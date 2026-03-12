„ДПС-Ново начало“ внася предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство

„ДПС-Ново начало“ ще внесе предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство. Това съобщиха от пресцентъра на формацията, като добавиха, че „столичният кмет Васил Терзиев и общинските съветници от ПП-ДБ-СС са подготвили схема за придобиването на държавни имоти в София“.

Правителството: В момента не продаваме държавните имоти

По Конституция служебният кабинет има една основна политическа отговорност и задължение - осигуряването на условия за провеждането на честни избори, се посочва в съобщението.

От формацията коментират, че „с мораториума ще се обуздаят апетитите за плячкосването на ценен държавен ресурс и да бъдат защитени интересите на хората“.

Прехвърляне на имоти от държавата към Столичната община предстои да разгледа днес Столичният общински съвет (СОС) на редовно заседание от 10:00 часа. Вносители на докладите са кметът на София и председателят на СОС Цветомир Петров. Имотите са свързани с емблематични столични сгради, терени за изграждане на детски градини и училища, парк и терен за нуждите на управлението на отпадъците. Сред тях са сградата на бившия Нотариат, сградата на ул. „Георги С. Раковски“ 134, парк „Врана“.