будапеща и Киев

МАЕ с безпрецедентно решение, Тръмп реагира

МАЕ с безпрецедентно решение, Тръмп реагира

Свят Преди 13 часа

Решението за освобождаване на количества от стратегическите резерви е било взето единодушно

МВнР: Българите незабавно да напуснат Ливан

МВнР: Българите незабавно да напуснат Ливан

Свят Преди 14 часа

Да се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности

