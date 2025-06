Петролът с най-голям дневен ръст от 2022 г. на фона на изострящото се напрежение между Израел и Иран

Ц ените на петрола рязко се покачиха в петък, след като Израел нанесе удари по ирански ядрени и военни съоръжения - събитие, което разклати световните пазари и породи опасения за по-мащабен конфликт в региона.

Американският лек суров петрол и „Брент“, глобалният бенчмарк, отбелязаха най-големите си дневни покачвания от март 2022 г., седмици след руската инвазия в Украйна. Двата сорта също записаха най-големия си седмичен ръст от октомври 2022 г.

Десетки ирански балистични ракети срещу Израел, експлозии в Тел Авив и Йерусалим

Американският лек суров петрол поскъпна с 7,26% и достигна около 72,98 долара за барел при затварянето на пазарите в петък. „Брент“ се покачи със 7% до около 74,23 долара за барел. По-рано през деня американският лек и „Брент“ достигнаха съответно ръст до 14% и 13%.

„Сега всички погледи на пазарите са насочени към това до колко ситуацията може да се изостри“, написа Джим Рийд, анализатор на Deutsche Bank, в бележка в петък.

По-късно същия ден Иран отвърна на израелския удар с изстрелването на стотици балистични ракети.

Tplex:



Forget about stocks this morning (E-Minis dwn 72) and contemplate July Crude Oil up $5.21!!!!!!



Global oil prices soar after Israel attacks Iran pic.twitter.com/l1sVVmcK0U